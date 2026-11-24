Αρνητικό ρεκόρ τετραμήνου στο Χρηματιστήριο - Πτώση 1,5% και κλείσιμο κάτω από τις 2.530 μονάδες

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Ιούλιο ο Γενικός Δείκτης - Βαριές απώλειες για τα βιομηχανικά blue chips μετά την είδηση ότι ο Τραμπ εξετάζει την αύξηση των δασμών