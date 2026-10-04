Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανακοίνωσε στον τηλεοπτικό αέρα τον χωρισμό από τη σύζυγό του: Με τη Λίνα δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανακοίνωσε στον τηλεοπτικό αέρα τον χωρισμό από τη σύζυγό του: Με τη Λίνα δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα
«Είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί» είπε ο ηθοποιός, ο οποίος ανακοίνωσε το διαζύγιό του με τη Λίνα Πρίντζου
Τον χωρισμό απο τη σύζυγό του ανακοίνωσε στον τηλεοπτικό αέρα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, και ανακοίνωσε ότι εκείνος και η Λίνα Πρίντζου έχουν πάρει την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
Παρά την κατάληξη που είχε ο γάμος τους, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν μετανιώσει για όσα έζησαν μαζί, ενώ σημείωσε ότι εξακολουθούν να διατηρούν αμοιβαία αγάπη, εκτίμηση και στήριξη.
«Ζω κοσμογονικές αλλαγές, έτσι και αλλιώς. Και με την απώλεια του πατέρα μου που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει και ήταν ξαφνικό. Και με τη Λίνα που δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά. Μη σοκάρεσαι… Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει με τον άνθρωπο που ήσουν μαζί», είπε χαρακτηριστικά.
«Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει μαζί και ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπάει τον άλλον ακόμα. Είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί», αποκάλυψε ο ηθοποιός.
Δείτε το βίντεο
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Λίνα Πρίντζου ήταν μαζί πάνω από 15 χρόνια Η σχέση τους ξεκίνησε το 2009, ενώ λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να παντρευτούν.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν με έναν αρκετά απρόσμενο τρόπο, όταν η Λίνα Πρίντζου εργαζόταν σε τράπεζα και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν πελάτης της. Ο ίδιος έχει αφηγηθεί με χιούμορ ότι έβρισκε συχνά αφορμές για να περνά από την τράπεζα και να τη συναντά, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αγόραζα μετοχές για να τη βλέπω». Τον Ιούνιο του 2014, το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Βενετία, σε μια λιτή τελετή, παρουσία περίπου 25 στενών φίλων και συγγενών.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Παρά την κατάληξη που είχε ο γάμος τους, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν μετανιώσει για όσα έζησαν μαζί, ενώ σημείωσε ότι εξακολουθούν να διατηρούν αμοιβαία αγάπη, εκτίμηση και στήριξη.
«Ζω κοσμογονικές αλλαγές, έτσι και αλλιώς. Και με την απώλεια του πατέρα μου που δεν ήταν στο πρόγραμμα να γίνει και ήταν ξαφνικό. Και με τη Λίνα που δεν είμαστε πια μαζί εδώ και ένα διάστημα, αλλά είμαστε πολύ καλά. Μη σοκάρεσαι… Ένας χωρισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτυχία αν είχες μετανιώσει με τον άνθρωπο που ήσουν μαζί», είπε χαρακτηριστικά.
«Εγώ και η Λίνα δεν έχουμε μετανιώσει καθόλου για ό,τι έχουμε περάσει μαζί και ο καθένας εκτιμά, σέβεται και αγαπάει τον άλλον ακόμα. Είναι ο καθένας δίπλα στον άλλον σε ό,τι χρειαστεί», αποκάλυψε ο ηθοποιός.
Δείτε το βίντεο
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Λίνα Πρίντζου ήταν μαζί πάνω από 15 χρόνια Η σχέση τους ξεκίνησε το 2009, ενώ λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να παντρευτούν.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν με έναν αρκετά απρόσμενο τρόπο, όταν η Λίνα Πρίντζου εργαζόταν σε τράπεζα και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ήταν πελάτης της. Ο ίδιος έχει αφηγηθεί με χιούμορ ότι έβρισκε συχνά αφορμές για να περνά από την τράπεζα και να τη συναντά, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αγόραζα μετοχές για να τη βλέπω». Τον Ιούνιο του 2014, το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Βενετία, σε μια λιτή τελετή, παρουσία περίπου 25 στενών φίλων και συγγενών.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα