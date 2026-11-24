Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για τον χωρισμό του: Είναι ένας καινούριος κόσμος για εμένα, ήταν σαν να ξύπνησα από ένα κώμα τόσων χρόνων
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για τον χωρισμό του: Είναι ένας καινούριος κόσμος για εμένα, ήταν σαν να ξύπνησα από ένα κώμα τόσων χρόνων
Ήθελα να δημοσιοποιήσω τον χωρισμό μου, γιατί είχε γίνει πολύ καιρό πριν και έπρεπε κάποια στιγμή να ειπωθεί, δήλωσε ο ηθοποιός
Τη νέα πραγματικότητα που βιώνει μετά τον χωρισμό του περιέγραψε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, παρομοιάζοντας την αλλαγή στη ζωή του με το ξύπνημα από ένα πολυετές κώμα.
Ο ηθοποιός που υπήρξε ζευγάρι με τη Λίνα Πρίντζου για 15 χρόνια, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2Night Show» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή.
Αρχικά, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος εξήγησε ότι αν και η ανακοίνωση ήταν πρόσφατη, ο χωρισμός έχει γίνει εδώ και καιρό: «Ήθελα να δημοσιοποιήσω τον χωρισμό μου, γιατί είχε γίνει πολύ καιρό πριν και έπρεπε κάποια στιγμή να ειπωθεί. Διαφορετικά θα ήταν ένα παρεξηγήσιμο πράγμα, που δεν αξίζει ούτε σε μένα ούτε στη Λίνα».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο βιώνει ο ίδιος αυτή τη νέα περίοδο της ζωής του, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία ενός χωρισμού είναι διαφορετική για κάθε άνθρωπο. Όπως είπε, απολαμβάνει πλέον τη μοναχικότητά του και αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν χωρίς να προσπαθεί να καθορίσει την πορεία τους: «Για κάθε άνθρωπο είναι τελείως διαφορετικό το πώς θα νιώσει σε έναν χωρισμό. Το να πω για εμένα πώς είναι, δεν ισχύει για κανέναν άλλον σίγουρα. Από εκεί και πέρα αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι ένας καινούριος κόσμος για εμένα, γιατί είναι σαν να ξύπνησα από ένα κώμα τόσων χρόνων. Τώρα έχω μια μοναχικότητα που μου αρέσει, αφήνω τη ζωή να με οδηγήσει».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η σχέση τους, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος διευκρίνισε ότι ο χωρισμός δεν ήταν ξαφνικός, αλλά εξελίχθηκε ομαλά. Παράλληλα, απέφυγε να επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες για την προσωπική τους ζωή, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι που δεν μπορούν να συζητηθούν δημόσια.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Έγιναν πολύ πιο γλυκά τα πράγματα, δεν έφυγε ξαφνικά κάποιος από το σπίτι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ήταν πολύ ήπιο και γλυκό αυτό που έγινε. Για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, δεν μπορείς να συζητάς τα προσωπικά, γιατί υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Είναι τόσα πεδία ανοιχτά μπροστά σου για να ζήσεις διάφορα πράγματα που μπορεί να σου συμβούν. Νιώθεις ζωντανός. Για τον καθένα είναι εντελώς διαφορετικό. Ό,τι έχει συμβεί, συνέβη. Η ζωή είναι μπροστά μας, είμαστε ζωντανοί άνθρωποι και νομίζω ότι τη ζωή που έχουμε, πρέπει να τη ζήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο».
Ο ηθοποιός ανακοίνωσε τον χωρισμό του στον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται» στις 4 Οκτωβρίου. Αρχικά, είχε δηλώσει ότι το τελευταίο διάστημα ήρθε αντιμέτωπος με δύσκολες στιγμές, όπως ο θάνατος του πατέρα του, για να κάνει στη συνέχεια γνωστό, ότι χώρισε.
