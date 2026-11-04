Αννίτα Πάνια για Βίσση - Καρβέλα: Βγήκαν δημόσια κουβέντες των συγκεκριμένων ανθρώπων, νομίζω ότι ο Νίκος το ξεκίνησε αυτό

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Επιστρέφοντας στην αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών, η Αννίτα Πάνια εξέφρασε την εκτίμησή της για το ποιος έδωσε αρχικά δημόσια διάσταση στο θέμα, ενώ αναφέρθηκε και στη φωνή της Άννας Βίσση: «Από τη στιγμή που βγήκαν δημόσια κουβέντες των συγκεκριμένων ανθρώπων, βασικά νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό. Όταν ακούω Άννα Βίσση, μου κάνει σπα, εγκεφαλικό η φωνή της. Τι να κάνω;».Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Ηλίας Ψινάκης θυμήθηκε τη φιλική σχέση που διατηρούσε επί χρόνια με τον Νίκο Καρβέλα. Η παρουσιάστρια συμφώνησε μαζί του, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Κι εγώ έκανα παρέα με τον Καρβέλα, τώρα που μου το θύμησες. Έχουμε κάνει παρέα, ναι. Ναι, είναι πολύ καλός, καλός είναι στην παρέα».Έπειτα, εξήγησε ότι θεωρεί τον αντίλογο ένδειξη πως αντιμετωπίζει κανείς τον άλλον με σοβαρότητα και εκτίμηση. Όπως ανέφερε: «Το να τσακώνεσαι με έναν άνθρωπο είναι για εμένα έως και απαραίτητο. Τιμάς τη σχέση σου μαζί του. Δηλαδή θα τσακωνόμουν μόνο με άνθρωπο τον οποίο παίρνω στα σοβαρά, με άνθρωπο που δεν παίρνω στα σοβαρά, δεν τσακώνομαι. Όταν τον παίρνω σοβαρά όμως, θα του την πω, θα έχω αντίλογο, θα έχω το επιχείρημά μου, θα στραβώσω, θα μανουριάσω, θα τα ξαναβρώ. Έχει να κάνει με ένα πρόσωπο που τιμώ σαν προσωπικότητα».Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο Ηλίας Ψινάκης έκανε ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τους γάμους του Νίκου Καρβέλα, λέγοντας: «Μα τι παντρεύεται ο Καρβέλας; Μία τη Βίσση, μία εσένα; Την παγκόσμια νιότη;». Η Αννίτα Πάνια απάντησε με τη σειρά της: «Αυτός τι παντρεύεται ή εμείς τι παντρευτήκαμε;».