Ο Τσάρλι Κοξ ζήτησε να περάσει από οντισιόν για τον Τζέιμς Μποντ αλλά του είπαν ότι είναι πολύ μεγάλος: «Ο Ρόμπερτ Πάτινσον έχει την ίδια ηλικία με εμένα»
Ο Τσάρλι Κοξ ζήτησε να περάσει από οντισιόν για τον Τζέιμς Μποντ αλλά του είπαν ότι είναι πολύ μεγάλος: «Ο Ρόμπερτ Πάτινσον έχει την ίδια ηλικία με εμένα»
«Τον επόμενο μήνα θα γίνω 44, πώς γίνεται τα 44 να είναι πολλά;», είπε ο πρωταγωνιστής του Daredevil
Από οντισιόν για το ρόλο του Τζέιμς Μποντ ζήτησε να περάσει ο Τσάρλι Κοξ, ωστόσο υποστήριξε ότι του είπαν πως είναι πολύ μεγάλος για να υποδυθεί τον 007.
Ο 43χρόνος πρωταγωνιστής του «Daredevil» μίλησε στο Virgin Radio UK για τη νέα ταινία της σειράς, η οποία θα σκηνοθετηθεί από τον Ντενί Βιλνέβ, με πρωταγωνιστή τον 40χρονο Ρόμπερτ Πάτινσον, και έδειξε ενοχλημένος, καθώς επισήμανε πως έχει την ίδια ηλικία με τον ηθοποιό που επιλέχθηκε τελικά.
«Μπορώ να πω κάτι; Ζήτησα να κάνω οντισιόν γι' αυτό», αποκάλυψε ο Κοξ, αναφερόμενος στον ρόλο του Μποντ και έπειτα πρόσθεσε: «Ξέρετε τι μου είπαν; “Πολύ μεγάλος”. Μα ο Ρομπ είναι στην ίδια ηλικία με εμένα. Πρέπει να είμαι δίκαιος, δείχνει πολύ καλός για τον ρόλο. Τον επόμενο μήνα θα γίνω 44... Πώς γίνεται τα 44 να είναι πολλά;».
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Ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν περίμενε ο Πάτινσον να είναι εκείνος που θα πάρει τον ρόλο: «Νόμιζα ότι θα ήταν ο Τζακ Λόουντεν ή ίσως ο Κάλουμ Τέρνερ», δήλωσε κάνοντας αναφορά στη λίστα με τους επικρατέστερους υποψηφίους.
Παρόλα αυτά, τόνισε πως ο νέος πράκτορας 007 έχει διαγράψει μία λαμπρή πορεία στον χώρο της υποκριτικής μέχρι τώρα: «Τι εκπληκτική καριέρα έχει δημιουργήσει. Μερικά από τα πράγματα που έχει κάνει αυτός ο τύπος... έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες που στη συνέχεια έγιναν τεράστιοι δημιουργοί, αλλά όταν συνεργάστηκε μαζί τους ήταν η πρώτη τους ταινία ή κάτι αντίστοιχο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 43χρόνος πρωταγωνιστής του «Daredevil» μίλησε στο Virgin Radio UK για τη νέα ταινία της σειράς, η οποία θα σκηνοθετηθεί από τον Ντενί Βιλνέβ, με πρωταγωνιστή τον 40χρονο Ρόμπερτ Πάτινσον, και έδειξε ενοχλημένος, καθώς επισήμανε πως έχει την ίδια ηλικία με τον ηθοποιό που επιλέχθηκε τελικά.
«Μπορώ να πω κάτι; Ζήτησα να κάνω οντισιόν γι' αυτό», αποκάλυψε ο Κοξ, αναφερόμενος στον ρόλο του Μποντ και έπειτα πρόσθεσε: «Ξέρετε τι μου είπαν; “Πολύ μεγάλος”. Μα ο Ρομπ είναι στην ίδια ηλικία με εμένα. Πρέπει να είμαι δίκαιος, δείχνει πολύ καλός για τον ρόλο. Τον επόμενο μήνα θα γίνω 44... Πώς γίνεται τα 44 να είναι πολλά;».
Δείτε το βίντεο
Charlie Cox reveals why he was turned down for James Bond 🍸 👀— Virgin Radio UK (@VirginRadioUK) November 23, 2026
Their loss is the Donmar's gain as the Daredevil star treads the boards in a brand new play 'The King's Ransom' based on the bizarre true story about the heist of Elvis Presley's remains 🎭 tickets are on sale now! pic.twitter.com/EtekattDOI
Ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν περίμενε ο Πάτινσον να είναι εκείνος που θα πάρει τον ρόλο: «Νόμιζα ότι θα ήταν ο Τζακ Λόουντεν ή ίσως ο Κάλουμ Τέρνερ», δήλωσε κάνοντας αναφορά στη λίστα με τους επικρατέστερους υποψηφίους.
Παρόλα αυτά, τόνισε πως ο νέος πράκτορας 007 έχει διαγράψει μία λαμπρή πορεία στον χώρο της υποκριτικής μέχρι τώρα: «Τι εκπληκτική καριέρα έχει δημιουργήσει. Μερικά από τα πράγματα που έχει κάνει αυτός ο τύπος... έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες που στη συνέχεια έγιναν τεράστιοι δημιουργοί, αλλά όταν συνεργάστηκε μαζί τους ήταν η πρώτη τους ταινία ή κάτι αντίστοιχο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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