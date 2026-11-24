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Οι βοριάδες φέρνουν πτώση της θερμοκρασίας, από την Πέμπτη καταιγίδες και στο βάθος χιόνια
Οι βοριάδες φέρνουν πτώση της θερμοκρασίας, από την Πέμπτη καταιγίδες και στο βάθος χιόνια
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24ωρα
Οι βοριάδες φέρνουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα και αύριο. Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει με βροχές και καταιγίδες, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας φαίνεται πως το κρύο θα ενταθεί και θα πέσουν χιόνια.
Σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, η μέρα θα ξεκινήσει με ομίχλες. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 21 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η ψύχρα θα είναι πιο αισθητή τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς, με βοριάδες έως 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 12 βαθμούς. Στον Θερμαϊκό θα πνέει ισχυρός βαρδάρης.
Την Τετάρτη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, με το πέρασμα ψυχρού μετώπου η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο, ενώ στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας αναμένεται παγετός.
Από την Πέμπτη έως την Κυριακή οι συνθήκες θα ευνοήσουν την εκδήλωση βροχών και καταιγίδων. Προς το τέλος της εβδομάδας διαφαίνεται ενίσχυση του κρύου, με πιθανότητα χιονοπτώσεων.
Σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, η μέρα θα ξεκινήσει με ομίχλες. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 21 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η ψύχρα θα είναι πιο αισθητή τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς, με βοριάδες έως 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 12 βαθμούς. Στον Θερμαϊκό θα πνέει ισχυρός βαρδάρης.
Ο καιρός των επόμενων ημερών
Την Τετάρτη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, με το πέρασμα ψυχρού μετώπου η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο, ενώ στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας αναμένεται παγετός.
Από την Πέμπτη έως την Κυριακή οι συνθήκες θα ευνοήσουν την εκδήλωση βροχών και καταιγίδων. Προς το τέλος της εβδομάδας διαφαίνεται ενίσχυση του κρύου, με πιθανότητα χιονοπτώσεων.
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