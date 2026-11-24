Αρνητικό ρεκόρ τετραμήνου στο Χρηματιστήριο - Πτώση 1,5% και κλείσιμο κάτω από τις 2.530 μονάδες
Αρνητικό ρεκόρ τετραμήνου στο Χρηματιστήριο - Πτώση 1,5% και κλείσιμο κάτω από τις 2.530 μονάδες
Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Ιούλιο ο Γενικός Δείκτης - Βαριές απώλειες για τα βιομηχανικά blue chips μετά την είδηση ότι ο Τραμπ εξετάζει την αύξηση των δασμών
Στο «κόκκινο» επανήλθε το Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από το χθεσινό ανοδικό διάλειμμα που είχε φέρει η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στο «τιμόνι» της Nvidia. Σήμερα οι πωλητές είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, εντείνοντας τις πιέσεις μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal που κάνει λόγο για επιβολή πρόσθετων δασμών από τις ΗΠΑ σε βασικούς εμπορικούς εταίρους της. Πτωτικά κινούνται και οι υπόλοιπες αγορές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (24/11) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 37,48 μονάδες ή -1,46% και έκλεισε στις 2.524,88 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.522,27 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.571,05 μονάδες. Πρόκειται για αρνητικό ρεκόρ τεσσάρων μηνών, με το αμέσως επόμενο χαμηλότερο κλείσιμο να εντοπίζεται στις 28 Ιουλίου (2.521,18 μονάδες). Απώλειες -3,6% καταγράφει το ΧΑ εντός του Νοεμβρίου, με άλλες τέσσερις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Στο +19,06% ανέρχεται η φετινή απόδοση.
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν τα βιομηχανικά blue chips και περισσότερο οι όμιλοι με έκθεση στις ΗΠΑ, λόγω του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς σε πολλά εισαγόμενα προϊόντα. Ενδεικτικά, σημαντική πτώση κατέγραψαν η Viohalco, η Cenergy, η Metlen και η Aktor, ενώ μεγάλες ήταν οι απώλειες και για τη Lamda Development η οποία έκλεισε σε νέο χαμηλό τεσσάρων ετών (Ιούλιος 2022).
Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ακολουθεί η Κρι Κρι, η οποία θα γνωστοποιήσει τις οικονομικές της επιδόσεις για το εννεάμηνο μετά το κλείσιμο της αγοράς. Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους η AS Company και η Πλαστικά Θράκης, με τη δεύτερη να προχωρά σε ανακοινώσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο κύκλος των προγραμματισμένων ανακοινώσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να δημοσιεύει τα οικονομικά της αποτελέσματα εννεαμήνου μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης.
Τέλος, σήμερα οι μετοχές της Safe Bulkers είναι διαπραγματεύσιμες στην Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,09 δολαρίων ανά μετοχή.
Πηγή: Newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (24/11) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 37,48 μονάδες ή -1,46% και έκλεισε στις 2.524,88 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.522,27 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.571,05 μονάδες. Πρόκειται για αρνητικό ρεκόρ τεσσάρων μηνών, με το αμέσως επόμενο χαμηλότερο κλείσιμο να εντοπίζεται στις 28 Ιουλίου (2.521,18 μονάδες). Απώλειες -3,6% καταγράφει το ΧΑ εντός του Νοεμβρίου, με άλλες τέσσερις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Στο +19,06% ανέρχεται η φετινή απόδοση.
Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν τα βιομηχανικά blue chips και περισσότερο οι όμιλοι με έκθεση στις ΗΠΑ, λόγω του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς σε πολλά εισαγόμενα προϊόντα. Ενδεικτικά, σημαντική πτώση κατέγραψαν η Viohalco, η Cenergy, η Metlen και η Aktor, ενώ μεγάλες ήταν οι απώλειες και για τη Lamda Development η οποία έκλεισε σε νέο χαμηλό τεσσάρων ετών (Ιούλιος 2022).
Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτωνΣτην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2026 παραμένει στραμμένο το ενδιαφέρον της εγχώριας αγοράς. Σήμερα η Motor Oil αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για σήμερα είναι επίσης προγραμματισμένη η δημοσίευση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου της Fourlis.
Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ακολουθεί η Κρι Κρι, η οποία θα γνωστοποιήσει τις οικονομικές της επιδόσεις για το εννεάμηνο μετά το κλείσιμο της αγοράς. Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους η AS Company και η Πλαστικά Θράκης, με τη δεύτερη να προχωρά σε ανακοινώσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο κύκλος των προγραμματισμένων ανακοινώσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να δημοσιεύει τα οικονομικά της αποτελέσματα εννεαμήνου μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης.
Τέλος, σήμερα οι μετοχές της Safe Bulkers είναι διαπραγματεύσιμες στην Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,09 δολαρίων ανά μετοχή.
Πηγή: Newmoney.gr
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