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Ο ηθοποιός



Όπως είχε πει: «Ζω κοσμογονικές αλλαγές, έτσι και αλλιώς. Και με την απώλεια του πατέρα μου που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει και ήταν ξαφνικό. Και με τη Λίνα που δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά. Μη σοκάρεσαι. Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει με τον άνθρωπο που ήσουν μαζί».



Ο ηθοποιός ανακοίνωσε τον χωρισμό του στον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται» στις 4 Οκτωβρίου. Αρχικά, είχε δηλώσει ότι το τελευταίο διάστημα ήρθε αντιμέτωπος με δύσκολες στιγμές, όπως ο θάνατος του πατέρα του, για να κάνει στη συνέχεια γνωστό, ότι χώρισε.Όπως είχε πει: «Ζω κοσμογονικές αλλαγές, έτσι και αλλιώς. Και με την απώλεια του πατέρα μου που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει και ήταν ξαφνικό. Και με τη Λίνα που δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά. Μη σοκάρεσαι. Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει με τον άνθρωπο που ήσουν μαζί».

Λίνα Πρίντζου - Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είχε προσθέσει: «Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει μαζί και ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπάει τον άλλον ακόμα. Είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί». Στη συνέχεια, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είχε προσθέσει: «Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει μαζί και ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπάει τον άλλον ακόμα. Είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί».

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η σχέση τους, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος διευκρίνισε ότι ο χωρισμός δεν ήταν ξαφνικός, αλλά εξελίχθηκε ομαλά. Παράλληλα, απέφυγε να επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες για την προσωπική τους ζωή, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι που δεν μπορούν να συζητηθούν δημόσια.Πιο αναλυτικά, είπε: «Έγιναν πολύ πιο γλυκά τα πράγματα, δεν έφυγε ξαφνικά κάποιος από το σπίτι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ήταν πολύ ήπιο και γλυκό αυτό που έγινε. Για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, δεν μπορείς να συζητάς τα προσωπικά, γιατί υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Είναι τόσα πεδία ανοιχτά μπροστά σου για να ζήσεις διάφορα πράγματα που μπορεί να σου συμβούν. Νιώθεις ζωντανός. Για τον καθένα είναι εντελώς διαφορετικό. Ό,τι έχει συμβεί, συνέβη. Η ζωή είναι μπροστά μας, είμαστε ζωντανοί άνθρωποι και νομίζω ότι τη ζωή που έχουμε, πρέπει να τη ζήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο».