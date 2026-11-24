Πάνω από 34 εκατ. προβολές σε... μισή μέρα συγκέντρωσε το τελευταίο promo της ταινίας - Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel ως ο μεγάλος κακός





Το νέο τρέιλερ συνεχίζει την ιστορία από την πρόσθετη σκηνή με τον



Doctor Doom. Στην πορεία, ο γιος του ανακαλύπτει την αλήθεια για το παρελθόν του πατέρα του: ότι ήταν ο Captain America.



Η επιστροφή του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ Ο



Το εντυπωσιακό καστ της ταινίας περιλαμβάνει χαρακτήρες από σχεδόν όλες τις γωνιές του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, ενώ αρκετοί από τους ήρωες των παλαιότερων ταινιών «X-Men» της Fox εντάσσονται πλέον επίσημα στην κεντρική χρονική γραμμή.



Εκτός από τον Ντάουνι Τζούνιορ, ο Κρις Έβανς επιστρέφει ως Captain America, ο Κρις Χέμσγουορθ ως Thor, ο Πολ Ραντ ως Ant-Man, η Λετίσια Ράιτ ως Black Panther, ο Σεμπάστιαν Σταν ως Winter Soldier, ο Τομ Χίντλστον ως Loki και ο Σίμου Λιού ως Shang-Chi.



Κλείσιμο Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Τζόζεφ Κουίν και Έμπον Μος-Μπάκραχ, για να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο τους αντίπαλο, Doctor Doom.



Η Φλόρενς Πιου, μετά την εμφάνισή της στο «Spider-Man: Brand New Day», υποδύεται ξανά τη Γελένα Μπέλοβα, πλαισιωμένη από τους συμπρωταγωνιστές της στο «Thunderbolts», Ντέιβιντ Χάρμπορ, Λιούις Πούλμαν, Γουάιατ Ράσελ και Χάνα Τζον-Κέιμεν.



Από το σύμπαν των X-Men επιστρέφουν ο Πάτρικ Στιούαρτ ως καθηγητής Τσαρλς Ξαβιέ, ο Ίαν ΜακΚέλεν ως Magneto, ο Τζέιμς Μάρσντεν ως Cyclops, ο Κέλσι Γκράμερ ως Beast, η Ρεμπέκα Ρομέιν ως Mystique, ο Άλαν Κάμινγκ ως Nightcrawler και ο Τσάνινγκ Τέιτουμ ως Gambit. Το τελευταίο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας « Avengers: Doomsday » έδωσε στη δημοσιότητα η Marvel , λίγες εβδομάδες πριν από την κυκλοφορία της στους κινηματογράφους, στις 18 Δεκεμβρίου. Οπως είναι λογικό προκλήθηκε ο απόλυτος χαμός με το βίντεο να ξεπερνά τις 34 εκατ. προβολές σε περίπου... μισή μέρα.Το νέο τρέιλερ συνεχίζει την ιστορία από την πρόσθετη σκηνή με τον Στιβ Ρότζερς και την Πέγκι Κάρτερ, που συμπεριλήφθηκε στην επανακυκλοφορία του «Avengers: Endgame Encore» και αποκάλυψε ότι το ζευγάρι έχει έναν έφηβο γιο.Οι Fantastic Four ταξιδεύουν με κάποιον τρόπο πίσω στον χρόνο, προκειμένου να επαναφέρουν τον Στιβ Ρότζερς στην κεντρική χρονική γραμμή του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, ώστε να ηγηθεί των Avengers στη μάχη εναντίον τουΣτην πορεία, ο γιος του ανακαλύπτει την αλήθεια για το παρελθόν του πατέρα του: ότι ήταν ο Captain America. Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, αυτή τη φορά στον ρόλο του πανίσχυρου κακού Doctor Doom, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί μια εκδοχή του Τόνι Σταρκ, γνωστού ως Iron Man, από ένα παράλληλο σύμπαν.Το εντυπωσιακό καστ της ταινίας περιλαμβάνει χαρακτήρες από σχεδόν όλες τις γωνιές του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, ενώ αρκετοί από τους ήρωες των παλαιότερων ταινιών «X-Men» της Fox εντάσσονται πλέον επίσημα στην κεντρική χρονική γραμμή.Εκτός από τονεπιστρέφει ως Captain America, οως Thor, οως Ant-Man, ηως Black Panther, οως Winter Soldier, οως Loki και οως Shang-Chi.Στην ταινία επιστρέφουν και οι πρωταγωνιστές του «Fantastic Four: First Steps»,καιγια να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο τους αντίπαλο, Doctor Doom.μετά την εμφάνισή της στο «Spider-Man: Brand New Day», υποδύεται ξανά τηπλαισιωμένη από τους συμπρωταγωνιστές της στοΝτέιβιντ Χάρμπορ, Λιούις Πούλμαν, Γουάιατ Ράσελ και Χάνα Τζον-Κέιμεν.Από το σύμπαν των X-Men επιστρέφουν οως καθηγητής Τσαρλς Ξαβιέ, οως Magneto, οως Cyclops, οως Beast, ηως Mystique, οως Nightcrawler και οως Gambit.





Οι μεγάλες προσδοκίες της Marvel για το box office Η κυκλοφορία του τελευταίου τρέιλερ έρχεται μετά την εμπορική επιτυχία του «Avengers: Endgame Encore», που κατέκτησε την πρώτη θέση του αμερικανικού box office, συγκεντρώνοντας 26 εκατ. δολάρια κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.



Η επανακυκλοφορία της ταινίας του 2019 περιλάμβανε τέσσερις νέες σκηνές που συνδέονται με την πλοκή του «Avengers: Doomsday» και πρόσθεσε 143 εκατ. δολάρια στις παγκόσμιες εισπράξεις της, αναδεικνύοντάς την στην εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών.



Μετά και τα ρεκόρ που σημείωσε το «Spider-Man: Brand New Day», η Disney και η Marvel προσδοκούν ακόμη μία μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία.