Ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης έγινε πατέρας για τρίτη φορά: Καλώς ήρθες πριγκίπισσά μας, έγραψε
Ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης έγινε πατέρας για τρίτη φορά: Καλώς ήρθες πριγκίπισσά μας, έγραψε
Ο αδερφός του Παντελή Παντελίδη δημοσίευσε φωτογραφίες με τη σύζυγό του από το μαιευτήριο
Πατέρας για τρίτη φορά έγινε ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης, καθώς η σύζυγός του Πωλίνα Φιλίππου έφερε στον κόσμο την κόρη τους.
Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου μέσω δημοσίευσης που έκανε ο αδερφός του Παντελή Παντελίδη στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα μοιράστηκε φωτογραφίες με τη σύζυγό του μέσα από το μαιευτήριο, σημειώνοντας στη λεζάντα για το παιδί τους που γεννήθηκε τη Δευτέρα: «Καλώς ήρθες πριγκίπισσα μας».
Στην πρώτη εικόνα το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό, ενώ στο βάθος φαίνεται το νεογέννητο μωρό. Σε άλλο στιγμιότυπο, ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης φωτογραφήθηκε, έχοντας αγκαλιά την κόρη του.
Δείτε την ανάρτησή του
Το ζευγάρι απέκτησε την κόρη του, Αθηνά, το 2018, η οποία πήρε το όνομά της από τη μητέρα των αδερφών Παντελίδη. Δύο χρόνια αργότερα, το 2020 γεννήθηκε ο γιος τους, Παντελής. Με την επιλογή του ονόματος, ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του αδερφού του, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το 2016.
Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου μέσω δημοσίευσης που έκανε ο αδερφός του Παντελή Παντελίδη στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα μοιράστηκε φωτογραφίες με τη σύζυγό του μέσα από το μαιευτήριο, σημειώνοντας στη λεζάντα για το παιδί τους που γεννήθηκε τη Δευτέρα: «Καλώς ήρθες πριγκίπισσα μας».
Στην πρώτη εικόνα το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό, ενώ στο βάθος φαίνεται το νεογέννητο μωρό. Σε άλλο στιγμιότυπο, ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης φωτογραφήθηκε, έχοντας αγκαλιά την κόρη του.
Δείτε την ανάρτησή του
Το ζευγάρι απέκτησε την κόρη του, Αθηνά, το 2018, η οποία πήρε το όνομά της από τη μητέρα των αδερφών Παντελίδη. Δύο χρόνια αργότερα, το 2020 γεννήθηκε ο γιος τους, Παντελής. Με την επιλογή του ονόματος, ο Τριαντάφυλλος Παντελίδης θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του αδερφού του, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το 2016.
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