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Μπαράζ από απάτες στις Σέρρες: Μέσα σε μία ημέρα απέσπασαν 100.000 ευρώ, 78 χρυσές λίρες και κοσμήματα από ηλικιωμένους
Μπαράζ από απάτες στις Σέρρες: Μέσα σε μία ημέρα απέσπασαν 100.000 ευρώ, 78 χρυσές λίρες και κοσμήματα από ηλικιωμένους
Οι δράστες προσποιήθηκαν λογιστές και συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων, επικαλούμενοι δήθεν επείγουσες εκκρεμότητες με την Εφορία
Το ποσό των 100.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν από μια 88χρονη γυναίκα σε χωριό του Δήμου Βισαλτίας Σερρών άγνωστοι επιτήδειοι, οι οποίοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της, προσποιούμενοι τους λογιστές.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ Σερρών, το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) όταν το τηλέφωνο της ηλικιωμένης χτύπησε και στην άλλη άκρη της γραμμής βρέθηκε ένας άνδρας, ο οποίος συστήθηκε ως... βοηθός του λογιστή της.
Με ιδιαίτερη πειστικότητα, ο δράστης υποστήριξε ότι εκκρεμεί ένα μεγάλο φορολογικό πρόστιμο σε βάρος της. Για να αποφύγει δήθεν τις βαριές κυρώσεις και την άμεση κατάσχεση της περιουσίας της, ο επιτήδειος έπεισε την 88χρονη ότι έπρεπε να συγκεντρώσει άμεσα όλα τα μετρητά που διατηρούσε στο σπίτι της, προκειμένου να τα παραδώσει για «καταγραφή» και «τακτοποίηση» της οφειλής.
Λίγη ώρα αργότερα, όταν η ηλικιωμένη επικοινώνησε με τον πραγματικό της λογιστή ή οικεία της πρόσωπα, αντιλήφθηκε πως είχε πέσει θύμα απάτης και ενημέρωσε αμέσως τις αστυνομικές αρχές.
Όλα ξεκίνησαν όταν το τηλέφωνο της 91χρονης χτύπησε και στην άλλη άκρη της γραμμής ακούστηκε η φωνή ενός άνδρα, ο οποίος προσποιήθηκε τον εγγονό της.
Ο άγνωστος έπεισε την ηλικιωμένη ότι αντιμετωπίζει ένα σοβαρό και επείγον πρόβλημα με την Εφορία.
Σύμφωνα με το σενάριο που της παρουσίασε, χρειαζόταν άμεσα ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να τακτοποιήσει την υποτιθέμενη εκκρεμότητα και να αποφύγει βαριές κυρώσεις ή ακόμα και τη σύλληψη. Η 91χρονη, θορυβημένη από τον κίνδυνο που πίστεψε ότι διέτρεχε ο εγγονός της, έπεσε στην παγίδα και δέχθηκε να βοηθήσει.
Καθώς η ηλικιωμένη δεν διέθετε το απαιτούμενο ποσό σε μετρητά, ο δράστης την καθοδήγησε να συγκεντρώσει όσα τιμαλφή και χρυσές λίρες φύλασσε στο σπίτι της. Λίγη ώρα αργότερα, συνεργός του απατεώνα εμφανίστηκε έξω από την οικία της, προσποιούμενος τον απεσταλμένο του εγγονού ή του λογιστή που θα παραλάμβανε τα χρήματα.
Χωρίς να υποψιαστεί το παραμικρό, η 91χρονη παρέδωσε στον άγνωστο άνδρα συνολικά 70 χρυσές λίρες, η αξία των οποίων ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θύμα απάτης έπεσε κι ένας 82χρονος στην πόλη των Σερρών από έναν άγνωστο που προσποιήθηκε ότι ήταν ο εγγονός της με το πρόσχημα της εφορίας του απέσπασαν 8 λίρες και χρυσαφικά αξίας 10 χιλιάδων ευρώ.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ Σερρών, το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) όταν το τηλέφωνο της ηλικιωμένης χτύπησε και στην άλλη άκρη της γραμμής βρέθηκε ένας άνδρας, ο οποίος συστήθηκε ως... βοηθός του λογιστή της.
Με ιδιαίτερη πειστικότητα, ο δράστης υποστήριξε ότι εκκρεμεί ένα μεγάλο φορολογικό πρόστιμο σε βάρος της. Για να αποφύγει δήθεν τις βαριές κυρώσεις και την άμεση κατάσχεση της περιουσίας της, ο επιτήδειος έπεισε την 88χρονη ότι έπρεπε να συγκεντρώσει άμεσα όλα τα μετρητά που διατηρούσε στο σπίτι της, προκειμένου να τα παραδώσει για «καταγραφή» και «τακτοποίηση» της οφειλής.
Η παράδοση των χρημάτωνΥπό το καθεστώς φόβου και πίεσης, η 88χρονη ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των απατεώνων. Συγκέντρωσε τις οικονομίες της, συνολικού ύψους 100.000 ευρώ, και τα παρέδωσε σε συνεργό του τηλεφωνητή, ο οποίος εμφανίστηκε έξω από την οικία της ως «εισπράκτορας» του λογιστικού γραφείου.
Λίγη ώρα αργότερα, όταν η ηλικιωμένη επικοινώνησε με τον πραγματικό της λογιστή ή οικεία της πρόσωπα, αντιλήφθηκε πως είχε πέσει θύμα απάτης και ενημέρωσε αμέσως τις αστυνομικές αρχές.
Της απέσπασαν 70 λίρεςΘύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε, την ίδια μέρα, μια 91χρονη γυναίκα σε χωριό του ίδιου Δήμου.
Όλα ξεκίνησαν όταν το τηλέφωνο της 91χρονης χτύπησε και στην άλλη άκρη της γραμμής ακούστηκε η φωνή ενός άνδρα, ο οποίος προσποιήθηκε τον εγγονό της.
Ο άγνωστος έπεισε την ηλικιωμένη ότι αντιμετωπίζει ένα σοβαρό και επείγον πρόβλημα με την Εφορία.
Σύμφωνα με το σενάριο που της παρουσίασε, χρειαζόταν άμεσα ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να τακτοποιήσει την υποτιθέμενη εκκρεμότητα και να αποφύγει βαριές κυρώσεις ή ακόμα και τη σύλληψη. Η 91χρονη, θορυβημένη από τον κίνδυνο που πίστεψε ότι διέτρεχε ο εγγονός της, έπεσε στην παγίδα και δέχθηκε να βοηθήσει.
Καθώς η ηλικιωμένη δεν διέθετε το απαιτούμενο ποσό σε μετρητά, ο δράστης την καθοδήγησε να συγκεντρώσει όσα τιμαλφή και χρυσές λίρες φύλασσε στο σπίτι της. Λίγη ώρα αργότερα, συνεργός του απατεώνα εμφανίστηκε έξω από την οικία της, προσποιούμενος τον απεσταλμένο του εγγονού ή του λογιστή που θα παραλάμβανε τα χρήματα.
Χωρίς να υποψιαστεί το παραμικρό, η 91χρονη παρέδωσε στον άγνωστο άνδρα συνολικά 70 χρυσές λίρες, η αξία των οποίων ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θύμα απάτης έπεσε κι ένας 82χρονος στην πόλη των Σερρών από έναν άγνωστο που προσποιήθηκε ότι ήταν ο εγγονός της με το πρόσχημα της εφορίας του απέσπασαν 8 λίρες και χρυσαφικά αξίας 10 χιλιάδων ευρώ.
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