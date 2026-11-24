Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η μαμά μου μας μεγάλωσε μόνη της, ο μπαμπάς μου δεν έκατσε πολλά χρόνια στο σπίτι μας, έφυγε μόνος του
Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η μαμά μου μας μεγάλωσε μόνη της, ο μπαμπάς μου δεν έκατσε πολλά χρόνια στο σπίτι μας, έφυγε μόνος του
Πιο μικρή είχα το παράπονο ότι δεν με είχε καψουρευτεί ο πατέρας μου, είπε η art director
Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωσε περιέγραψε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, αναφέροντας πως η μητέρα της ανέλαβε την ανατροφή της μόνη της, καθώς ο πατέρας της έφυγε από το σπίτι όταν εκείνη ήταν μικρή.
Η art director παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2Night Show» που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη, αλλά και για τα παιδικά της χρόνια και την απουσία του πατέρα της από την οικογενειακή ζωή.
Αρχικά, η Ζενεβιέβ Μαζαρί εξήγησε ότι ο πατέρας της έφυγε από το σπίτι όταν εκείνη ήταν μικρή, με αποτέλεσμα η μητέρα της να αναλάβει μόνη της την ανατροφή των δύο παιδιών. Όπως είπε, ο πατέρας της ήταν αυστηρός, ενώ η μητέρα της ενθάρρυνε την ίδια και τον αδερφό της να κοινωνικοποιούνται και να απολαμβάνουν τη ζωή τους. Όπως είπε: «Ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός αλλά δεν έκατσε πολλά χρόνια στο σπίτι μας. Η μαμά μου ήταν πολύ φίλη μου. Ήταν από τις γυναίκες που ήθελε να βγω κι εγώ και ο αδερφός μου. Ο μπαμπάς μου έφυγε μόνος του, δεν τον διώξαμε, δεν ήθελε και πάρα πολύ. Η μαμά μου ήταν ένας άνθρωπος που μεγάλωσε δυο παιδιά με την ίδια λογική, ότι πρέπει να ζήσετε, να βγείτε, να γνωρίσετε».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενη σε άλλο σημείο στον πατέρα της, εξήγησε ότι η απουσία του την είχε πληγώσει κατά την παιδική της ηλικία, ενώ για αρκετό καιρό πίστευε ότι αυτή η εμπειρία θα επηρέαζε και τις δικές της μελλοντικές σχέσεις: «Η μαμά μου μας μεγάλωσε μόνη της με τους γονείς της. Ο πατέρας μου ζούσε. Γι’ αυτό σου λέω ότι ξέπλενα τη σχέση με τον πατέρα μου που δεν υπήρχε. Πιο μικρή είχα το παράπονο ότι δεν με είχε καψουρευτεί ο πατέρας μου και ήθελα να τους κάνω όλους να με καψουρευτούν. Είμαι τυχερή, γιατί φοβόμουν μονίμως ότι θα το κουβαλάω πάντα και στις σχέσεις μου και στην οικογένειά μου, δεν έγινε. Έχω καταφέρει και έχω έναν σύντροφο που είναι συγκλονιστικός πατέρας, τα παιδιά μου τον λατρεύουν, τον έχουν Θεό. Οπότε ξέρω ότι οι σχέσεις της κόρης μου θα είναι πολύ καλύτερες απ’ ότι ήταν οι δικές μου».
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε επίσης, για τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη περιγράφοντας τον χαρακτήρα του και τον ρόλο που έχει στην οικογένειά τους.
Όπως σχολίασε, εκείνος είναι πιο ήρεμος και συγκρατημένος σε σχέση με την ίδια, ενώ τον χαρακτήρισε έναν πολύ όμορφο άνθρωπο, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά: «Είναι πολύ ωραίος. Είναι λιγάκι Βορειοευρωπαίος. Είμαι εγώ το λούνα παρκ, οπότε πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος σοβαρός σε αυτή την οικογένεια, να κρατάει τα μπόσικα, αυτός έχει τη σοβαρότητα. Είμαι λίγο σίφουνας, είμαι το ηφαίστειο στην παρέα μας, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφος άνθρωπος. Ο Βασίλης είναι ωραίος άνθρωπος μέσα και έξω».
Η art director παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The 2Night Show» που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη, αλλά και για τα παιδικά της χρόνια και την απουσία του πατέρα της από την οικογενειακή ζωή.
Αρχικά, η Ζενεβιέβ Μαζαρί εξήγησε ότι ο πατέρας της έφυγε από το σπίτι όταν εκείνη ήταν μικρή, με αποτέλεσμα η μητέρα της να αναλάβει μόνη της την ανατροφή των δύο παιδιών. Όπως είπε, ο πατέρας της ήταν αυστηρός, ενώ η μητέρα της ενθάρρυνε την ίδια και τον αδερφό της να κοινωνικοποιούνται και να απολαμβάνουν τη ζωή τους. Όπως είπε: «Ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός αλλά δεν έκατσε πολλά χρόνια στο σπίτι μας. Η μαμά μου ήταν πολύ φίλη μου. Ήταν από τις γυναίκες που ήθελε να βγω κι εγώ και ο αδερφός μου. Ο μπαμπάς μου έφυγε μόνος του, δεν τον διώξαμε, δεν ήθελε και πάρα πολύ. Η μαμά μου ήταν ένας άνθρωπος που μεγάλωσε δυο παιδιά με την ίδια λογική, ότι πρέπει να ζήσετε, να βγείτε, να γνωρίσετε».
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενη σε άλλο σημείο στον πατέρα της, εξήγησε ότι η απουσία του την είχε πληγώσει κατά την παιδική της ηλικία, ενώ για αρκετό καιρό πίστευε ότι αυτή η εμπειρία θα επηρέαζε και τις δικές της μελλοντικές σχέσεις: «Η μαμά μου μας μεγάλωσε μόνη της με τους γονείς της. Ο πατέρας μου ζούσε. Γι’ αυτό σου λέω ότι ξέπλενα τη σχέση με τον πατέρα μου που δεν υπήρχε. Πιο μικρή είχα το παράπονο ότι δεν με είχε καψουρευτεί ο πατέρας μου και ήθελα να τους κάνω όλους να με καψουρευτούν. Είμαι τυχερή, γιατί φοβόμουν μονίμως ότι θα το κουβαλάω πάντα και στις σχέσεις μου και στην οικογένειά μου, δεν έγινε. Έχω καταφέρει και έχω έναν σύντροφο που είναι συγκλονιστικός πατέρας, τα παιδιά μου τον λατρεύουν, τον έχουν Θεό. Οπότε ξέρω ότι οι σχέσεις της κόρης μου θα είναι πολύ καλύτερες απ’ ότι ήταν οι δικές μου».
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε επίσης, για τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη περιγράφοντας τον χαρακτήρα του και τον ρόλο που έχει στην οικογένειά τους.
Όπως σχολίασε, εκείνος είναι πιο ήρεμος και συγκρατημένος σε σχέση με την ίδια, ενώ τον χαρακτήρισε έναν πολύ όμορφο άνθρωπο, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά: «Είναι πολύ ωραίος. Είναι λιγάκι Βορειοευρωπαίος. Είμαι εγώ το λούνα παρκ, οπότε πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος σοβαρός σε αυτή την οικογένεια, να κρατάει τα μπόσικα, αυτός έχει τη σοβαρότητα. Είμαι λίγο σίφουνας, είμαι το ηφαίστειο στην παρέα μας, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφος άνθρωπος. Ο Βασίλης είναι ωραίος άνθρωπος μέσα και έξω».
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