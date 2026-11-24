Ετεοκλής Παύλου: Την πιο δύσκολη ερώτηση μου την έχει κάνει η κόρη μου, μου είπε «Μπαμπά σε ενοχλεί που δεν έχεις πόδι;»
Ετεοκλής Παύλου: Την πιο δύσκολη ερώτηση μου την έχει κάνει η κόρη μου, μου είπε «Μπαμπά σε ενοχλεί που δεν έχεις πόδι;»
«Παίρνω δύναμη από την ίδια τη ζωή, νιώθω ότι δεν έχω το δικαίωμα να ξυπνήσω και να μην κυνηγήσω τη μέρα μου στο 100%», εξομολογήθηκε ο παρουσιαστής μιλώντας για το ατύχημά του και τον ακρωτηριασμό στο δεξί του πόδι
Μία δύσκολη συζήτηση που κλήθηκε να κάνει με την κόρη του αποκάλυψε ο Ετεοκλής Παύλου, όταν εκείνη τον ρώτησε «εάν ενοχλείται που δεν έχει πόδι».
Ο παρουσιαστής εξήγησε ποια ήταν η απάντησή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και μίλησε αναλυτικά για τη δύναμη που αντλεί μέσα από την ίδια τη ζωή μετά το ατύχημα που είχε πριν από περίπου 14 χρόνια, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το δεξί του πόδι.
Ο Ετεοκλής Παύλου εξομολογήθηκε πως όταν συναντά παιδιά, δέχεται διάφορες ερωτήσεις για τον ακρωτηριασμό του, οι οποίες μοιάζουν απλές, ωστόσο τον δυσκολεύουν πολύ: «Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που ζω, γιατί τα παιδιά σου κάνουν πολύ απλές ερωτήσεις, δύσκολες και σκληρές ερωτήσεις και ανακαλύπτεις και πράγματα για τον εαυτό σου. Μπορεί να με ρωτήσουν για το πόδι, αν θα φυτρώσει πόδι, αν θα ζω έτσι για πάντα, τι έπαθα, πώς χτύπησα, πώς νιώθω... Απλές ερωτήσεις, που είναι ταυτόχρονα και πολύ δύσκολες. Την πιο δύσκολη ερώτηση μου την έχει κάνει κυρίως το δικό μου το παιδί, η Μελίτα -που προσπαθώ πολλές φορές όταν πηγαίνω σε ομιλίες σε σχολεία και σε παιδιά να είναι μαζί μου γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να το παίρνει όλο αυτό ως μήνυμα. Ήταν η πιο απλή ερώτηση, "Μπαμπά σε ενοχλεί που δεν έχεις πόδι;". Της απάντησα "με ενοχλεί λίγο, δεν είναι κακό". Της είπα ότι "Δεν θα σου πω ότι χαίρομαι, απλά δεν εστιάζω σε αυτά που δεν μπορώ να κάνω. Εστιάζω σε αυτά που μπορώ να κάνω για να χαίρομαι και με αυτά. Δεν σκέφτομαι συνέχεια τι είναι αυτό που δεν μπορώ να κάνω"», είπε.
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Όπως ανέφερε, από τότε που συνέβη το ατύχημα, πήρε την απόφαση να ζει τη ζωή του στο 100% για όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν την ίδια τύχη με εκείνον μετά από ένα τόσο σκληρό γεγονός: «Έχω πολύ ψηλά και πολύ μέσα μου βαθιά την πίστη και την οικογένειά μου. Δεν θα κρύψω ότι μια σκέψη μου πάντα, ειδικά όταν βλέπω ανθρώπους που μπορεί να χρειάζονται μία βοήθεια, ακόμα και στον δρόμο που μπορεί να βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουν μία αναπηρία, είναι ότι εγώ με μία άλλη οικογένεια μπορεί να μην ήμουν εδώ σήμερα. Η οικογένεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης το κίνητρο της ζωής. Πιο δυνατό κίνητρο από τη ζωή την ίδια, δεν υπάρχει. Και μία σκέψη που έκανα ανέκαθεν στο νοσοκομείο όταν νοσηλευόμουν, γιατί νοσηλεύτηκα για έναν χρόνο, επειδή γνώρισα πολλούς ανθρώπους που πολλά από αυτά που κάνω δεν θα μπορούσαν να τα κάνουν για λόγους υγείας, είχα πει ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για όλους αυτούς που δεν μπορούν πραγματικά να τα κάνουν, ούτε καν να τα ονειρευτούν. Νιώθω ότι δεν έχω το δικαίωμα να ξυπνήσω και να μην κυνηγήσω τη μέρα και τη ζωή μου στο 100%, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και τη χειρότερή μου μέρα θα έδιναν ολόκληρη τη ζωή τους για να τη ζήσουν».
