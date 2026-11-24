Η ΔΕΗ εξαγοράζει την Enegan έναντι 330 εκατ. ευρώ, δυναμική είσοδος στη λιανική αγορά ενέργειας της Ιταλίας

Στρατηγική επέκταση στην αγορά της Ιταλίας, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ 2026–2030 για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη - Καθετοποίηση της παρουσίας στην Ιταλία μέσω της σύνδεσης της νέας λιανικής βάσης με την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