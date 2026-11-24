Άννα Βίσση: Οι ευχές στη Σοφία Καρβέλα για τα 43α γενέθλιά της και η φωτογραφία από την έξοδό τους
Άννα Βίσση: Οι ευχές στη Σοφία Καρβέλα για τα 43α γενέθλιά της και η φωτογραφία από την έξοδό τους
Η τραγουδίστρια βρίσκεται στη Νέα Υόρκη όπου ζει μόνιμα η κόρη της
Ευχές στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα για τα 43α γενέθλιά της έστειλε δημόσια η Άννα Βίσση, ενώ παράλληλα μοιράστηκε και ένα στιγμιότυπο από την έξοδο που πραγματοποίησαν.
Η τραγουδίστρια βρίσκεται αυτή την περίοδο στη Νέα Υόρκη, όπου ζει μόνιμα η κόρη της και έτσι τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν μαζί τα γενέθλιά της στιλίστριας.
Αρχικά, η Άννα Βίσση δημοσίευσε μέσω Instagram story ένα καλοκαιρινό βίντεο, στο οποίο η Σοφία Καρβέλα εμφανίζεται να χορεύει, συνοδεύοντάς το με ένα σύντομο μήνυμα. «Σ’ αγαπώ, χαρούμενα γενέθλια» έγραψε.
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο, στο οποίο κατέγραψε την κόρη της κατά τη διάρκεια δείπνου τους, σημειώνοντας πάνω στην εικόνα «ώρα να σε γιορτάσουμε».
Η τραγουδίστρια βρίσκεται αυτή την περίοδο στη Νέα Υόρκη, όπου ζει μόνιμα η κόρη της και έτσι τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν μαζί τα γενέθλιά της στιλίστριας.
Αρχικά, η Άννα Βίσση δημοσίευσε μέσω Instagram story ένα καλοκαιρινό βίντεο, στο οποίο η Σοφία Καρβέλα εμφανίζεται να χορεύει, συνοδεύοντάς το με ένα σύντομο μήνυμα. «Σ’ αγαπώ, χαρούμενα γενέθλια» έγραψε.
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο, στο οποίο κατέγραψε την κόρη της κατά τη διάρκεια δείπνου τους, σημειώνοντας πάνω στην εικόνα «ώρα να σε γιορτάσουμε».
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