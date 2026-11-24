Ο Τσάρλι Κοξ ζήτησε να περάσει από οντισιόν για τον Τζέιμς Μποντ αλλά του είπαν ότι είναι πολύ μεγάλος: «Ο Ρόμπερτ Πάτινσον έχει την ίδια ηλικία με εμένα»