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Πανσέληνος Νοεμβρίου 2026: Πότε θα δούμε το Φεγγάρι του Κάστορα
Πανσέληνος Νοεμβρίου 2026: Πότε θα δούμε το Φεγγάρι του Κάστορα
Η ονομασία «Φεγγάρι του Κάστορα» προέρχεται από παραδόσεις της Βορείου Αμερικής και συνδέεται με τις συνήθειες του κάστορα κατά την περίοδο πριν από την έλευση του χειμώνα
Την εμφάνιση της πρόκειται να κάνει στον νυχτερινό ουρανό σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου η πανσέληνος του μήνα, η οποία και πρόκειται να αποτελέσει την προτελευταία πανσέληνο του χρόνου και είναι γνωστή ως το «Φεγγάρι του Κάστορα» (Beaver Moon).
Το «Φεγγάρι του Κάστορα» αποτελεί ταυτόχρονα μία υπερπανσέληνο και πρόκειται να κορυφωθεί στον ουρανό την 24 Νοεμβρίου. Το φεγγάρι θα φαίνεται μεγαλύτερο και πιο λαμπερό, ενώ αναμένεται να πάρει μία πορτοκαλί απόχρωση για περίπου 15 με 20 λεπτά.
Το εν λόγω φαινόμενο οφείλεται τόσο στη διάχυση του φωτός, με την κόκκινη και πορτοκαλί απόχρωση να ταξιδεύει ευκολότερα στην ατμόσφαιρα, σε σχέση με το μπλε, που απορροφάται περισσότερο.
Το φεγγάρι θα είναι ορατό σε όλη την Ελλάδα, αν το επιτρέψει ο καιρός.
Όπως αναφέρει το Old Farmer’s Almanac, το «Φεγγάρι του Κάστορα» πήρε το όνομά του από τους ιθαγενείς της Αμερικής, οι οποίοι συνήθιζαν να δίνουν ονομασίες στις πανσελήνους ανάλογα με τα φυσικά φαινόμενα ή τη συμπεριφορά των ζώων της εποχής. Τον Νοέμβριο, οι κάστορες αρχίζουν να αποσύρονται στις φωλιές τους, έχοντας συγκεντρώσει τροφή για τον χειμώνα, από όπου και προκύπτει το όνομα.
Η πανσέληνος του Νοέμβρη είναι παραδοσιακά γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα», ενώ άλλες ονομασίες που χρησιμοποιούσαν οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Βόρειας Αμερικής είναι «Σελήνη του Παγετού» (Frost Moon), «Παγωμένη Σελήνη» (Freezing Moon), «Σελήνη του Εμπορίου» (Trading Moon), «Σελήνη της Βελανιδιάς» (Oak Moon) και «Σελήνη του Χιονιού» (Snow Moon), σύμφωνα με τον ιστότοπο Timeanddate.com. Στις κελτικές παραδόσεις συναντώνται επίσης οι ονομασίες «Σελήνη του Πένθους» (Mourning Moon) και «Σελήνη των Σκοτεινότερων Βαθών» (Darkest Depths Moon).
Το φετινό «Φεγγάρι του Κάστορα» είναι επίσης υπερπανσέληνος, καθώς εμφανίζεται κοντά στο περίγειο, δηλαδή στο σημείο της μηνιαίας τροχιάς της Σελήνης στο οποίο βρίσκεται πιο κοντά στη Γη. Ως εκ τούτου, θα φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη από μία συνηθισμένη πανσέληνο.
Αν και η διαφορά στο φαινομενικό μέγεθός της είναι μικρή, οι υπερπανσέληνοι τείνουν να είναι πιο εντυπωσιακές κατά την ανατολή τους. Αυτό οφείλεται και στη λεγόμενη «σεληνιακή ψευδαίσθηση», εξαιτίας της οποίας μια πανσέληνος που βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα φαίνεται δυσανάλογα μεγαλύτερη όταν συγκρίνεται με κτίρια, δέντρα ή άλλα στοιχεία του τοπίου.
Το «Φεγγάρι του Κάστορα» αποτελεί ταυτόχρονα μία υπερπανσέληνο και πρόκειται να κορυφωθεί στον ουρανό την 24 Νοεμβρίου. Το φεγγάρι θα φαίνεται μεγαλύτερο και πιο λαμπερό, ενώ αναμένεται να πάρει μία πορτοκαλί απόχρωση για περίπου 15 με 20 λεπτά.
Something super is on the rise… 🌕— NASA Ames (@NASAAmes) November 23, 2026
November’s Beaver Moon—a full supermoon—will light up the night sky tomorrow, Nov. 24. Look up after sunset for your best viewing opportunity! pic.twitter.com/dTA3sw0LWI
Το εν λόγω φαινόμενο οφείλεται τόσο στη διάχυση του φωτός, με την κόκκινη και πορτοκαλί απόχρωση να ταξιδεύει ευκολότερα στην ατμόσφαιρα, σε σχέση με το μπλε, που απορροφάται περισσότερο.
