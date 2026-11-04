Ο Τζος Ο’ Κόνορ απαντά στις φήμες που τον θέλουν ανάμεσα στους υποψήφιους για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Ο Τζος Ο’ Κόνορ απαντά στις φήμες που τον θέλουν ανάμεσα στους υποψήφιους για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Ο Βρετανός ηθοποιός εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο να διαδεχτεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του πράκτορα 007
Τη δική του απάντηση στις φήμες που τον θέλουν ανάμεσα στους υποψήφιους για τον ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ, έδωσε ο Τζος Ο’ Κόνορ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δύσκολα θα είναι εκείνος που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ.
Ο Βρετανός ηθοποιός, γνωστός από τις σειρές και τις ταινίες «The Crown» και «Challengers», αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να απέχει για κάποιο διάστημα από την υποκριτική μέσα στο 2027, την ώρα που η αναζήτηση του νέου πράκτορα 007 βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην τελική ευθεία.
Οι θαυμαστές του κινηματογραφικού franchise περιμένουν την ανακοίνωση του ηθοποιού που θα αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι τελικές οντισιόν με τη συμμετοχή του Κάλουμ Τέρνερ, του Τζακ Λόουντεν και ενός τρίτου ηθοποιού, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί.
Ο Τζος Ο’ Κόνορ, μιλώντας στο πλαίσιο προβολής της θεατρικής παραγωγής «Golden Boy» του National Theatre, επιχείρησε να περιορίσει τη φημολογία γύρω από το όνομά του. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα να υποδυθεί τον διάσημο Βρετανό μυστικό πράκτορα, απάντησε: «Όχι, όχι, όχι. Θα δούμε, αλλά αμφιβάλλω».
«Έχω κάτι προγραμματισμένο για τον Ιανουάριο, αλλά μετά, ναι, σκοπεύω να κάνω ένα διάλειμμα», πρόσθεσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ρόλος του Μποντ να έχει πλέον απομακρυνθεί από τα επαγγελματικά του σχέδια.
Πάντως, ο ηθοποιός δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το όνομά του συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που εξετάζονται για έναν τόσο σημαντικό κινηματογραφικό ρόλο. «Είναι κάτι πραγματικά απίστευτο. Μια από εκείνες τις παράξενες στιγμές που αναρωτιέσαι αν αυτό που συμβαίνει είναι αληθινό. Και μόνο το γεγονός ότι το όνομά μου αναφέρεται στην ίδια πρόταση και ότι με θεωρούν υποψήφιο για κάτι τέτοιο είναι εκπληκτικό. Είναι κάτι εξαιρετικό και αισθάνομαι μεγάλη τιμή, αλλά φοβάμαι ότι δεν έχω κάτι περισσότερο να πω», δήλωσε στο BBC.
Σύμφωνα με τις τελευταίες αποδόσεις της στοιχηματικής εταιρείας Ladbrokes, ο Τζακ Λόουντεν εμφανίζεται πλέον ως το επικρατέστερο όνομα για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Ακολουθεί ο Κάλουμ Τέρνερ με απόδοση 11/4, ενώ ο Τζος Ο’ Κόνορ βρίσκεται πιο πίσω, με απόδοση 8/1.
Ο 36χρονος Λόουντεν, γνωστός από τη σειρά «Slow Horses», τοποθετήθηκε πρόσφατα για τις πληροφορίες που τον παρουσιάζουν ως το μεγάλο φαβορί, μιλώντας στο GQ Hype.
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε κολακευμένος από τη σχετική φημολογία, αλλά απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε ένδειξη για το αν βρίσκεται πράγματι κοντά στον πολυπόθητο ρόλο. «Όλο αυτό είναι πολύ κολακευτικό. Είναι ωραίο να αναφέρεται το όνομά σου για οποιονδήποτε ρόλο, αλλά δεν σκοπεύω να προσθέσω περισσότερο θόρυβο σε αυτή τη συζήτηση».
Στη συνέχεια σχολίασε με χιούμορ τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν συχνά οι φήμες γύρω από τον επόμενο Μποντ. «Ως νεαρός άντρας ηθοποιός, γενικά, από τη στιγμή που δεν υποδύεσαι κάποιον εκκεντρικό καλλιτέχνη και εμφανίζεσαι φορώντας κοστούμι, αμέσως αρχίζουν να σε συνδέουν με τον ρόλο», είπε.
Ο Λόουντεν αποκάλυψε επίσης ότι το επαγγελματικό του μέλλον ενδέχεται να βρίσκεται περισσότερο πίσω από τις κάμερες, καθώς ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία. «Δεν νομίζω ότι το μέλλον της καριέρας μου βρίσκεται πραγματικά στην υποκριτική. Νομίζω ότι βρίσκεται στη δημιουργία κάτι δικού μου», εξήγησε.
Ο Βρετανός ηθοποιός, γνωστός από τις σειρές και τις ταινίες «The Crown» και «Challengers», αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να απέχει για κάποιο διάστημα από την υποκριτική μέσα στο 2027, την ώρα που η αναζήτηση του νέου πράκτορα 007 βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στην τελική ευθεία.
Οι θαυμαστές του κινηματογραφικού franchise περιμένουν την ανακοίνωση του ηθοποιού που θα αναλάβει τον εμβληματικό ρόλο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι τελικές οντισιόν με τη συμμετοχή του Κάλουμ Τέρνερ, του Τζακ Λόουντεν και ενός τρίτου ηθοποιού, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί.
Ο Τζος Ο’ Κόνορ, μιλώντας στο πλαίσιο προβολής της θεατρικής παραγωγής «Golden Boy» του National Theatre, επιχείρησε να περιορίσει τη φημολογία γύρω από το όνομά του. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα να υποδυθεί τον διάσημο Βρετανό μυστικό πράκτορα, απάντησε: «Όχι, όχι, όχι. Θα δούμε, αλλά αμφιβάλλω».
