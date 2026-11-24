Μαριέττα Χρουσαλά: Δεν μου έχει λείψει η τηλεόραση, προς το παρόν δεν θα με δείτε να επιστρέφω
Μαριέττα Χρουσαλά: Δεν μου έχει λείψει η τηλεόραση, προς το παρόν δεν θα με δείτε να επιστρέφω
Η πρώην παρουσιάστρια εξήγησε πως δεν παρακολουθεί με συνέπεια τηλεοπτικά προγράμματα πλέον
Καθόλου δεν έχει λείψει στη Μαριέττα Χρουσαλά η τηλεόραση, με την ίδια να σημειώνει πως δεν σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα.
Η πρώην παρουσιάστρια, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day», όπως προβλήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ανέφερε ακόμη πως δεν παρακολουθεί πολλά τηλεοπτικά προγράμματα, ενώ μίλησε και για την ενασχόλησή της με τα social media και τους κινδύνους που εγκυμονούν.
«Προς το παρόν δεν θα με δείτε να επιστρέφω τηλεοπτικά. Δεν μου έχει λείψει η τηλεόραση, είμαι καλά, είμαι πολύ καλά», είπε χαρακτηριστικά η Μαριέττα Χρουσαλά όταν ρωτήθηκε για τα τηλεοπτικά της σχέδια.
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Στη συνέχεια, επισήμανε πως παρακολουθεί τα τηλεοπτικά προγράμματα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις: «Παρακολουθώ και δεν παρακολουθώ. Δεν είμαι πολύ καλή μαθήτρια. Μπορεί να ανοίξω την τηλεόραση άμα έχει κάποια επικαιρότητα ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα πω ότι είμαι συνεπής και παρακολουθώ ένα πρόγραμμα συγκεκριμένα», εξήγησε.
Όσον αφορά στα social media, η Μαριέττα Χρουσαλά τόνισε πως υπάρχει πολλή βία, ωστόσο θεωρεί πως όσο γίνεται συζήτηση γύρω από αυτή, το πρόβλημα εντείνεται: «Σίγουρα υπάρχει βία στα social media. Είναι άλλη μορφή βίας βέβαια, αλλά καλό είναι να μην το πολυλέμε, να μην το αναλύουμε, γιατί όσο το αναλύουμε, τόσο αυτό εξαπλώνεται», είπε.
Κλείνοντας, η πρώην παρουσιάστρια ανέφερε πως η ανωνυμία τη φοβίζει περισσότερο: «Ο κόσμος των social media δεν με φοβίζει. Με φοβίζει η ανωνυμία και το τι κρύβεται πίσω από ένα ανώνυμο ποστ, ένα ανώνυμο προφίλ που βλέπεις κάτι και πίσω κρύβεται κάτι άλλο. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο».
Η πρώην παρουσιάστρια, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day», όπως προβλήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ανέφερε ακόμη πως δεν παρακολουθεί πολλά τηλεοπτικά προγράμματα, ενώ μίλησε και για την ενασχόλησή της με τα social media και τους κινδύνους που εγκυμονούν.
«Προς το παρόν δεν θα με δείτε να επιστρέφω τηλεοπτικά. Δεν μου έχει λείψει η τηλεόραση, είμαι καλά, είμαι πολύ καλά», είπε χαρακτηριστικά η Μαριέττα Χρουσαλά όταν ρωτήθηκε για τα τηλεοπτικά της σχέδια.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, επισήμανε πως παρακολουθεί τα τηλεοπτικά προγράμματα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις: «Παρακολουθώ και δεν παρακολουθώ. Δεν είμαι πολύ καλή μαθήτρια. Μπορεί να ανοίξω την τηλεόραση άμα έχει κάποια επικαιρότητα ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα πω ότι είμαι συνεπής και παρακολουθώ ένα πρόγραμμα συγκεκριμένα», εξήγησε.
Όσον αφορά στα social media, η Μαριέττα Χρουσαλά τόνισε πως υπάρχει πολλή βία, ωστόσο θεωρεί πως όσο γίνεται συζήτηση γύρω από αυτή, το πρόβλημα εντείνεται: «Σίγουρα υπάρχει βία στα social media. Είναι άλλη μορφή βίας βέβαια, αλλά καλό είναι να μην το πολυλέμε, να μην το αναλύουμε, γιατί όσο το αναλύουμε, τόσο αυτό εξαπλώνεται», είπε.
Κλείνοντας, η πρώην παρουσιάστρια ανέφερε πως η ανωνυμία τη φοβίζει περισσότερο: «Ο κόσμος των social media δεν με φοβίζει. Με φοβίζει η ανωνυμία και το τι κρύβεται πίσω από ένα ανώνυμο ποστ, ένα ανώνυμο προφίλ που βλέπεις κάτι και πίσω κρύβεται κάτι άλλο. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο».
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