Το φεγγάρι θα είναι ορατό σε όλη την Ελλάδα, αν το επιτρέψει ο καιρός.
Πανσέληνος Νοεμβρίου: Από πού προήλθε η ονομασία τηςΗ ονομασία της προέρχεται από τη Βόρεια Αμερική και συνδέεται με την εποχή του χρόνου κατά την οποία οι κάστορες κατασκεύαζαν φράγματα για τον χειμώνα.
Όπως αναφέρει το Old Farmer’s Almanac, το «Φεγγάρι του Κάστορα» πήρε το όνομά του από τους ιθαγενείς της Αμερικής, οι οποίοι συνήθιζαν να δίνουν ονομασίες στις πανσελήνους ανάλογα με τα φυσικά φαινόμενα ή τη συμπεριφορά των ζώων της εποχής. Τον Νοέμβριο, οι κάστορες αρχίζουν να αποσύρονται στις φωλιές τους, έχοντας συγκεντρώσει τροφή για τον χειμώνα, από όπου και προκύπτει το όνομα.
Η πανσέληνος του Νοέμβρη είναι παραδοσιακά γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα», ενώ άλλες ονομασίες που χρησιμοποιούσαν οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Βόρειας Αμερικής είναι «Σελήνη του Παγετού» (Frost Moon), «Παγωμένη Σελήνη» (Freezing Moon), «Σελήνη του Εμπορίου» (Trading Moon), «Σελήνη της Βελανιδιάς» (Oak Moon) και «Σελήνη του Χιονιού» (Snow Moon), σύμφωνα με τον ιστότοπο Timeanddate.com. Στις κελτικές παραδόσεις συναντώνται επίσης οι ονομασίες «Σελήνη του Πένθους» (Mourning Moon) και «Σελήνη των Σκοτεινότερων Βαθών» (Darkest Depths Moon).
Το φετινό «Φεγγάρι του Κάστορα» είναι επίσης υπερπανσέληνος, καθώς εμφανίζεται κοντά στο περίγειο, δηλαδή στο σημείο της μηνιαίας τροχιάς της Σελήνης στο οποίο βρίσκεται πιο κοντά στη Γη. Ως εκ τούτου, θα φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη από μία συνηθισμένη πανσέληνο.
Πανσέληνος Νοεμβρίου: Τι είναι η υπερπανσέληνοςΥπερπανσέληνος ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η πανσέληνος συμπίπτει χρονικά με την περίοδο κατά την οποία η Σελήνη βρίσκεται κοντά στο περίγειό της, δηλαδή στο πλησιέστερο σημείο της προς τη Γη κατά τη διάρκεια της ελαφρώς ελλειπτικής τροχιάς της. Εξαιτίας αυτής της μικρότερης απόστασης, η Σελήνη φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη από μία συνηθισμένη πανσέληνο, συνήθως κατά μερικές ποσοστιαίες μονάδες.
Αν και η διαφορά στο φαινομενικό μέγεθός της είναι μικρή, οι υπερπανσέληνοι τείνουν να είναι πιο εντυπωσιακές κατά την ανατολή τους. Αυτό οφείλεται και στη λεγόμενη «σεληνιακή ψευδαίσθηση», εξαιτίας της οποίας μια πανσέληνος που βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα φαίνεται δυσανάλογα μεγαλύτερη όταν συγκρίνεται με κτίρια, δέντρα ή άλλα στοιχεία του τοπίου.
Μια σπάνια σειρά τεσσάρων συνεχόμενων υπερπανσελήνωνΗ Πανσέληνος του Κάστορα αυτής της εβδομάδας είναι η πρώτη υπερπανσέληνος σε μια σειρά τριών, καθώς ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος θα μας χαρίσουν επίσης υπερπανσελήνους!
Σημειώστε τις παρακάτω ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας για να μην τις χάσετε:
- 24 Νοεμβρίου 2026: Πανσέληνος του Κάστορα (Beaver Moon)
-24 Δεκεμβρίου 2026: Υπερπανσέληνος της Παραμονής των Χριστουγέννων / Πανσέληνος του Ψύχους (Cold Moon)
-22 Ιανουαρίου 2027: Πανσέληνος του Λύκου (Wolf Moon)
-20 Φεβρουαρίου 2027: Πανσέληνος του Χιονιού (Snow Moon)
Photo Credits: Getty images
- 24 Νοεμβρίου 2026: Πανσέληνος του Κάστορα (Beaver Moon)
-24 Δεκεμβρίου 2026: Υπερπανσέληνος της Παραμονής των Χριστουγέννων / Πανσέληνος του Ψύχους (Cold Moon)
-22 Ιανουαρίου 2027: Πανσέληνος του Λύκου (Wolf Moon)
-20 Φεβρουαρίου 2027: Πανσέληνος του Χιονιού (Snow Moon)
Photo Credits: Getty images
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