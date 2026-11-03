Ο Πιρς Μπρόσναν ανυπομονεί να μάθει ποιος είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ: Ο Κάλουμ Τέρνερ είναι πολύ δυνατός
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Πιρς Μπρόσναν Κάλουμ Τέρνερ Τζέιμς Μποντ

Ο Πιρς Μπρόσναν ανυπομονεί να μάθει ποιος είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ: Ο Κάλουμ Τέρνερ είναι πολύ δυνατός

Ο Ιρλανδός ηθοποιός υποδύθηκε τον πράκτορα 007 σε τέσσερις ταινίες από το 1995 έως το 2002 - Είχε συνεργαστεί με τον 36χρονο στην ταινία «The Only Living Boy in New York» το 2017

Ο Πιρς Μπρόσναν ανυπομονεί να μάθει ποιος είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ: Ο Κάλουμ Τέρνερ είναι πολύ δυνατός
Γεωργία Κοτζιά
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Στην τελική ευθεία φέρεται πως βρίσκονται τα δοκιμαστικά για την επιλογή του νέου Τζέιμς Μποντ και ο Πιρς Μπρόσναν δήλωσε πως ανυπομονεί να μάθει ποιος θα επιλεγεί.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, ο οποίος υποδύθηκε τον πράκτορα 007 σε τέσσερις ταινίες από το 1995 έως το 2002, δήλωσε σε νέα συνέντευξή του στο «Vanity Fair» ότι βλέπει τον Κάλουμ Τέρνερ ως μία από τις πιθανές επιλογές.

«Ω, τώρα είμαι απλώς ένας θεατής. Είμαι απλώς ο άνθρωπος στον δρόμο που ανυπομονεί να δει ποιος θα υποδυθεί αυτόν τον επικό ρόλο της κινηματογραφικής ιστορίας», είπε αρχικά ο Μπρόσναν, όταν ρωτήθηκε αν παρακολουθεί τις συζητήσεις γύρω από τον επόμενο Τζέιμς Μποντ.


Και έπειτα πρόσθεσε κάνοντας ειδική αναφορά στον Τέρνερ με τον οποίο συμπρωταγωνίστησε στην ταινία «The Only Living Boy in New York» το 2017: «Όλοι οι άνδρες που βρίσκονται τώρα στη λίστα είναι ηθοποιοί που θαυμάζω. Ο Κάλουμ Τέρνερ είναι κάποιος με τον οποίο έχω δουλέψει και είναι τόσο δυνατός. Όλοι έχουν φωνή, σωματική παρουσία και παρουσία στην οθόνη. Όλοι έχουν διάρκεια ως ηθοποιοί, όλοι αυτοί οι νεαροί άνδρες».

Όταν ο Μπρόσναν ρωτήθηκε τι συμβουλή θα έδινε στον μελλονικό 007, απάντησε: «Όποιος κι αν παίξει τον ρόλο, του εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή, δύναμη και κουράγιο. Ξέρετε, είναι δύσκολο να πεις ποιος θα είναι, αλλά περιμένω με ανυπομονησία να ακούσω τα νέα και να γιορτάσουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ».

Παράλληλα, ο ηθοποιός δήλωσε πως είναι ενθουσιασμένος να δει την προσέγγιση του σκηνοθέτη του νέου Τζέιμς Μποντ, Ντενί Βιλνέβ, ο οποίος είχε αναλάβει και τη σκηνοθεσία του «Dune»: «Νομίζω ότι θα μείνουμε άφωνοι. Πραγματικά το πιστεύω. Είναι ένας τόσο εικονοκλαστικός σκηνοθέτης. Η δουλειά του είναι οραματική και η ματιά του, η φαντασία του στην κινηματογράφηση και την αφήγηση είναι τόσο έντονη και αισθησιακή. Θα είναι υπέροχο. Θα είναι πραγματικά μεγαλειώδες».

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Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά
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