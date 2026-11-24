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Ιστιοπλοΐα: Μάχες στις Ολυμπιακές κλάσεις της «35ης Athens International Sailing Week 2026»
Ιστιοπλοΐα: Μάχες στις Ολυμπιακές κλάσεις της «35ης Athens International Sailing Week 2026»
Στους αγώνες συμμετέχουν 108 Έλληνες και ξένοι ιστιοπλόοι
Καλύτερες ήταν την Τρίτη οι καιρικές συνθήκες για ιστιοπλοΐα και έγιναν ιστιοδρομίες για τη δεύτερη φάση της «35ης Athens International Sailing Week 2026» που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Ν.Α.Ο. Βούλας και τον Ν.Ο.Π. Φαλήρου.
Οι περισσότερες κούρσες έγιναν στα iQFOiL που διεξάγονται στον Ν.Α.Ο. Μάτι.
Τα ILCA 6, τα ILCA 7 και τα 49er μεταδίδονται ζωντανά από το κανάλι της ΕΙΟ στοYou Tube και οι φίλοι του αθλήματος έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις προσπάθειες των 108 Ελλήνων και ξένων ιστιοπλόων που αγωνίζονται στις ολυμπιακές κατηγορίες οι οποίες ταυτόχρονα είναι και πανελλήνια πρωταθλήματα.
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι:
IQFOiLανδρών και U19 ανδρών (15 σκάφη, 8 ιστιοδρομίες)
1. Λ. Τσορτανίδης 6
2. Α. Κοκκινάκης 11
3. M. Κοροβέσης 23
iQFOil γυναικών και U19 γυναικών (24 σκάφη, 8 ιστιοδρομίες)
1. Σ. Κάντορ Ισραήλ 9
2. Σ.Τίμπι Ισραήλ 19
3. Σ. Ουέμπ Ολλανδία 21
iQFOiL U17 και U15 (10 σκάφη, 8 ιστιοδρομίες)
1. Ν. Ροδίτης 6
2. Η. Παναγή 12
3. Γ. Κανελλόπουλος 20
ILCA 6 γυναικών (25 σκάφη, 1 ιστιοδρομία)
Οι περισσότερες κούρσες έγιναν στα iQFOiL που διεξάγονται στον Ν.Α.Ο. Μάτι.
Τα ILCA 6, τα ILCA 7 και τα 49er μεταδίδονται ζωντανά από το κανάλι της ΕΙΟ στοYou Tube και οι φίλοι του αθλήματος έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις προσπάθειες των 108 Ελλήνων και ξένων ιστιοπλόων που αγωνίζονται στις ολυμπιακές κατηγορίες οι οποίες ταυτόχρονα είναι και πανελλήνια πρωταθλήματα.
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι:
IQFOiLανδρών και U19 ανδρών (15 σκάφη, 8 ιστιοδρομίες)
1. Λ. Τσορτανίδης 6
2. Α. Κοκκινάκης 11
3. M. Κοροβέσης 23
iQFOil γυναικών και U19 γυναικών (24 σκάφη, 8 ιστιοδρομίες)
1. Σ. Κάντορ Ισραήλ 9
2. Σ.Τίμπι Ισραήλ 19
3. Σ. Ουέμπ Ολλανδία 21
iQFOiL U17 και U15 (10 σκάφη, 8 ιστιοδρομίες)
1. Ν. Ροδίτης 6
2. Η. Παναγή 12
3. Γ. Κανελλόπουλος 20
ILCA 6 γυναικών (25 σκάφη, 1 ιστιοδρομία)
1. Ε. Γκίκα 1
2. Ε. Τριάντου 2
3. Μ.Λ. Ζαμίτ 3
ILCA 7 ανδρών (30 σκάφη, 1 ιστιοδρομία)
1. Λ. Ζαμίτ 1
2. Γ. Κυπραίος 2
3. Β. Κουκούδης 3
49ER (4 σκάφη, 1 ιστιοδρομία)
1. Ο. Ε. Σπανάκης – Π. Καγιαλής 1
2. Π. Μυλωνάς – Π. Σωτηρίου 2
3. Γ. Παπαδόπουλος- Π. Κωνσταντινίδης 3
2. Ε. Τριάντου 2
3. Μ.Λ. Ζαμίτ 3
ILCA 7 ανδρών (30 σκάφη, 1 ιστιοδρομία)
1. Λ. Ζαμίτ 1
2. Γ. Κυπραίος 2
3. Β. Κουκούδης 3
49ER (4 σκάφη, 1 ιστιοδρομία)
1. Ο. Ε. Σπανάκης – Π. Καγιαλής 1
2. Π. Μυλωνάς – Π. Σωτηρίου 2
3. Γ. Παπαδόπουλος- Π. Κωνσταντινίδης 3
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