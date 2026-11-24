Το δικαστήριο υποχρέωσε την Τζέσικα Άλμπα να καταβάλει πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια στον πρώην σύζυγό της
Το δικαστήριο υποχρέωσε την Τζέσικα Άλμπα να καταβάλει πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια στον πρώην σύζυγό της
Η ηθοποιός είχε συμφωνήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά να καταβάλει στον Κας Γουόρεν 3 εκατ. δολάρια επιπλέον κατά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους
Περισσότερα από μισό εκατομμύριο δολάρια υποχρεούται να καταβάλει η Τζέσικα Άλμπα στον πρώην σύζυγό της Κας Γουόρεν, έπειτα από νέα δικαστική απόφαση που αφορά στο διαζύγιό τους.
Η 45χρονη ηθοποιός είχε συμφωνήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά να καταβάλει στον πρώην σύζυγό της 3 εκατ. δολάρια, στο πλαίσιο της οικονομικής διευθέτησης κατά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους, πριν από εννέα μήνες.
Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, νέα απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κομητείας του Λος Άντζελες την υποχρέωσε να καταβάλει επιπλέον 577.481 δολάρια, τα οποία συνδέονται με ένα πρόγραμμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας της HonorBar Inc., σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People.
Ο Γουόρεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα λάβει τα χρήματα ως άμεση εφάπαξ καταβολή ή αν το ποσό θα μεταφερθεί σε ατομικό λογαριασμό συνταξιοδότησης ή σε άλλο επιλέξιμο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
Η Άλμπα και ο πρώην σύζυγός της ήταν μαζί για συνολικά 20 χρόνια και παντρεύτηκαν το 2008. Τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, με το πρώην ζευγάρι να έχει συμφωνήσει σε κοινή επιμέλεια των τριών παιδιών τους.
Η ηθοποιός και ο Γουόρεν δεν είχαν υπογράψει προγαμιαίο συμφωνητικό πριν από τον γάμο τους και αποφάσισαν ότι κανείς από τους δύο δεν θα καταβάλλει στον άλλο διατροφή για τα παιδιά ή συζυγική διατροφή.
Μετά τον χωρισμό τους, η Άλμπα έχει συνδεθεί ερωτικά με τον ηθοποιό Ντάνι Ραμίρεζ, ο οποίος είναι 11 χρόνια νεότερός της.
Ο Γουόρεν, από την πλευρά του, έχει συνδεθεί ερωτικά με την ηθοποιό Σίνα Περέιρα και το μοντέλο Χάνα Σαν Ντορ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 45χρονη ηθοποιός είχε συμφωνήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά να καταβάλει στον πρώην σύζυγό της 3 εκατ. δολάρια, στο πλαίσιο της οικονομικής διευθέτησης κατά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους, πριν από εννέα μήνες.
Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, νέα απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κομητείας του Λος Άντζελες την υποχρέωσε να καταβάλει επιπλέον 577.481 δολάρια, τα οποία συνδέονται με ένα πρόγραμμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας της HonorBar Inc., σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People.
Jessica Alba ordered to pay ex Cash Warren more than half a million dollars in divorce settlement https://t.co/2xZUmoQE4Z— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 24, 2026
Ο Γουόρεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα λάβει τα χρήματα ως άμεση εφάπαξ καταβολή ή αν το ποσό θα μεταφερθεί σε ατομικό λογαριασμό συνταξιοδότησης ή σε άλλο επιλέξιμο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
Η Άλμπα και ο πρώην σύζυγός της ήταν μαζί για συνολικά 20 χρόνια και παντρεύτηκαν το 2008. Τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, με το πρώην ζευγάρι να έχει συμφωνήσει σε κοινή επιμέλεια των τριών παιδιών τους.
Η ηθοποιός και ο Γουόρεν δεν είχαν υπογράψει προγαμιαίο συμφωνητικό πριν από τον γάμο τους και αποφάσισαν ότι κανείς από τους δύο δεν θα καταβάλλει στον άλλο διατροφή για τα παιδιά ή συζυγική διατροφή.
Μετά τον χωρισμό τους, η Άλμπα έχει συνδεθεί ερωτικά με τον ηθοποιό Ντάνι Ραμίρεζ, ο οποίος είναι 11 χρόνια νεότερός της.
Ο Γουόρεν, από την πλευρά του, έχει συνδεθεί ερωτικά με την ηθοποιό Σίνα Περέιρα και το μοντέλο Χάνα Σαν Ντορ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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