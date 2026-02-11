Η Μαρία Τζομπανάκη σε μία αδημοσίευτη φωτογραφία από το 1982
Η Μαρία Τζομπανάκη σε μία αδημοσίευτη φωτογραφία από το 1982
Δείτε το στιγμιότυπο που δημοσίευσε το Studio Κλεισθένης στο Instagram
Μία αδημοσίευτη φωτογραφία της Μαρίας Τζομπανάκη από το παρελθόν έφερε στο φως το Studio Κλεισθένης. Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο που τραβήχτηκε το 1982 και σε αυτό η ηθοποιός ποζάρει χαμογελώντας στον φωτογραφικό φακό, ενώ κίτρινα λουλούδια στολίζουν τα ματιά της.
Στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης του Studio Κλεισθένης στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram αναφέρεται: «Η πανέμορφη ηθοποιός Μαρία Τζομπανάκη σε μία αδημοσίευτη φωτογραφία τον Απρίλιο του 1982 με τον φακό του Κλεισθένη».
Δείτε τη φωτογραφία
