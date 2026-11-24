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Η βουτιά της Ζέτας Μακρυπούλια για το «ξαφνικό και πανέμορφο καλοκαίρι στα τέλη Νοέμβρη», δείτε βίντεο
Η βουτιά της Ζέτας Μακρυπούλια για το «ξαφνικό και πανέμορφο καλοκαίρι στα τέλη Νοέμβρη», δείτε βίντεο
Η Ζέτα Μακρυπούλια αξιοποίησε στο έπακρο τον καλό καιρό των τελευταίων ημερών
Μόνο φθινόπωρο - και ούτε λόγος για χειμώνα - δεν θυμίζει το σκηνικό του καιρού των τελευταίων ημερών με το βίντεο της Ζέτας Μακρυπούλια στο Instagram να επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια αξιοποίησε τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες για να κάνει μια βουτιά στη θάλασσα.
Όπως φαίνεται στην αρχή του βίντεο, η Ζέτα Μακρυπούλια «ζύγιζε» τις επιλογές της, μέχρι που πήρε την απόφαση, έβγαλε το παρεό της και βούτηξε στο νερό.
«Τι ξαφνικό και πανέμορφο καλοκαίρι με βρήκε τέλη Νοέμβρη! ☀️🤿👙😁» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Ζέτα Μακρυπούλια.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια αξιοποίησε τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες για να κάνει μια βουτιά στη θάλασσα.
Όπως φαίνεται στην αρχή του βίντεο, η Ζέτα Μακρυπούλια «ζύγιζε» τις επιλογές της, μέχρι που πήρε την απόφαση, έβγαλε το παρεό της και βούτηξε στο νερό.
«Τι ξαφνικό και πανέμορφο καλοκαίρι με βρήκε τέλη Νοέμβρη! ☀️🤿👙😁» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Ζέτα Μακρυπούλια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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