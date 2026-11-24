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Απόψε στον ουρανό το «Φεγγάρι του Κάστορα»: Η πρώτη από τις τρεις διαδοχικές υπερπανσελήνους
Η τελευταία πανσέληνος του φθινοπώρου θα είναι μεγαλύτερη και φωτεινότερη από μια συνηθισμένη πανσέληνο – Από πού προέρχεται η ονομασία της
Ήδη από το βράδυ της Δευτέρας, η Σελήνη εμφανιζόταν σχεδόν ολόγιομη, ενώ η αποψινή πανσέληνος είναι ταυτόχρονα και υπερπανσέληνος, καθώς το φεγγάρι βρίσκεται κοντά στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς του γύρω από τη Γη.
Συγκεκριμένα, η πανσέληνος θα κορυφωθεί στις 16:53 ώρα Ελλάδος, ενώ στην Αθήνα η Σελήνη θα ανατείλει στις 16:40, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου. Καθώς το φεγγάρι θα βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, ενδέχεται να αποκτήσει πορτοκαλί ή κοκκινωπές αποχρώσεις, καθώς το φως του διαπερνά μεγαλύτερο τμήμα της γήινης ατμόσφαιρας.
The Beaver Moon will light up the night sky tonight. November’s full moon gets its name from the time of year when beavers are busy preparing for winter.— U.S. Department of the Interior (@Interior) November 23, 2026
Find a quiet spot outdoors, look up and enjoy the show.
Photo at Black Canyon of the Gunnison National Park by Graham Green pic.twitter.com/HGkieXIinA
Το φαινόμενο της υπερπανσελήνου παρατηρείται όταν η πανσέληνος συμπίπτει χρονικά ή βρίσκεται κοντά στο περίγειο, δηλαδή στο σημείο της τροχιάς της Σελήνης όπου η απόστασή της από τη Γη είναι η μικρότερη.
Γιατί η αποψινή πανσέληνος είναι μεγαλύτερη και φωτεινότερη
Αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, περίπου στις 23:00, η Σελήνη θα βρεθεί σε απόσταση 359.347 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας.
Η αποψινή πανσέληνος είναι η τελευταία του φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ οι επόμενες δύο υπερπανσέληνοι αναμένονται τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Ιανουάριο του 2027.
🌕 Beaver Moon → Cold Moon— Nyidawa (@nyidawastudio) November 24, 2026
📆 Nov 24 – Dec 24
🌕 Nov 24 Full Moon
🌗 Dec 1 Last Quarter
🌑 Dec 9 New Moon
🌓 Dec 17 First Quarter
🌕 Dec 24 Full Moon
Keep an eye on the sky. ✨#MoonPhases #LunarCycle #BeaverMoon pic.twitter.com/jXbijG5gmy
Η ονομασία «Φεγγάρι του Κάστορα» προέρχεται από τις παραδόσεις της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την προετοιμασία των συγκεκριμένων ζώων για τον χειμώνα.
Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»
Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, οι κάστορες συγκεντρώνουν αποθέματα τροφής και προετοιμάζουν τις φωλιές τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις χαμηλές θερμοκρασίες των επόμενων μηνών.
Beaver Supermoon 🌕— CHAMUEL 🪔 (@Yizzylord_) November 23, 2026
The Name Comes From North American Folklore: This Is The Time When Beavers Finish Reinforcing Their Lodges And Stockpile Food Before Winter☃️ Freezes The Waterways. It Was Also Historically Linked To The Fur-Trapping Season.
Tonight And Tomorrow Night: The… pic.twitter.com/QA5kj8YLCl
Η ονομασία συνδέεται επίσης με την ιστορία του εμπορίου γούνας στη Βόρεια Αμερική, καθώς ο Νοέμβριος ήταν η εποχή κατά την οποία οι κυνηγοί τοποθετούσαν παγίδες για κάστορες, των οποίων το τρίχωμα είχε γίνει πυκνότερο ενόψει του χειμώνα.
Με την πάροδο των χρόνων, το «Beaver Moon» καθιερώθηκε ως μία από τις γνωστότερες παραδοσιακές ονομασίες της πανσελήνου του Νοεμβρίου.
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