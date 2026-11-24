Άκης Σακελλαρίου: Όσο περνάνε τα χρόνια με φοβίζει ο θάνατος, θέλει προσοχή
Άκης Σακελλαρίου: Όσο περνάνε τα χρόνια με φοβίζει ο θάνατος, θέλει προσοχή
Έχω περάσει λίγο περίεργα τις δύο φορές που είχα πάθει ζημιά, ανέφερε ο ηθοποιός για τις περιπέτειες που είχε στο παρελθόν
Τον φόβο που αισθάνεται για τον θάνατο όσο μεγαλώνει εξέφρασε ο Άκης Σακελλαρίου, επισημαίνοντας πως το συγκεκριμένο ζήτημα χρειάζεται προσοχή.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Μιλώντας στους δημοσιογράφους δέχτηκε ερώτηση σχετικά με το εάν υπάρχει κάτι που τον φοβίζει, με τον ίδιο να εξηγεί πως έπειτα από δύο σοβαρές περιπέτειες που πέρασε με την υγεία του, αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον θάνατο.
Όπως παραδέχτηκε, οι εμπειρίες αυτές τον έχουν κάνει πιο προσεκτικό όσο μεγαλώνει: «Όσο περνάνε τα χρόνια με φοβίζει ο θάνατος. Θέλει λίγη προσοχή. Εγώ το έχω περάσει λίγο περίεργα τις δύο φορές που κόντεψα να... είχα πάθει ζημιά. Τώρα θέλει λίγο προσοχή».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός έχει περάσει δύο σοβαρές δοκιμασίες με την υγεία του. Το καλοκαίρι του 2018 προσβλήθηκε από τη νόσο των λεγεωναρίων και χρειάστηκε να νοσηλευτεί διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Σωτηρία», όπου παρέμεινε σε κώμα για δέκα ημέρες.
Τον Σεπτέμβριο του 2024, έξι χρόνια αργότερα, τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από λεωφορείο, ενώ οδηγούσε τη μηχανή του στη λεωφόρο Συγγρού. Τραυματίστηκε στο πόδι και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ χρειάστηκε να απέχει από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες για ένα διάστημα, ακολουθώντας πρόγραμμα αποκατάστασης.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Μιλώντας στους δημοσιογράφους δέχτηκε ερώτηση σχετικά με το εάν υπάρχει κάτι που τον φοβίζει, με τον ίδιο να εξηγεί πως έπειτα από δύο σοβαρές περιπέτειες που πέρασε με την υγεία του, αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον θάνατο.
Όπως παραδέχτηκε, οι εμπειρίες αυτές τον έχουν κάνει πιο προσεκτικό όσο μεγαλώνει: «Όσο περνάνε τα χρόνια με φοβίζει ο θάνατος. Θέλει λίγη προσοχή. Εγώ το έχω περάσει λίγο περίεργα τις δύο φορές που κόντεψα να... είχα πάθει ζημιά. Τώρα θέλει λίγο προσοχή».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός έχει περάσει δύο σοβαρές δοκιμασίες με την υγεία του. Το καλοκαίρι του 2018 προσβλήθηκε από τη νόσο των λεγεωναρίων και χρειάστηκε να νοσηλευτεί διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Σωτηρία», όπου παρέμεινε σε κώμα για δέκα ημέρες.
Τον Σεπτέμβριο του 2024, έξι χρόνια αργότερα, τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από λεωφορείο, ενώ οδηγούσε τη μηχανή του στη λεωφόρο Συγγρού. Τραυματίστηκε στο πόδι και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ χρειάστηκε να απέχει από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες για ένα διάστημα, ακολουθώντας πρόγραμμα αποκατάστασης.
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