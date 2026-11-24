Οι 72 ώρες που αποκατέστησαν τον Χουάνγκ: Η «κίτρινη κάρτα» του Τραμπ στην επίδοξη διάδοχό του στην Nvidia, τα καλά λόγια του Σι, η παρέμβαση Βανς
Οι 72 ώρες που αποκατέστησαν τον Χουάνγκ: Η «κίτρινη κάρτα» του Τραμπ στην επίδοξη διάδοχό του στην Nvidia, τα καλά λόγια του Σι, η παρέμβαση Βανς
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Χουάνγκ έχει την τεχνογνωσία που χρειάζεται η Ουάσιγκτον για να διατηρήσει το αμερικανικό προβάδισμα στην τεχνητή νοημοσύνη - Οι προειδοποιήσεις του Ρούμπιο και η κατάθεση στη Γερουσία
Τέσσερις ημέρες πριν ανακοινώσει την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εξηγούσε στους επενδυτές γιατί είχε αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο. Η συμπεριφορά του συνιδρυτή της, ανέφερε, ήταν ασύμβατη με τον κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής είχε αλλάξει θέση. Στο διάστημα που μεσολάβησε, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, συντόνισε επί 72 ώρες τις επαφές με την εταιρεία, ενώ στα μέλη του συμβουλίου τηλεφώνησε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN.
Για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το καθοριστικό στοιχείο ήταν η πορεία της Γουόλ Στριτ. Η μετοχή της Nvidia είχε υποχωρήσει απότομα μετά την παραίτηση του Χουάνγκ και, όταν ο Τραμπ επέστρεψε την Παρασκευή από τετραήμερο ταξίδι στην Ασία, η αμερικανική αγορά συμπλήρωνε πέντε διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις. Είχε πλέον πειστεί ότι η επιστροφή του ανθρώπου που οι επενδυτές ταυτίζουν με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να ανακόψει την πτώση. Το πρωί της Δευτέρας, έντεκα ημέρες μετά την παραίτησή του, ο Χουάνγκ ήταν και πάλι διευθύνων σύμβουλος της Nvidia.
«Μίλησα με το διοικητικό συμβούλιο άμεσα και έμμεσα», δήλωσε λίγο αργότερα ο Τραμπ στο CNBC. Η ίδια η Nvidia, στην ανακοίνωση για την επαναφορά του Χουάνγκ, έκανε λόγο για «εισηγήσεις από ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια». Η απόφαση είχε κρατηθεί σε τόσο στενό κύκλο ώστε, κατά το CNN, ακόμη και ανώτερα στελέχη της εταιρείας ενημερώθηκαν λίγο πριν από τη δημοσιοποίησή της.
Ο Βανς ανέλαβε να μεταφέρει την επιθυμία του Τραμπ στο διοικητικό συμβούλιο. Η επιλογή του είχε σχέση με τις προσωπικές του επαφές στη Σίλικον Βάλεϊ, όπου ισχυροί παράγοντες της τεχνολογίας υποστήριζαν ήδη την επιστροφή του συνιδρυτή της Nvidia. Σύμφωνα με τις πηγές του CNN, ο αντιπρόεδρος βρισκόταν σε απευθείας συνεννόηση και με τον ίδιο τον Χουάνγκ όσο διαρκούσαν οι επαφές με την εταιρεία.
Πέρα από τις διαβεβαιώσεις για την κατάσταση στην αγορά, ο Βανς και άλλοι αξιωματούχοι προέβαλαν ένα επιχείρημα που αφορούσε ευθέως το Πεκίνο. Κατά την εκτίμησή τους, ο Χουάνγκ είχε την τεχνογνωσία που χρειαζόταν η Ουάσιγκτον για να διατηρήσει το αμερικανικό προβάδισμα στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Κίνα, ωστόσο, ήταν και ο λόγος για τον οποίο το διοικητικό συμβούλιο χρειαζόταν μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση από την κυβέρνηση προτού τον επαναφέρει.
Το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με αξιωματούχο που είχε ενημερωθεί για την υπόθεση, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, είπε στον Τραμπ ότι από τις εν εξελίξει έρευνες δεν είχαν προκύψει στοιχεία για παράνομη πράξη του Τζένσεν Χουάνγκ ή της Nvidia. Οι έρευνες αφορούσαν την Άλις Χουάνγκ και εταιρείες για τις οποίες υπήρχαν υπόνοιες παραβίασης των εξαγωγικών περιορισμών.
