Μαρία Τζομπανάκη: Τα καλλιστεία δεν μου προσέφεραν τίποτα, εμπόδισαν κάποιους να δουν ότι εκτός από πολύ όμορφη, ήμουν και ένα καλό μυαλό
Μαρία Τζομπανάκη: Τα καλλιστεία δεν μου προσέφεραν τίποτα, εμπόδισαν κάποιους να δουν ότι εκτός από πολύ όμορφη, ήμουν και ένα καλό μυαλό
Στα καλλιστεία πας να δείξεις τι; Ότι είσαι πιο όμορφη από την άλλη; Μα τόσες όμορφες υπάρχουν, σχολίασε η ηθοποιός
Την επιλογή της να λάβει μέρος στα καλλιστεία, σχολίασε η Μαρία Τζομπανάκη, υποστηρίζοντας ότι με εκείνη την απόφασή της, εμπόδισε κάποιους να εστιάσουν σε άλλες πτυχές του εαυτού της, εκτός της εξωτερικής της εικόνας.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο «The 2Night Show», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την εποχή, όπου σε ηλικία 17,5 ετών δήλωσε συμμετοχή στα ελληνικά καλλιστεία, κερδίζοντας τον τίτλο της Αναπληρωματικής Μις Ελλάς. Σήμερα, η Μαρία Τζομπανάκη δεν υποστήριξε τη συγκεκριμένη επιλογή της, εξηγώντας ότι άτομα που ασχολήθηκαν με τον χώρο της μόδας, συναντούσαν εμπόδια στην καριέρα τους ως ηθοποιοί.
Όπως είπε: «Τα καλλιστεία δεν μου προσέφεραν τίποτα. Αντιθέτως, εμπόδισαν κάποιους ανθρώπους, που με ενδιέφερε η γνώμη τους, να δουν ότι εκτός από πολλή όμορφη γυναίκα εκείνη την εποχή, ήμουν κι ένας όμορφος άνθρωπος, ένα καλό μυαλό, ένα ταλαντούχο νέο πλάσμα. Δυστυχώς, υπήρχε και υπάρχει ένα είδος ρατσισμού, Λένε "είναι πολύ ωραία, τι θα παίξει; Κλυταιμνήστρα; Ηλέκτρα; Άσ’ το αυτό για τις άλλες”. Δεν πιστεύω ότι αυτό υπάρχει ακόμα».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgb0vhor8k95)
Στη συνέχεια, η ηθοποιός πρόσθεσε ότι όταν ήταν ακόμη ανήλικη προσπαθούσε να αποδείξει στον πατέρα της, ότι μπορούσε να ξεχωρίσει σε διαφορετικούς χώρους: «Στα καλλιστεία πας να δείξεις τι; Ότι είσαι πιο όμορφη από την άλλη; Μα τόσες όμορφες υπάρχουν. Ήμουν μικρό κορίτσι, 17,5 χρονών, επειδή είχα δώσει πανελλήνιες εξετάσεις για τη Νομική, πήγα και στο Εθνικό Θέατρο, έκανα και αυτό μόνο και μόνο για να δείξω στον μπαμπά ότι μπορώ να τα κάνω όλα, αυτά που θέλεις και αυτά που θέλω, χωρίς να αλλάξει τίποτα».
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο «The 2Night Show», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την εποχή, όπου σε ηλικία 17,5 ετών δήλωσε συμμετοχή στα ελληνικά καλλιστεία, κερδίζοντας τον τίτλο της Αναπληρωματικής Μις Ελλάς. Σήμερα, η Μαρία Τζομπανάκη δεν υποστήριξε τη συγκεκριμένη επιλογή της, εξηγώντας ότι άτομα που ασχολήθηκαν με τον χώρο της μόδας, συναντούσαν εμπόδια στην καριέρα τους ως ηθοποιοί.
Όπως είπε: «Τα καλλιστεία δεν μου προσέφεραν τίποτα. Αντιθέτως, εμπόδισαν κάποιους ανθρώπους, που με ενδιέφερε η γνώμη τους, να δουν ότι εκτός από πολλή όμορφη γυναίκα εκείνη την εποχή, ήμουν κι ένας όμορφος άνθρωπος, ένα καλό μυαλό, ένα ταλαντούχο νέο πλάσμα. Δυστυχώς, υπήρχε και υπάρχει ένα είδος ρατσισμού, Λένε "είναι πολύ ωραία, τι θα παίξει; Κλυταιμνήστρα; Ηλέκτρα; Άσ’ το αυτό για τις άλλες”. Δεν πιστεύω ότι αυτό υπάρχει ακόμα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός πρόσθεσε ότι όταν ήταν ακόμη ανήλικη προσπαθούσε να αποδείξει στον πατέρα της, ότι μπορούσε να ξεχωρίσει σε διαφορετικούς χώρους: «Στα καλλιστεία πας να δείξεις τι; Ότι είσαι πιο όμορφη από την άλλη; Μα τόσες όμορφες υπάρχουν. Ήμουν μικρό κορίτσι, 17,5 χρονών, επειδή είχα δώσει πανελλήνιες εξετάσεις για τη Νομική, πήγα και στο Εθνικό Θέατρο, έκανα και αυτό μόνο και μόνο για να δείξω στον μπαμπά ότι μπορώ να τα κάνω όλα, αυτά που θέλεις και αυτά που θέλω, χωρίς να αλλάξει τίποτα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα