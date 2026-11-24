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Σχεδόν 80 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 2026: Αύξηση 4,5% και ιστορικό ρεκόρ στο Ηράκλειο
Σχεδόν 80 εκατ. επιβάτες στα ελληνικά αεροδρόμια το 2026: Αύξηση 4,5% και ιστορικό ρεκόρ στο Ηράκλειο
Περισσότεροι από 3,4 εκατ. επιπλέον επιβάτες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 – Κατά 3,8% αυξήθηκαν οι πτήσεις – Αγγίζει τα 10 εκατ. επιβάτες το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης»
Σχεδόν 80 εκατομμύρια επιβάτες διακινήθηκαν μέσω των ελληνικών αεροδρομίων κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026, με την επιβατική κίνηση να καταγράφει αύξηση 4,5% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στα 39 αεροδρόμια της χώρας στα οποία πραγματοποιούνται εμπορικές πτήσεις εξυπηρετήθηκαν συνολικά 79.812.452 επιβάτες, έναντι 76.379.091 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.
Ανοδική πορεία κατέγραψε και ο αριθμός των πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, με τις αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών να ανέρχονται σε 592.270, έναντι 570.606 το δεκάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,8%.
Στα 24 αεροδρόμια που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της ΥΠΑ, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,7% το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026.
Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των αφίξεων και των αναχωρήσεων, ανήλθε σε 12.748.385, έναντι 12.181.144 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Πρόκειται για τα αεροδρόμια Ηρακλείου, Καλαμάτας, Αλεξανδρούπολης, Λήμνου, Αστυπάλαιας, Ιωαννίνων, Χίου, Κοζάνης, Καστοριάς, Καρπάθου, Κυθήρων, Μήλου, Σκύρου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σύρου, Αράξου, Νάξου, Καλύμνου, Ικαρίας, Καστελόριζου, Κάσου, Λέρου και Σητείας.
Η ανοδική πορεία της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της ΥΠΑ συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο, με το αεροδρόμιο Ηρακλείου να εξυπηρετεί τους περισσότερους ταξιδιώτες και να καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ σε επίπεδο δεκαμήνου.
Ειδικότερα, τον Οκτώβριο μέσω του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» διακινήθηκαν 1.191.128 επιβάτες, έναντι 1.172.533 τον ίδιο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 1,6%.
Συνολικά, κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2026, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου εξυπηρέτησε 9.988.802 επιβάτες, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η αύξηση σε σχέση με το δεκάμηνο του 2025, όταν είχαν διακινηθεί 9.595.298 επιβάτες, διαμορφώθηκε στο 4,1%.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στα 39 αεροδρόμια της χώρας στα οποία πραγματοποιούνται εμπορικές πτήσεις εξυπηρετήθηκαν συνολικά 79.812.452 επιβάτες, έναντι 76.379.091 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.
Ανοδική πορεία κατέγραψε και ο αριθμός των πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, με τις αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών να ανέρχονται σε 592.270, έναντι 570.606 το δεκάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,8%.
Στα 24 αεροδρόμια που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της ΥΠΑ, η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,7% το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026.
Αύξηση 4,7% στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ
Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των αφίξεων και των αναχωρήσεων, ανήλθε σε 12.748.385, έναντι 12.181.144 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Πρόκειται για τα αεροδρόμια Ηρακλείου, Καλαμάτας, Αλεξανδρούπολης, Λήμνου, Αστυπάλαιας, Ιωαννίνων, Χίου, Κοζάνης, Καστοριάς, Καρπάθου, Κυθήρων, Μήλου, Σκύρου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σύρου, Αράξου, Νάξου, Καλύμνου, Ικαρίας, Καστελόριζου, Κάσου, Λέρου και Σητείας.
Η ανοδική πορεία της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της ΥΠΑ συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο, με το αεροδρόμιο Ηρακλείου να εξυπηρετεί τους περισσότερους ταξιδιώτες και να καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ σε επίπεδο δεκαμήνου.
Ιστορικό ρεκόρ για το αεροδρόμιο Ηρακλείου
Ειδικότερα, τον Οκτώβριο μέσω του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» διακινήθηκαν 1.191.128 επιβάτες, έναντι 1.172.533 τον ίδιο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 1,6%.
Συνολικά, κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2026, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου εξυπηρέτησε 9.988.802 επιβάτες, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η αύξηση σε σχέση με το δεκάμηνο του 2025, όταν είχαν διακινηθεί 9.595.298 επιβάτες, διαμορφώθηκε στο 4,1%.
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