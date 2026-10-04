Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανακοίνωσε στον τηλεοπτικό αέρα τον χωρισμό από τη σύζυγό του: Με τη Λίνα δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα