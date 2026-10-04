Το μήνυμα της Λίνας Πρίντζου μετά την αποκάλυψη του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου για τον χωρισμό τους: «Η αγάπη ελευθερώνει»
Το μήνυμα της Λίνας Πρίντζου μετά την αποκάλυψη του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου για τον χωρισμό τους: «Η αγάπη ελευθερώνει»
«Η αγάπη δεν δεσμεύει, η αγάπη ελευθερώνει και μπορεί να είναι παρούσα ακόμα και στην πιο ισχυρή απουσία», έγραψε χαρακτηριστικά η Λίνα Πρίντζου
Η Λίνα Πρίντζου έκανε την πρώτη της ανάρτηση για το τέλος της κοινής της πορείας με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Νωρίτερα ο ηθοποιός αποκάλυψε το χωρισμό τους στον τηλεοπτικό αέρα, καθώς ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται».
Ο γνωστός ηθοποιός μιλώντας για τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στη ζωή του και αποκάλυψε τον χωρισμό του από Λίνα Πρίντζου. Όπως τόνισε, ωστόσο, παραμένει μεταξύ τους η αγάπη, η εκτίμηση και ο σεβασμός.
Λίγες μετά την αποκάλυψη του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου εκείνη έκανε μία δημοσίευση για το τέλος του γάμου τους.
Η Λίνα Πρίντζου διάλεξε να μοιραστεί την είδηση με τους ακολούθους της στο Instagram, αναρτώντας μια κοινή φωτογραφία τους από το παρελθόν, την οποία συνόδεψε με ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα, αποχαιρετώντας όχι την αγάπη που μοιράστηκαν, αλλά τη μορφή που είχε μέχρι σήμερα η σχέση τους.
«Αγάπησα και αγαπήθηκα ως το μεδούλι. Καταφέραμε να βιώσουμε μια αγάπη, που μας έθρεψε, μας δυνάμωσε, μας σημάδεψε και έγινε φάρος στη ζωή μας. Ακόμα και τώρα, που βγάλαμε φτερά και αρχίσαμε να πετάμε προς τα εκεί, που η ψυχή μας θέλει.
Γιατί η αγάπη δεν δεσμεύει. Η αγάπη ελευθερώνει. Και μπορεί να είναι παρούσα ακόμα και στην πιο ισχυρή απουσία», έγραψε χαρακτηριστικά η Λίνα Πρίντζου.
Η ανάρτησή της έρχεται ουσιαστικά να συμπληρώσει όσα είχε πει νωρίτερα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως οι δυο τους δεν είναι μαζί «εδώ και ένα διάστημα», ξεκαθαρίζοντας πως κανείς από τους δύο δεν έχει μετανιώσει για όσα έζησαν και πως εξακολουθούν να βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο όταν αυτό χρειαστεί.
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Λίνα Πρίντζου υπήρξαν ζευγάρι για περισσότερα από 15 χρόνια, έχοντας επιλέξει σε όλη τη διάρκεια της κοινής τους ζωής να προστατεύουν τη σχέση τους από τα φώτα της δημοσιότητας. Γνωρίστηκαν το 2009, ενώ τον Ιούνιο του 2014 παντρεύτηκαν στη Βενετία, σε μια λιτή τελετή με περίπου 25 συγγενείς και στενούς φίλους.
Δώδεκα χρόνια μετά τον γάμο τους, οι δυο τους ακολουθούν πλέον διαφορετικές διαδρομές, χωρίς όμως να ακυρώνουν όσα μοιράστηκαν. Επέλεξαν να κλείσουν αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής τους και να κρατήσουν όλες τις όμορφες αναμνήσεις που τους συνδέουν, εξάλλου όπως είπε η Λίνα «Η αγάπη μπορεί να είναι παρούσα ακόμα και στην πιο ισχυρή απουσία».
Ο γνωστός ηθοποιός μιλώντας για τις μεγάλες αλλαγές που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στη ζωή του και αποκάλυψε τον χωρισμό του από Λίνα Πρίντζου. Όπως τόνισε, ωστόσο, παραμένει μεταξύ τους η αγάπη, η εκτίμηση και ο σεβασμός.
Λίγες μετά την αποκάλυψη του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου εκείνη έκανε μία δημοσίευση για το τέλος του γάμου τους.
Η Λίνα Πρίντζου διάλεξε να μοιραστεί την είδηση με τους ακολούθους της στο Instagram, αναρτώντας μια κοινή φωτογραφία τους από το παρελθόν, την οποία συνόδεψε με ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα, αποχαιρετώντας όχι την αγάπη που μοιράστηκαν, αλλά τη μορφή που είχε μέχρι σήμερα η σχέση τους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Αγάπησα και αγαπήθηκα ως το μεδούλι. Καταφέραμε να βιώσουμε μια αγάπη, που μας έθρεψε, μας δυνάμωσε, μας σημάδεψε και έγινε φάρος στη ζωή μας. Ακόμα και τώρα, που βγάλαμε φτερά και αρχίσαμε να πετάμε προς τα εκεί, που η ψυχή μας θέλει.
Γιατί η αγάπη δεν δεσμεύει. Η αγάπη ελευθερώνει. Και μπορεί να είναι παρούσα ακόμα και στην πιο ισχυρή απουσία», έγραψε χαρακτηριστικά η Λίνα Πρίντζου.
Η ανάρτησή της έρχεται ουσιαστικά να συμπληρώσει όσα είχε πει νωρίτερα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως οι δυο τους δεν είναι μαζί «εδώ και ένα διάστημα», ξεκαθαρίζοντας πως κανείς από τους δύο δεν έχει μετανιώσει για όσα έζησαν και πως εξακολουθούν να βρίσκονται ο ένας δίπλα στον άλλο όταν αυτό χρειαστεί.
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και η Λίνα Πρίντζου υπήρξαν ζευγάρι για περισσότερα από 15 χρόνια, έχοντας επιλέξει σε όλη τη διάρκεια της κοινής τους ζωής να προστατεύουν τη σχέση τους από τα φώτα της δημοσιότητας. Γνωρίστηκαν το 2009, ενώ τον Ιούνιο του 2014 παντρεύτηκαν στη Βενετία, σε μια λιτή τελετή με περίπου 25 συγγενείς και στενούς φίλους.
Δώδεκα χρόνια μετά τον γάμο τους, οι δυο τους ακολουθούν πλέον διαφορετικές διαδρομές, χωρίς όμως να ακυρώνουν όσα μοιράστηκαν. Επέλεξαν να κλείσουν αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής τους και να κρατήσουν όλες τις όμορφες αναμνήσεις που τους συνδέουν, εξάλλου όπως είπε η Λίνα «Η αγάπη μπορεί να είναι παρούσα ακόμα και στην πιο ισχυρή απουσία».
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