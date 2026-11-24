Η εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στο MadWalk με ξανθιά περούκα και ένα διάφανο πανί, δείτε βίντεο
Η εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στο MadWalk με ξανθιά περούκα και ένα διάφανο πανί, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με ένα μουσικοχορευτικό πρόγραμμα
Τις εντυπώσεις στο MadWalk 2026 έκλεψε η Ελένη Φουρέιρα με μια ιδιαίτερη εμφάνιση, επιλέγοντας ξανθιά περούκα και ένα διάφανο πανί.
Το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια συμμετείχε στον μουσικό θεσμό κλείνοντας την εκδήλωση με ένα διαφορετικό act.
Η Ελένη Φουρέιρα εμφανίστηκε στη σκηνή του Γηπέδου Tae Kwon Do, με ανανεωμένη εικόνα, καθώς είχε επιλέξει κοντά ξανθά μαλλιά και ένα κοντό φόρεμα, συνδυασμένο με μαύρες γόβες. Το performance κινήθηκε σε pop και θεατρικούς ρυθμούς, με ένα διάφανο πανί που κρατούσε η καλλιτέχνιδα να αποτελεί βασικό κομμάτι της σκηνικής της παρουσίας. Η έναρξη έγινε με το τραγούδι «So Sexy», ενώ χορευτές πλαισίωσαν την εμφάνισή της.
Δείτε βίντεο
Το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια συμμετείχε στον μουσικό θεσμό κλείνοντας την εκδήλωση με ένα διαφορετικό act.
Η Ελένη Φουρέιρα εμφανίστηκε στη σκηνή του Γηπέδου Tae Kwon Do, με ανανεωμένη εικόνα, καθώς είχε επιλέξει κοντά ξανθά μαλλιά και ένα κοντό φόρεμα, συνδυασμένο με μαύρες γόβες. Το performance κινήθηκε σε pop και θεατρικούς ρυθμούς, με ένα διάφανο πανί που κρατούσε η καλλιτέχνιδα να αποτελεί βασικό κομμάτι της σκηνικής της παρουσίας. Η έναρξη έγινε με το τραγούδι «So Sexy», ενώ χορευτές πλαισίωσαν την εμφάνισή της.
Δείτε βίντεο
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