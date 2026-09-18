Καλομοίρα σε Γιώργο Μπούσαλη: Είσαι ένας υπέροχος σύζυγος και πατέρας, είμαστε ευλογημένοι που σε έχουμε
Καλομοίρα σε Γιώργο Μπούσαλη: Είσαι ένας υπέροχος σύζυγος και πατέρας, είμαστε ευλογημένοι που σε έχουμε
Είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα κάνεις για την οικογένειά μας, έγραψε η τραγουδίστρια
Με αφορμή τα γενέθλια του Γιώργου Μπούσαλη, η Καλομοίρα εξέφρασε δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή της, χαρακτηρίζοντάς τον «υπέροχο σύζυγο και πατέρα» και τονίζοντας πως είναι ευλογημένοι που τον έχουν στη ζωή τους.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου οικογενειακές φωτογραφίες με τον σύζυγο και τα παιδιά τους, καθώς και ένα στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται το ζευγάρι μόνο του.
Η Καλομοίρα δήλωσε ευγνώμων για την παρουσία του Γιώργου Μπούσαλη στη ζωή της και για τον ρόλο του ως πατέρα και συζύγου, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram: «Χρόνια πολλά, Γιώργο Μπούσαλη. Σε αγαπάμε πολύ και είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα κάνεις για την οικογένειά μας. Είσαι ένας υπέροχος σύζυγος και πατέρας και είμαστε πραγματικά ευλογημένοι που σε έχουμε στη ζωή μας».
Δείτε την ανάρτησή της
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου οικογενειακές φωτογραφίες με τον σύζυγο και τα παιδιά τους, καθώς και ένα στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται το ζευγάρι μόνο του.
Η Καλομοίρα δήλωσε ευγνώμων για την παρουσία του Γιώργου Μπούσαλη στη ζωή της και για τον ρόλο του ως πατέρα και συζύγου, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram: «Χρόνια πολλά, Γιώργο Μπούσαλη. Σε αγαπάμε πολύ και είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα κάνεις για την οικογένειά μας. Είσαι ένας υπέροχος σύζυγος και πατέρας και είμαστε πραγματικά ευλογημένοι που σε έχουμε στη ζωή μας».
Δείτε την ανάρτησή της
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