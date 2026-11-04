Η Καλομοίρα πήγε για πεζοπορία με τον σύζυγο και τα παιδιά της, δείτε φωτογραφίες
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Καλομοίρα Γιώργος Μπούσαλης Πεζοπορία

Η Καλομοίρα πήγε για πεζοπορία με τον σύζυγο και τα παιδιά της, δείτε φωτογραφίες

Τα στιγμιότυπα πάνω σε βράχους με εντυπωσιακή θέα και το τούνελ από όπου πέρασαν

Η Καλομοίρα πήγε για πεζοπορία με τον σύζυγο και τα παιδιά της, δείτε φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
4 ΣΧΟΛΙΑ
Για πεζοπορία με τον σύζυγο και τα παιδιά της πήγε η Καλομοίρα και μοιράστηκε φωτογραφίες με τους followers της στο Instagram.

Στην ανάρτησή της την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια παρουσιάζεται πάνω σε βράχια, σε μεγάλο υψόμετρο, με φόντο πίσω της μία εντυπωσιακή θέα. Σε επόμενο στιγμιότυπο ποζάρει στην αγκαλιά του Γιώργου Μπούσαλη, ενώ ακολουθούν εικόνες με τα παιδιά τους μέσα σε τούνελ αλλά και από τα τοπία που αντίκρισαν.

«Πάντα απολαμβάνω τις πεζοπορίες με την οικογένεια», έγραψε η Καλομοίρα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε τις φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kalomira (@itskalomira)


Η Καλομοίρα πήγε για πεζοπορία με τον σύζυγο και τα παιδιά της, δείτε φωτογραφίες
Η Καλομοίρα πήγε για πεζοπορία με τον σύζυγο και τα παιδιά της, δείτε φωτογραφίες
Η Καλομοίρα πήγε για πεζοπορία με τον σύζυγο και τα παιδιά της, δείτε φωτογραφίες
Η Καλομοίρα πήγε για πεζοπορία με τον σύζυγο και τα παιδιά της, δείτε φωτογραφίες
Η Καλομοίρα πήγε για πεζοπορία με τον σύζυγο και τα παιδιά της, δείτε φωτογραφίες
Η Καλομοίρα πήγε για πεζοπορία με τον σύζυγο και τα παιδιά της, δείτε φωτογραφίες
Η Καλομοίρα πήγε για πεζοπορία με τον σύζυγο και τα παιδιά της, δείτε φωτογραφίες
Γεωργία Κοτζιά
4 ΣΧΟΛΙΑ

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