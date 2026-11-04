Ο Τζος Ο’ Κόνορ απαντά στις φήμες που τον θέλουν ανάμεσα στους υποψήφιους για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Στο μεταξύ, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Κάλουμ Τέρνερ αποχώρησε από την κινηματογραφική εταιρεία που είχε ιδρύσει με την Ντούα Λίπα, μια κίνηση που ερμηνεύεται ως πιθανή ένδειξη ότι επιθυμεί να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση του ρόλου του πράκτορα 007.Ο ηθοποιός παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή της Twentytwo Films Ltd, την οποία είχε ιδρύσει τον περασμένο Αύγουστο μαζί με τη διάσημη τραγουδίστρια, με τους δύο να κατέχουν ίσα μερίδια. Στόχος της εταιρείας ήταν η παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων, ακολουθώντας ένα επιχειρηματικό μοντέλο αντίστοιχο με εκείνο της LuckyChap, της εταιρείας παραγωγής της Μάργκο Ρόμπι.Η αποχώρηση του Τέρνερ από τη διοίκηση της εταιρείας έχει τροφοδοτήσει περαιτέρω τη φημολογία για την πιθανή συμμετοχή του στη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι συνδέεται με τη διαδικασία επιλογής του πρωταγωνιστή.Η επιλογή του νέου πρωταγωνιστή μέχρι τον Δεκέμβριο θα επέτρεπε στην Amazon MGM Studios να ξεκινήσει τα γυρίσματα της επόμενης ταινίας μέσα στο 2027.