Προς το διοικητικό συμβούλιο, ο Βανς και άλλοι αξιωματούχοι έδωσαν την ευρύτερη διαβεβαίωση ότι ο Χουάνγκ δεν συνιστούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Όταν, όμως, ο Μπλανς ρωτήθηκε δημοσίως στο Fox News, μετά την επαναφορά του Χουάνγκ, εάν είχαν αρθεί οι ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια ή για ενδεχόμενη παραβίαση του νόμου, αρνήθηκε να απαντήσει.
Για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το καθοριστικό στοιχείο ήταν η πορεία της Γουόλ Στριτ. Η μετοχή της Nvidia είχε υποχωρήσει απότομα μετά την παραίτηση του Χουάνγκ και, όταν ο Τραμπ επέστρεψε την Παρασκευή από τετραήμερο ταξίδι στην Ασία, η αμερικανική αγορά συμπλήρωνε πέντε διαδοχικές πτωτικές συνεδριάσεις. Είχε πλέον πειστεί ότι η επιστροφή του ανθρώπου που οι επενδυτές ταυτίζουν με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να ανακόψει την πτώση. Το πρωί της Δευτέρας, έντεκα ημέρες μετά την παραίτησή του, ο Χουάνγκ ήταν και πάλι διευθύνων σύμβουλος της Nvidia.
«Μίλησα με το διοικητικό συμβούλιο άμεσα και έμμεσα», δήλωσε λίγο αργότερα ο Τραμπ στο CNBC. Η ίδια η Nvidia, στην ανακοίνωση για την επαναφορά του Χουάνγκ, έκανε λόγο για «εισηγήσεις από ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια». Η απόφαση είχε κρατηθεί σε τόσο στενό κύκλο ώστε, κατά το CNN, ακόμη και ανώτερα στελέχη της εταιρείας ενημερώθηκαν λίγο πριν από τη δημοσιοποίησή της.
President Donald Trump had been stewing for days over the US stock market's deepening sell-off when he decided there was only one way to stop the slide: Put Jensen Huang back atop Nvidia. Inside the Trump pressure campaign that restored Huang as Nvidia's CEO. https://t.co/EkV4xhug85— CNN (@CNN) November 24, 2026
Ο Τιμ Κουκ, η Κολέτ Κρες και η επιλογή του ΒανςΗ επιστροφή του Χουάνγκ ήταν η δεύτερη λύση που εξέτασε ο Τραμπ. Αρχικά είχε προτείνει τον πρώην επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ, εκτιμώντας ότι το όνομά του αρκούσε για να καθησυχάσει τους επενδυτές. Η προοπτική αυτή δεν προχώρησε. Η Nvidia ανέθεσε τη διοίκηση στην οικονομική της διευθύντρια, Κολέτ Κρες. Ο Τραμπ παρακολούθησε συνέντευξή της στο CNBC και παραδέχθηκε τη Δευτέρα ότι η εμφάνισή της δεν τον έπεισε. Στο μεταξύ, όπως είπε ο ίδιος, στο ταξίδι του στην Ασία είχε ακούσει και τον Σι Τζινπίνγκ να μιλά με επαινετικά λόγια για τον Χουάνγκ.
Ο Βανς ανέλαβε να μεταφέρει την επιθυμία του Τραμπ στο διοικητικό συμβούλιο. Η επιλογή του είχε σχέση με τις προσωπικές του επαφές στη Σίλικον Βάλεϊ, όπου ισχυροί παράγοντες της τεχνολογίας υποστήριζαν ήδη την επιστροφή του συνιδρυτή της Nvidia. Σύμφωνα με τις πηγές του CNN, ο αντιπρόεδρος βρισκόταν σε απευθείας συνεννόηση και με τον ίδιο τον Χουάνγκ όσο διαρκούσαν οι επαφές με την εταιρεία.
