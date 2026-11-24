Ετεοκλής Παύλου: Την πιο δύσκολη ερώτηση μου την έχει κάνει η κόρη μου, μου είπε «Μπαμπά σε ενοχλεί που δεν έχεις πόδι;»

«Παίρνω δύναμη από την ίδια τη ζωή, νιώθω ότι δεν έχω το δικαίωμα να ξυπνήσω και να μην κυνηγήσω τη μέρα μου στο 100%», εξομολογήθηκε ο παρουσιαστής μιλώντας για το ατύχημά του και τον ακρωτηριασμό στο δεξί του πόδι