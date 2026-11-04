Βασίλης Θωμόπουλος: Δεν διαλέγω εγώ αν θα δουλέψω με τον Πέτρο Φιλιππίδη, εκείνος επιλέγει, είναι πιο φίρμα από εμένα
Βασίλης Θωμόπουλος: Δεν διαλέγω εγώ αν θα δουλέψω με τον Πέτρο Φιλιππίδη, εκείνος επιλέγει, είναι πιο φίρμα από εμένα
Ο σκηνοθέτης μίλησε για το ενδεχόμενο επιστροφής του ηθοποιού στο θέατρο και στην τηλεόραση αλλά και για την πιθανότητα συνεργασίας τους
Για το ενδεχόμενο επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο και στην τηλεόραση και την πιθανότητα συνεργασίας τους απάντησε ο Βασίλης Θωμόπουλος, δηλώνοντας πως την επιλογή την κάνει ο ηθοποιός και όχι ο ίδιος, καθώς «είναι μεγαλύτερη φίρμα» από εκείνον.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ο σκηνοθέτης τόνισε πως μόνο ο Πέτρος Φιλιππίδης μπορεί να γνωρίζει πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα, ενώ επισήμανε πως δεν μπορεί να ξέρει εάν ο κόσμος θα τον ακολουθήσει.
«Δεν είναι εγώ να τον επιλέξω. Ο Πέτρος επιλέγει που θα πάει. Είναι πιο φίρμα από μένα. Δηλαδή αυτός διαλέγει τις δουλειές. Δεν διαλέγω εγώ τον Πέτρο», είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Θωμόπουλος όταν ρωτήθηκε εάν θα επέλεγε να συνεργαστεί ξανά μαζί του μετά την καταδίκη του για δύο απόπειρες βιασμού.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στην επιστροφή του γενικότερα, ανέφερε: «Είναι στο χέρι του. Ό,τι θέλει ας κάνει, ό,τι τον φωτίσει ο Θεός ας κάνει. Θα ξαναπώ πάλι ότι το θέατρο ειδικά σε φωνάζει, δεν πας εσύ. Αν έχει ανάγκη, είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός, είναι ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, έχει δώσει τη ζωή του στο θέατρο. Αν αυτή η περιπέτεια, ο κόσμος αποδεχθεί ότι έχει μαλακώσει, έχει αλλάξει, δεν ξέρω και τι στάση θα κρατήσει... Είναι δική του απόφαση. Δεν εξαρτάται από κανέναν από εμάς».
Ο Βασίλης Θωμόπουλος έπειτα πρόσθεσε: «Και ο Πέτρος Φιλιππίδης και ο Παύλος Χαϊκάλης που είναι εξαιρετικός ηθοποιός, είναι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν στο ελληνικό θέατρο. Τώρα, οι συνθήκες, αν θα βρεθούν συνεργάτες, αν ο κόσμος θα ακολουθήσει, αυτά είναι κάτι που ειλικρινά δεν μπορώ να τα υπολογίσω».
Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε, τέλος, στην καταδίκη της γυναίκας που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό: «Έχω μιλήσει για τα δικαστήρια γενικά. Είναι τι θα αποφασίσουν οι άνθρωποι με τα στοιχεία που έχουν. Το τι έχει συμβεί πραγματικά, είναι κάτι που δεν μπορεί να αποδειχτεί. Δηλαδή αν εγώ, χωρίς μάρτυρες, είμαι σε ένα ασανσέρ μαζί σας και βγείτε εσείς και καταγγείλετε ή εγώ κάνω επίθεση... Είναι κάτι που είμαστε οι δυο μας. Δεν μπορεί κανείς να το αποδείξει. Το τι στοιχεία θα δώσουμε και τι θα πούμε είναι σχόλια, είναι απόψεις. Μόνο αυτοί ξέρουν τι πραγματικά έχει συμβεί. Εμείς όλοι δεν μπορούμε να πούμε κάτι», είπε.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ο σκηνοθέτης τόνισε πως μόνο ο Πέτρος Φιλιππίδης μπορεί να γνωρίζει πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα, ενώ επισήμανε πως δεν μπορεί να ξέρει εάν ο κόσμος θα τον ακολουθήσει.
«Δεν είναι εγώ να τον επιλέξω. Ο Πέτρος επιλέγει που θα πάει. Είναι πιο φίρμα από μένα. Δηλαδή αυτός διαλέγει τις δουλειές. Δεν διαλέγω εγώ τον Πέτρο», είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Θωμόπουλος όταν ρωτήθηκε εάν θα επέλεγε να συνεργαστεί ξανά μαζί του μετά την καταδίκη του για δύο απόπειρες βιασμού.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στην επιστροφή του γενικότερα, ανέφερε: «Είναι στο χέρι του. Ό,τι θέλει ας κάνει, ό,τι τον φωτίσει ο Θεός ας κάνει. Θα ξαναπώ πάλι ότι το θέατρο ειδικά σε φωνάζει, δεν πας εσύ. Αν έχει ανάγκη, είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός, είναι ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, έχει δώσει τη ζωή του στο θέατρο. Αν αυτή η περιπέτεια, ο κόσμος αποδεχθεί ότι έχει μαλακώσει, έχει αλλάξει, δεν ξέρω και τι στάση θα κρατήσει... Είναι δική του απόφαση. Δεν εξαρτάται από κανέναν από εμάς».
Ο Βασίλης Θωμόπουλος έπειτα πρόσθεσε: «Και ο Πέτρος Φιλιππίδης και ο Παύλος Χαϊκάλης που είναι εξαιρετικός ηθοποιός, είναι άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν στο ελληνικό θέατρο. Τώρα, οι συνθήκες, αν θα βρεθούν συνεργάτες, αν ο κόσμος θα ακολουθήσει, αυτά είναι κάτι που ειλικρινά δεν μπορώ να τα υπολογίσω».
Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε, τέλος, στην καταδίκη της γυναίκας που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό: «Έχω μιλήσει για τα δικαστήρια γενικά. Είναι τι θα αποφασίσουν οι άνθρωποι με τα στοιχεία που έχουν. Το τι έχει συμβεί πραγματικά, είναι κάτι που δεν μπορεί να αποδειχτεί. Δηλαδή αν εγώ, χωρίς μάρτυρες, είμαι σε ένα ασανσέρ μαζί σας και βγείτε εσείς και καταγγείλετε ή εγώ κάνω επίθεση... Είναι κάτι που είμαστε οι δυο μας. Δεν μπορεί κανείς να το αποδείξει. Το τι στοιχεία θα δώσουμε και τι θα πούμε είναι σχόλια, είναι απόψεις. Μόνο αυτοί ξέρουν τι πραγματικά έχει συμβεί. Εμείς όλοι δεν μπορούμε να πούμε κάτι», είπε.
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