Πέρα από τις διαβεβαιώσεις για την κατάσταση στην αγορά, ο Βανς και άλλοι αξιωματούχοι προέβαλαν ένα επιχείρημα που αφορούσε ευθέως το Πεκίνο. Κατά την εκτίμησή τους, ο Χουάνγκ είχε την τεχνογνωσία που χρειαζόταν η Ουάσιγκτον για να διατηρήσει το αμερικανικό προβάδισμα στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Κίνα, ωστόσο, ήταν και ο λόγος για τον οποίο το διοικητικό συμβούλιο χρειαζόταν μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση από την κυβέρνηση προτού τον επαναφέρει.
Τι γνώριζε το υπουργείο ΔικαιοσύνηςΣτο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της Megaspeed, εταιρείας που αγόραζε επεξεργαστές της Nvidia. Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν εάν ορισμένοι από αυτούς κατέληξαν στην Κίνα κατά παράβαση των περιορισμών στις εξαγωγές. Ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει παραδεχθεί εξωσυζυγική σχέση. Κατά το CNN, οι αμερικανικές υπηρεσίες είχαν εκφράσει ανησυχίες για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ και για το ενδεχόμενο εκείνη να ενεργούσε για λογαριασμό του Πεκίνου. Τυχόν διασύνδεσή της με τις κινεζικές υπηρεσίες παραμένει ανεπιβεβαίωτη.
Το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με αξιωματούχο που είχε ενημερωθεί για την υπόθεση, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, είπε στον Τραμπ ότι από τις εν εξελίξει έρευνες δεν είχαν προκύψει στοιχεία για παράνομη πράξη του Τζένσεν Χουάνγκ ή της Nvidia. Οι έρευνες αφορούσαν την Άλις Χουάνγκ και εταιρείες για τις οποίες υπήρχαν υπόνοιες παραβίασης των εξαγωγικών περιορισμών.
Προς το διοικητικό συμβούλιο, ο Βανς και άλλοι αξιωματούχοι έδωσαν την ευρύτερη διαβεβαίωση ότι ο Χουάνγκ δεν συνιστούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Όταν, όμως, ο Μπλανς ρωτήθηκε δημοσίως στο Fox News, μετά την επαναφορά του Χουάνγκ, εάν είχαν αρθεί οι ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια ή για ενδεχόμενη παραβίαση του νόμου, αρνήθηκε να απαντήσει.
Οι προειδοποιήσεις του Ρούμπιο και η κατάθεση στη ΓερουσίαΟ υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα μέσα στη χρονιά τον Τραμπ και άλλους αξιωματούχους για τη σχέση του Χουάνγκ, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ. Τη Δευτέρα απέφυγε να σχολιάσει την επιστροφή του. Στις επαφές για την επαναφορά του συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, παρότι οι δυο τους είχαν διαφωνήσει για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Megaspeed. Ο Μπέσεντ θεωρούσε ότι το υπουργείο Εμπορίου είχε καθυστερήσει να επιβάλει περιορισμούς. Η ένταξη της Megaspeed στον αμερικανικό κατάλογο εξαγωγικών περιορισμών αναμένεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να δημοσιευθεί την Τετάρτη.
Στο Κογκρέσο, τα ερωτήματα προέρχονται και από τα δύο κόμματα. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Νεμπράσκα, Πιτ Ρίκετς, δήλωσε δημόσια ότι η συμπεριφορά του Χουάνγκ δεν δικαιολογεί την επαναφορά του. Αντίθετη ήταν η αντίδραση του Έλον Μασκ, με τον οποίο ο Τραμπ είπε ότι συζήτησε την υπόθεση. «Το λάθος διορθώθηκε», έγραψε ο Μασκ στο X.
Ο Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο ίδιος είχε πρωτοστατήσει στην προσπάθεια να επιτραπεί η πώληση ορισμένων προηγμένων αμερικανικών επεξεργαστών στην Κίνα. Οι γερουσιαστές που εξετάζουν τις εξαγωγές θα έχουν πλέον να διερευνήσουν και μια απόφαση που ελήφθη στην Ουάσιγκτον. Ποια στοιχεία είχε στη διάθεσή του ο Λευκός Οίκος όταν διαβεβαίωνε το συμβούλιο μιας εισηγμένης εταιρείας ότι μπορούσε να επαναφέρει τον διευθύνοντα σύμβουλό της, ενώ η ομοσπονδιακή έρευνα συνεχιζόταν;
The mistake has been corrected— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα