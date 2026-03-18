Βασίλης Θωμόπουλος για Δημήτρη Φιλιππίδη: Δεν νομίζω ότι η περιπέτεια του πατέρα του επηρεάζει την πορεία του
Βασίλης Θωμόπουλος για Δημήτρη Φιλιππίδη: Δεν νομίζω ότι η περιπέτεια του πατέρα του επηρεάζει την πορεία του
Έχει περάσει πολύ δύσκολα, ανέφερε επίσης ο σκηνοθέτης για τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη
Στον αντίκτυπο που είχε στον Δημήτρη Φιλιππίδη η υπόθεση του πατέρα του στάθηκε ο Βασίλης Θωμόπουλος. Ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε κριθεί ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για δύο απόπειρες βιασμού και, όπως είπε ο σκηνοθέτης, ο γιος του τελευταίου έχει βιώσει δύσκολες στιγμές. Παρόλα αυτά, ο ίδιος δεν θεωρεί πως η πορεία του Δημήτρη Φιλιππίδη στην υποκριτική θα επηρεαστεί αρνητικά.
Όπως είπε ο Βασίλης Θωμόπουλος στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Τετάρτη 18 Μαρτίου: «Έχει περάσει πολύ δύσκολα ο γιος του. Δηλαδή έχει περάσει όλη αυτή την περιπέτεια, δεν νομίζω όμως ότι επηρεάζει αυτό την πορεία του. Δηλαδή να θες να πάρεις τον Δημήτρη σε μια σειρά ή σε μια παράσταση και να λες “α, είναι ο γιος του Πέτρου”. Δεν το νομίζω».
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο μίας ακόμα συνεργασίας με τον Πέτρο Φιλιππίδη μετά το «50-50», ο σκηνοθέτης τόνισε πως δεν θα το επεδίωκε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως σκεφτόταν έτσι, πριν βρεθεί ο ηθοποιός στις δικαστικές αίθουσες. «Δεν έχω όνειρο να ξανασυνεργαστώ με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Φαντάζομαι ούτε και ο Πέτρος. Αλλά, σ’ αυτή τη ζωή, δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί. Δεν είναι στα σχέδια μου. Και δεν εννοώ τώρα, μετά από την περιπέτεια Πέτρου, αλλά και πριν φτάσει σ’ αυτό το σημείο, μετά από το ''50-50'', δεν είχαμε ξαναδουλέψει ποτέ», σημείωσε.
Τέλος, αναφερόμενος στην επιτυχία της συγκεκριμένης σειράς, ο Βασίλης Θωμόπουλος έκανε λόγο για μία «ευτυχή συγκυρία». «Το “50-50” ήταν μια ευτυχής συγκυρία, από κείμενο και από ηθοποιούς εξαιρετικούς. Πήγε καλά, την αγάπησε ο κόσμος και όσο παιζόταν τόσο περισσότερο πήγαινε και καλύτερα», σχολίασε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Όπως είπε ο Βασίλης Θωμόπουλος στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Τετάρτη 18 Μαρτίου: «Έχει περάσει πολύ δύσκολα ο γιος του. Δηλαδή έχει περάσει όλη αυτή την περιπέτεια, δεν νομίζω όμως ότι επηρεάζει αυτό την πορεία του. Δηλαδή να θες να πάρεις τον Δημήτρη σε μια σειρά ή σε μια παράσταση και να λες “α, είναι ο γιος του Πέτρου”. Δεν το νομίζω».
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο μίας ακόμα συνεργασίας με τον Πέτρο Φιλιππίδη μετά το «50-50», ο σκηνοθέτης τόνισε πως δεν θα το επεδίωκε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως σκεφτόταν έτσι, πριν βρεθεί ο ηθοποιός στις δικαστικές αίθουσες. «Δεν έχω όνειρο να ξανασυνεργαστώ με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Φαντάζομαι ούτε και ο Πέτρος. Αλλά, σ’ αυτή τη ζωή, δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί. Δεν είναι στα σχέδια μου. Και δεν εννοώ τώρα, μετά από την περιπέτεια Πέτρου, αλλά και πριν φτάσει σ’ αυτό το σημείο, μετά από το ''50-50'', δεν είχαμε ξαναδουλέψει ποτέ», σημείωσε.
Τέλος, αναφερόμενος στην επιτυχία της συγκεκριμένης σειράς, ο Βασίλης Θωμόπουλος έκανε λόγο για μία «ευτυχή συγκυρία». «Το “50-50” ήταν μια ευτυχής συγκυρία, από κείμενο και από ηθοποιούς εξαιρετικούς. Πήγε καλά, την αγάπησε ο κόσμος και όσο παιζόταν τόσο περισσότερο πήγαινε και καλύτερα», σχολίασε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
