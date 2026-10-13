Ξαναχτυπάει ο Καρβέλας: Μικροπρέπειες και αθλιότητες από κύκλους της Βίσση, εγώ δεν κάνω διαρροές, ούτε βομβαρδίζω τα ΜΜΕ

«Δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωσή μου έναντι του Δημοσίου η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί» - Ο συνθέτης διαψεύδει ότι έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις, καταγγέλλει διαρροές για την προσωπική του περιουσία, και αφήνει αιχμές για το περιβάλλον της τραγουδίστριας