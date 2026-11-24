Σύμφωνα με ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα ο ηθοποιός έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

Τέλης Ζώτος, όπως έκανε γνωστό ο



Ο ηθοποιός έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με όσα έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στη δημοσίευσή του στα social media. Ο ηθοποιός και βουλευτής αποχαιρέτησε τον Τέλη Ζώτο, με τον οποίο είχε συναντηθεί πριν από λίγες ημέρες, ως έναν άνθρωπο που ξεχώριζε για τον χαρακτήρα και την παρουσία του στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου.







Δείτε την ανάρτησή του



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Ο Τέλης Ζώτος γεννήθηκε το 1941 στην Αλεξάνδρεια, όπου ολοκλήρωσε το Γυμνάσιο. Σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (R.A.D.A.) και ξεκίνησε τη θεατρική του πορεία δίπλα στον Δημήτρη Ροντήρη.



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Σημαντική ήταν και η παρουσία του στην τηλεόραση. Συμμετείχε σε περίπου 15 έργα του «Θεάτρου της Δευτέρας» της ΕΡΤ, ενώ έλαβε μέρος σε τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων η «Γειτονιά μας», η «Στησιχόρου 13» και η «Λάμψη». Παράλληλα, είχε αναλάβει την αφήγηση σε ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, σε παραγωγές του Γιώργου Πετρίτση.



Σε ηλικία 85 ετών πέθανε ο ηθοποιός, όπως έκανε γνωστό ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Ο ηθοποιός έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με όσα έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας στη δημοσίευσή του στα social media. Ο ηθοποιός και βουλευτής αποχαιρέτησε τον Τέλη Ζώτο, με τον οποίο είχε συναντηθεί πριν από λίγες ημέρες, ωςΠιο αναλυτικά, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Αντίο Τέλη μου! Καλέ μας φίλε. Μόλις λίγες μέρες πριν ήμασταν μαζί στο Σύλλογο Αιγυπτιωτών Ελλήνων και διασκεδάζαμε. Κι έφυγες σήμερα ξαφνικά. Ένας χρυσός άνθρωπος ο Τέλης Ζώτος. Θεατράνθρωπος, με σπουδαίες ερμηνείες και με αξέχαστους ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».Ο Τέλης Ζώτος γεννήθηκε το 1941 στην Αλεξάνδρεια, όπου ολοκλήρωσε το Γυμνάσιο. Σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου (R.A.D.A.) και ξεκίνησε τη θεατρική του πορεία δίπλα στον Δημήτρη Ροντήρη.Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με πολλούς θεατρικούς θιάσους, συμμετέχοντας σε παραστάσεις ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Το 1965-1966 εμφανίστηκε στην «Ηλέκτρα», στον ρόλο του Ορέστη, και στη «Μήδεια», ως Αιγέας.Σημαντική ήταν και η παρουσία του στην τηλεόραση. Συμμετείχε σε περίπου 15 έργα του «Θεάτρου της Δευτέρας» της ΕΡΤ, ενώ έλαβε μέρος σε τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων η «Γειτονιά μας», η «Στησιχόρου 13» και η «Λάμψη». Παράλληλα, είχε αναλάβει την αφήγηση σε ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, σε παραγωγές του Γιώργου Πετρίτση.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, ασχολήθηκε με τη διδασκαλία Θεατρικής Αγωγής στο Κεντρικό Ωδείο. Από το 1990 έως το 1996 διετέλεσε πολιτιστικός εκπρόσωπος του Δήμου Βριλησσίων, ενώ από το 2003 ανέλαβε καθήκοντα εφόρου πολιτιστικών θεμάτων του δήμου.