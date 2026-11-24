Μαρία Τζομπανάκη: Είμαι μία γυναίκα που καλομεγαλώνει και το ευχαριστιέμαι
Μαρία Τζομπανάκη: Είμαι μία γυναίκα που καλομεγαλώνει και το ευχαριστιέμαι
Θα ήθελα να φύγω όρθια με υγιές μυαλό και καρδιά γεμάτη αγάπη, είπε η ηθοποιός
Τη θετική στάση της απέναντι στο πέρασμα του χρόνου εξέφρασε η Μαρία Τζομπανάκη, τονίζοντας πως απολαμβάνει τη διαδικασία του να μεγαλώνει.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων μίλησε για την εξωτερική της εικόνα, την καλή σωματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αλλά και για τη στενή σχέση με την οικογένειά της.
Όπως δήλωσε η Μαρία Τζομπανάκη δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, αντίθετα αισθάνεται ότι μεγαλώνει με έναν τρόπο που την ευχαριστεί. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι επιθυμία της είναι να διατηρηθεί αυτή η ενέργειά της στο μέλλον: «Θεωρώ ότι είμαι μία γυναίκα που καλομεγαλώνει και το ευχαριστιέμαι και δεν μιλάω για τα όμορφα μάτια. Δεν έχω τίποτα με τις αρθρώσεις, κλειδώσεις. Αντιδρά το σώμα μου σαν να είναι νεότατο. Μακάρι, έτσι θα ήθελα να φύγω, όρθια, με υγιές μυαλό, με καρδιά γεμάτη αγάπη, με την ψυχή μου χορτάτη. Ένα πράγμα δεν χορταίνω, να αγκαλιάζω τα παιδιά μου και να τους λέω ότι τα αγαπώ».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων μίλησε για την εξωτερική της εικόνα, την καλή σωματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αλλά και για τη στενή σχέση με την οικογένειά της.
Όπως δήλωσε η Μαρία Τζομπανάκη δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, αντίθετα αισθάνεται ότι μεγαλώνει με έναν τρόπο που την ευχαριστεί. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι επιθυμία της είναι να διατηρηθεί αυτή η ενέργειά της στο μέλλον: «Θεωρώ ότι είμαι μία γυναίκα που καλομεγαλώνει και το ευχαριστιέμαι και δεν μιλάω για τα όμορφα μάτια. Δεν έχω τίποτα με τις αρθρώσεις, κλειδώσεις. Αντιδρά το σώμα μου σαν να είναι νεότατο. Μακάρι, έτσι θα ήθελα να φύγω, όρθια, με υγιές μυαλό, με καρδιά γεμάτη αγάπη, με την ψυχή μου χορτάτη. Ένα πράγμα δεν χορταίνω, να αγκαλιάζω τα παιδιά μου και να τους λέω ότι τα αγαπώ».
Δείτε το βίντεο
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