Josh O'Connor responds to rumours he could play James Bond by insisting he's 'taking some time out' in 2027 after a shortlist of stars completed their final auditions https://t.co/QVISn9DWHb— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 4, 2026
Πάντως, ο ηθοποιός δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το όνομά του συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που εξετάζονται για έναν τόσο σημαντικό κινηματογραφικό ρόλο. «Είναι κάτι πραγματικά απίστευτο. Μια από εκείνες τις παράξενες στιγμές που αναρωτιέσαι αν αυτό που συμβαίνει είναι αληθινό. Και μόνο το γεγονός ότι το όνομά μου αναφέρεται στην ίδια πρόταση και ότι με θεωρούν υποψήφιο για κάτι τέτοιο είναι εκπληκτικό. Είναι κάτι εξαιρετικό και αισθάνομαι μεγάλη τιμή, αλλά φοβάμαι ότι δεν έχω κάτι περισσότερο να πω», δήλωσε στο BBC.
Σύμφωνα με τις τελευταίες αποδόσεις της στοιχηματικής εταιρείας Ladbrokes, ο Τζακ Λόουντεν εμφανίζεται πλέον ως το επικρατέστερο όνομα για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Ακολουθεί ο Κάλουμ Τέρνερ με απόδοση 11/4, ενώ ο Τζος Ο’ Κόνορ βρίσκεται πιο πίσω, με απόδοση 8/1.
Ο Τζακ Λόουντεν προηγείται στα στοιχήματα
Ο 36χρονος Λόουντεν, γνωστός από τη σειρά «Slow Horses», τοποθετήθηκε πρόσφατα για τις πληροφορίες που τον παρουσιάζουν ως το μεγάλο φαβορί, μιλώντας στο GQ Hype.
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε κολακευμένος από τη σχετική φημολογία, αλλά απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε ένδειξη για το αν βρίσκεται πράγματι κοντά στον πολυπόθητο ρόλο. «Όλο αυτό είναι πολύ κολακευτικό. Είναι ωραίο να αναφέρεται το όνομά σου για οποιονδήποτε ρόλο, αλλά δεν σκοπεύω να προσθέσω περισσότερο θόρυβο σε αυτή τη συζήτηση».
Στη συνέχεια σχολίασε με χιούμορ τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν συχνά οι φήμες γύρω από τον επόμενο Μποντ. «Ως νεαρός άντρας ηθοποιός, γενικά, από τη στιγμή που δεν υποδύεσαι κάποιον εκκεντρικό καλλιτέχνη και εμφανίζεσαι φορώντας κοστούμι, αμέσως αρχίζουν να σε συνδέουν με τον ρόλο», είπε.
Ο Λόουντεν αποκάλυψε επίσης ότι το επαγγελματικό του μέλλον ενδέχεται να βρίσκεται περισσότερο πίσω από τις κάμερες, καθώς ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία. «Δεν νομίζω ότι το μέλλον της καριέρας μου βρίσκεται πραγματικά στην υποκριτική. Νομίζω ότι βρίσκεται στη δημιουργία κάτι δικού μου», εξήγησε.
Ο Κάλουμ Τέρνερ και η αποχώρηση από την εταιρεία παραγωγής με την Ντούα Λίπα
Στο μεταξύ, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Κάλουμ Τέρνερ αποχώρησε από την κινηματογραφική εταιρεία που είχε ιδρύσει με την Ντούα Λίπα, μια κίνηση που ερμηνεύεται ως πιθανή ένδειξη ότι επιθυμεί να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση του ρόλου του πράκτορα 007.
Ο ηθοποιός παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή της Twentytwo Films Ltd, την οποία είχε ιδρύσει τον περασμένο Αύγουστο μαζί με τη διάσημη τραγουδίστρια, με τους δύο να κατέχουν ίσα μερίδια. Στόχος της εταιρείας ήταν η παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων, ακολουθώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο αντίστοιχο με εκείνο της LuckyChap, της εταιρείας παραγωγής της Μάργκο Ρόμπι.
Η αποχώρηση του Τέρνερ από τη διοίκηση της εταιρείας έχει τροφοδοτήσει περαιτέρω τη φημολογία για την πιθανή συμμετοχή του στη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι συνδέεται με τη διαδικασία επιλογής του πρωταγωνιστή.
Η επιλογή του νέου πρωταγωνιστή μέχρι τον Δεκέμβριο θα επέτρεπε στην Amazon MGM Studios να ξεκινήσει τα γυρίσματα της επόμενης ταινίας μέσα στο 2027.
Ο ηθοποιός παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή της Twentytwo Films Ltd, την οποία είχε ιδρύσει τον περασμένο Αύγουστο μαζί με τη διάσημη τραγουδίστρια, με τους δύο να κατέχουν ίσα μερίδια. Στόχος της εταιρείας ήταν η παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων, ακολουθώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο αντίστοιχο με εκείνο της LuckyChap, της εταιρείας παραγωγής της Μάργκο Ρόμπι.
Η αποχώρηση του Τέρνερ από τη διοίκηση της εταιρείας έχει τροφοδοτήσει περαιτέρω τη φημολογία για την πιθανή συμμετοχή του στη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι συνδέεται με τη διαδικασία επιλογής του πρωταγωνιστή.
Η επιλογή του νέου πρωταγωνιστή μέχρι τον Δεκέμβριο θα επέτρεπε στην Amazon MGM Studios να ξεκινήσει τα γυρίσματα της επόμενης ταινίας μέσα στο 2027.
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