Ο Ετεοκλής Παύλου εργαζόταν ως υπεύθυνος υποδοχής σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όταν τραυματίστηκε βαριά σε αιματηρό επεισόδιο, καθώς δέχτηκε δύο πυροβολισμούς. Ο ίδιος διακομίστηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, χωρίς ωστόσο οι γιατροί να μπορούν να σώσουν το πόδι του, με αποτέλεσμα να το χάσει.
Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη και καταδικάστηκε.
Ο παρουσιαστής εξήγησε ποια ήταν η απάντησή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και μίλησε αναλυτικά για τη δύναμη που αντλεί μέσα από την ίδια τη ζωή μετά το ατύχημα που είχε πριν από περίπου 14 χρόνια, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το δεξί του πόδι.
Ο Ετεοκλής Παύλου εξομολογήθηκε πως όταν συναντά παιδιά, δέχεται διάφορες ερωτήσεις για τον ακρωτηριασμό του, οι οποίες μοιάζουν απλές, ωστόσο τον δυσκολεύουν πολύ: «Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που ζω, γιατί τα παιδιά σου κάνουν πολύ απλές ερωτήσεις, δύσκολες και σκληρές ερωτήσεις και ανακαλύπτεις και πράγματα για τον εαυτό σου. Μπορεί να με ρωτήσουν για το πόδι, αν θα φυτρώσει πόδι, αν θα ζω έτσι για πάντα, τι έπαθα, πώς χτύπησα, πώς νιώθω... Απλές ερωτήσεις, που είναι ταυτόχρονα και πολύ δύσκολες. Την πιο δύσκολη ερώτηση μου την έχει κάνει κυρίως το δικό μου το παιδί, η Μελίτα -που προσπαθώ πολλές φορές όταν πηγαίνω σε ομιλίες σε σχολεία και σε παιδιά να είναι μαζί μου γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να το παίρνει όλο αυτό ως μήνυμα. Ήταν η πιο απλή ερώτηση, "Μπαμπά σε ενοχλεί που δεν έχεις πόδι;". Της απάντησα "με ενοχλεί λίγο, δεν είναι κακό". Της είπα ότι "Δεν θα σου πω ότι χαίρομαι, απλά δεν εστιάζω σε αυτά που δεν μπορώ να κάνω. Εστιάζω σε αυτά που μπορώ να κάνω για να χαίρομαι και με αυτά. Δεν σκέφτομαι συνέχεια τι είναι αυτό που δεν μπορώ να κάνω"», είπε.
Δείτε το βίντεο
Όπως ανέφερε, από τότε που συνέβη το ατύχημα, πήρε την απόφαση να ζει τη ζωή του στο 100% για όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν την ίδια τύχη με εκείνον μετά από ένα τόσο σκληρό γεγονός: «Έχω πολύ ψηλά και πολύ μέσα μου βαθιά την πίστη και την οικογένειά μου. Δεν θα κρύψω ότι μια σκέψη μου πάντα, ειδικά όταν βλέπω ανθρώπους που μπορεί να χρειάζονται μία βοήθεια, ακόμα και στον δρόμο που μπορεί να βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουν μία αναπηρία, είναι ότι εγώ με μία άλλη οικογένεια μπορεί να μην ήμουν εδώ σήμερα. Η οικογένεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης το κίνητρο της ζωής. Πιο δυνατό κίνητρο από τη ζωή την ίδια, δεν υπάρχει. Και μία σκέψη που έκανα ανέκαθεν στο νοσοκομείο όταν νοσηλευόμουν, γιατί νοσηλεύτηκα για έναν χρόνο, επειδή γνώρισα πολλούς ανθρώπους που πολλά από αυτά που κάνω δεν θα μπορούσαν να τα κάνουν για λόγους υγείας, είχα πει ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για όλους αυτούς που δεν μπορούν πραγματικά να τα κάνουν, ούτε καν να τα ονειρευτούν. Νιώθω ότι δεν έχω το δικαίωμα να ξυπνήσω και να μην κυνηγήσω τη μέρα και τη ζωή μου στο 100%, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και τη χειρότερή μου μέρα θα έδιναν ολόκληρη τη ζωή τους για να τη ζήσουν».
Ο Ετεοκλής Παύλου εργαζόταν ως υπεύθυνος υποδοχής σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όταν τραυματίστηκε βαριά σε αιματηρό επεισόδιο, καθώς δέχτηκε δύο πυροβολισμούς. Ο ίδιος διακομίστηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, χωρίς ωστόσο οι γιατροί να μπορούν να σώσουν το πόδι του, με αποτέλεσμα να το χάσει.
Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη και καταδικάστηκε.
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