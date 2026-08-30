Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης έγιναν κουμπάροι: Ένα υπέροχο καλοκαίρι και ένας όμορφος γάμος, έγραψε η τραγουδίστρια
Η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης έγιναν κουμπάροι: Ένα υπέροχο καλοκαίρι και ένας όμορφος γάμος, έγραψε η τραγουδίστρια
Η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της πόζαραν αγκαλιασμένοι στη δεξίωση
Κουμπάροι έγιναν η Καλομοίρα και ο Γιώργος Μπούσαλης, οι οποίοι πάντρεψαν δύο καλούς τους φίλους.
Σε ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες από τη δεξίωση του γάμου, δείχνοντας τις ενδυματολογικές της επιλογές, ποζάροντας με τον σύζυγό της και την οικογένειά της, με θέα τη θάλασσα.
Η Καλομοίρα απαθανάτισε και τους νεόνυμφους, την ώρα που ο ήλιος έδυε και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ένα υπέροχο καλοκαίρι και ένας όμορφος γάμος. Τόσο χαρούμενη που είμαστε κουμπάροι του Δημήτρη και της Στέφανι».
Η τραγουδίστρια, τέλος, έκλεισε την ανάρτησή της με μία ευχή προς τους διαδικτυακούς της φίλους: «Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο τέλος καλοκαιριού», σημείωσε.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε ανάρτηση που έκανε η τραγουδίστρια το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες από τη δεξίωση του γάμου, δείχνοντας τις ενδυματολογικές της επιλογές, ποζάροντας με τον σύζυγό της και την οικογένειά της, με θέα τη θάλασσα.
Η Καλομοίρα απαθανάτισε και τους νεόνυμφους, την ώρα που ο ήλιος έδυε και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Ένα υπέροχο καλοκαίρι και ένας όμορφος γάμος. Τόσο χαρούμενη που είμαστε κουμπάροι του Δημήτρη και της Στέφανι».
Η τραγουδίστρια, τέλος, έκλεισε την ανάρτησή της με μία ευχή προς τους διαδικτυακούς της φίλους: «Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο τέλος καλοκαιριού», σημείωσε.
Δείτε τις φωτογραφίες
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