Τζακ Λόουντεν για τον τίτλο του φαβορί για τον νέο Τζέιμς Μποντ: Όλο αυτό είναι πολύ κολακευτικό
Τζακ Λόουντεν για τον τίτλο του φαβορί για τον νέο Τζέιμς Μποντ: Όλο αυτό είναι πολύ κολακευτικό
Δεν θέλω να τροφοδοτήσω περισσότερο τον θόρυβο, ξεκαθάρισε ο ηθοποιός που είναι ανάμεσα στα επικρατέστερα ονόματα για τον επόμενο 007
Κλειστά κρατά τα χαρτιά του ο Τζακ Λόουντεν σχετικά με το ενδεχόμενο να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, παρά τα σενάρια που κυκλοφορούν και θέλουν τον πρωταγωνιστή του «Slow Horses» να βρίσκεται ανάμεσα στα επικρατέστερα φαβορί για τον ρόλο του 007.
Σε συνέντευξή του στο βρετανικό GQ, ο Σκωτσέζος ηθοποιός αναφέρθηκε στις έντονες φήμες για το κάστινγκ, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων σχολίων του συμπρωταγωνιστή του, Γκάρι Όλντμαν, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του προς το πρόσωπό του.
«Όλο αυτό είναι πολύ κολακευτικό. Είναι όμορφο να αναφέρεται το όνομά σου για οποιονδήποτε ρόλο, αλλά απλώς δεν θέλω να τροφοδοτήσω περισσότερο τον θόρυβο», δήλωσε ο Λόουντεν, προσθέτοντας: «Είναι πολύ γλυκό και ο Γκάρι είναι υπέροχος άνθρωπος. Είναι ιδιαίτερα όμορφο να ακούς κάτι τέτοιο από κάποιον σαν κι αυτόν».
Ο Λόουντεν, ο οποίος υποδύεται τον πράκτορα της MI5, River Cartwright ,δίπλα στον Jackson Lamb του Γκάρι Όλντμαν στο κατασκοπευτικό θρίλερ του Apple TV, άφησε να εννοηθεί ότι το να συνδέεται το όνομά σου με τον Μποντ είναι σχεδόν αναπόφευκτο για ηθοποιούς συγκεκριμένου προφίλ και ηλικίας. «Ως νέος ηθοποιός, γενικά τη στιγμή που δεν υποδύεσαι κάποιον εκκεντρικό χαρακτήρα και φορέσεις ένα κοστούμι, όλοι αρχίζουν να σε συνδέουν μαζί του», σημείωσε.
Όπως αναφέρει το Variety, στις 23 Οκτωβρίου τα Amazon MGM Studios ξεκίνησαν τις τελικές οντισιόν για τον εμβληματικό ρόλο, με τον Λόουντεν και τον πρωταγωνιστή του «Masters of the Air», Κάλουμ Τέρνερ, να θεωρούνται μεταξύ των βασικών διεκδικητών. Ο Τζος Ο'Κόνορ φέρεται επίσης να ήταν στη λίστα των δοκιμαστικών ενώ στα ονόματα που είχαν ακουστεί περιλαμβάνονται οι Τζέικομπ Ελόρντι, Χάρις Ντίκινσον, 'Ααρον Τέιλορ-Τζόνσον και Πολ Μέσκαλ.
Το όνομα του Λόουντεν απέκτησε ιδιαίτερη δυναμική τον Σεπτέμβριο, όταν ο Όλντμαν άφησε να εννοηθεί ότι οι παραγωγοί του Μποντ έχουν καταλήξει στον διάδοχο του Κρεγκ. Μιλώντας στην καναδική εκπομπή «The Morning Show», ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε πως υπήρχαν φήμες ότι ο Λόουντεν βρισκόταν στη βραχεία λίστα, εκφράζοντας την ελπίδα να πάρει τον ρόλο: «Έχουν κάνει την επιλογή τους, αλλά δεν την έχουν ανακοινώσει ακόμη. Οπότε εύχομαι ολόψυχα να είναι ο Τζακ», είχε πει.
Στη συνέχεια, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο διευκρίνισε πως είχε απλώς ακούσει μια φήμη ότι οι παραγωγοί είχαν επιλέξει έναν ηθοποιό από μια μικρή λίστα έξι ατόμων και όχι ότι ο Λόουντεν είχε εξασφαλίσει τον ρόλο. «Επομένως δεν γνωρίζω ποιος πήρε τον ρόλο, αλλά ελπίζω να είναι ο Τζακ», κατέληξε.
Σε συνέντευξή του στο βρετανικό GQ, ο Σκωτσέζος ηθοποιός αναφέρθηκε στις έντονες φήμες για το κάστινγκ, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων σχολίων του συμπρωταγωνιστή του, Γκάρι Όλντμαν, ο οποίος εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του προς το πρόσωπό του.
«Όλο αυτό είναι πολύ κολακευτικό. Είναι όμορφο να αναφέρεται το όνομά σου για οποιονδήποτε ρόλο, αλλά απλώς δεν θέλω να τροφοδοτήσω περισσότερο τον θόρυβο», δήλωσε ο Λόουντεν, προσθέτοντας: «Είναι πολύ γλυκό και ο Γκάρι είναι υπέροχος άνθρωπος. Είναι ιδιαίτερα όμορφο να ακούς κάτι τέτοιο από κάποιον σαν κι αυτόν».
Jack Lowden on those James Bond rumors:— Variety (@Variety) November 2, 2026
"It’s all very flattering. It’s nice to be mentioned – for any role – and I’m just not really going to add to the noise." https://t.co/Mj7NBCizjN
Όπως αναφέρει το Variety, στις 23 Οκτωβρίου τα Amazon MGM Studios ξεκίνησαν τις τελικές οντισιόν για τον εμβληματικό ρόλο, με τον Λόουντεν και τον πρωταγωνιστή του «Masters of the Air», Κάλουμ Τέρνερ, να θεωρούνται μεταξύ των βασικών διεκδικητών. Ο Τζος Ο'Κόνορ φέρεται επίσης να ήταν στη λίστα των δοκιμαστικών ενώ στα ονόματα που είχαν ακουστεί περιλαμβάνονται οι Τζέικομπ Ελόρντι, Χάρις Ντίκινσον, 'Ααρον Τέιλορ-Τζόνσον και Πολ Μέσκαλ.
Το όνομα του Λόουντεν απέκτησε ιδιαίτερη δυναμική τον Σεπτέμβριο, όταν ο Όλντμαν άφησε να εννοηθεί ότι οι παραγωγοί του Μποντ έχουν καταλήξει στον διάδοχο του Κρεγκ. Μιλώντας στην καναδική εκπομπή «The Morning Show», ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε πως υπήρχαν φήμες ότι ο Λόουντεν βρισκόταν στη βραχεία λίστα, εκφράζοντας την ελπίδα να πάρει τον ρόλο: «Έχουν κάνει την επιλογή τους, αλλά δεν την έχουν ανακοινώσει ακόμη. Οπότε εύχομαι ολόψυχα να είναι ο Τζακ», είχε πει.
Στη συνέχεια, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο διευκρίνισε πως είχε απλώς ακούσει μια φήμη ότι οι παραγωγοί είχαν επιλέξει έναν ηθοποιό από μια μικρή λίστα έξι ατόμων και όχι ότι ο Λόουντεν είχε εξασφαλίσει τον ρόλο. «Επομένως δεν γνωρίζω ποιος πήρε τον ρόλο, αλλά ελπίζω να είναι ο Τζακ», κατέληξε.
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