Όπως είχε πει: «Ζω κοσμογονικές αλλαγές, έτσι και αλλιώς. Και με την απώλεια του πατέρα μου που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει και ήταν ξαφνικό. Και με τη Λίνα που δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά. Μη σοκάρεσαι. Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει με τον άνθρωπο που ήσουν μαζί».
Στη συνέχεια, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είχε προσθέσει: «Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει μαζί και ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπάει τον άλλον ακόμα. Είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί».
Ο ηθοποιός που υπήρξε ζευγάρι με τη Λίνα Πρίντζου για 15 χρόνια, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2Night Show» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή.
Αρχικά, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος εξήγησε ότι αν και η ανακοίνωση ήταν πρόσφατη, ο χωρισμός έχει γίνει εδώ και καιρό: «Ήθελα να δημοσιοποιήσω τον χωρισμό μου, γιατί είχε γίνει πολύ καιρό πριν και έπρεπε κάποια στιγμή να ειπωθεί. Διαφορετικά θα ήταν ένα παρεξηγήσιμο πράγμα, που δεν αξίζει ούτε σε μένα ούτε στη Λίνα».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο βιώνει ο ίδιος αυτή τη νέα περίοδο της ζωής του, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία ενός χωρισμού είναι διαφορετική για κάθε άνθρωπο. Όπως είπε, απολαμβάνει πλέον τη μοναχικότητά του και αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν χωρίς να προσπαθεί να καθορίσει την πορεία τους: «Για κάθε άνθρωπο είναι τελείως διαφορετικό το πώς θα νιώσει σε έναν χωρισμό. Το να πω για εμένα πώς είναι, δεν ισχύει για κανέναν άλλον σίγουρα. Από εκεί και πέρα αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι ένας καινούριος κόσμος για εμένα, γιατί είναι σαν να ξύπνησα από ένα κώμα τόσων χρόνων. Τώρα έχω μια μοναχικότητα που μου αρέσει, αφήνω τη ζωή να με οδηγήσει».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η σχέση τους, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος διευκρίνισε ότι ο χωρισμός δεν ήταν ξαφνικός, αλλά εξελίχθηκε ομαλά. Παράλληλα, απέφυγε να επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες για την προσωπική τους ζωή, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι που δεν μπορούν να συζητηθούν δημόσια.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Έγιναν πολύ πιο γλυκά τα πράγματα, δεν έφυγε ξαφνικά κάποιος από το σπίτι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ήταν πολύ ήπιο και γλυκό αυτό που έγινε. Για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, δεν μπορείς να συζητάς τα προσωπικά, γιατί υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Είναι τόσα πεδία ανοιχτά μπροστά σου για να ζήσεις διάφορα πράγματα που μπορεί να σου συμβούν. Νιώθεις ζωντανός. Για τον καθένα είναι εντελώς διαφορετικό. Ό,τι έχει συμβεί, συνέβη. Η ζωή είναι μπροστά μας, είμαστε ζωντανοί άνθρωποι και νομίζω ότι τη ζωή που έχουμε, πρέπει να τη ζήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο».
Ο ηθοποιός ανακοίνωσε τον χωρισμό του στον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται» στις 4 Οκτωβρίου. Αρχικά, είχε δηλώσει ότι το τελευταίο διάστημα ήρθε αντιμέτωπος με δύσκολες στιγμές, όπως ο θάνατος του πατέρα του, για να κάνει στη συνέχεια γνωστό, ότι χώρισε.
Όπως είχε πει: «Ζω κοσμογονικές αλλαγές, έτσι και αλλιώς. Και με την απώλεια του πατέρα μου που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει και ήταν ξαφνικό. Και με τη Λίνα που δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά. Μη σοκάρεσαι. Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει με τον άνθρωπο που ήσουν μαζί».
Στη συνέχεια, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είχε προσθέσει: «Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει μαζί και ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπάει τον άλλον ακόμα. Είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί».
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