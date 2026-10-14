Στα άκρα η σύγκρουση Βίσση - Καρβέλα: Για «λάσπη» και «μικροπρέπεια» μιλά ο συνθέτης, στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι δύο καλλιτέχνες

Την Τρίτη το πρωί ο συνθέτης «χτύπησε» ξανά με νέα δήλωση και έβαλε στόχο το «περιβάλλον» της ερμηνεύτριας και τα όσα διαρρέει για τον ίδιο και την οικονομική του κατάσταση, ενώ οι οικονομικοί ελεγκτές συνεχίζουν την έρευνα και για τους δύο καλλιτέχνες





Ταυτόχρονα ο έλεγχος της







Μέσα από αυτή διέψευσε ότι έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις και υποστήριξε ότι όλα τα εισοδήματά του, τόσο τα προσωπικά όσο και εκείνα της εταιρίας στην οποία συμμετέχει είναι νόμιμα δηλωμένα.



Επισήμανε ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις φορολογικές του δηλώσεις και ξεσπάθωσε κατά του «περιβάλλοντος» της Άννας Βίσση, η οποία είχε ξεκαθαρίσει στη δήλωσή της ότι αυτή είναι η πρώτη και τελευταία φορά που τοποθετείται στο θέμα της μεταξύ τους διένεξης.







Κατηγορεί γι’ αυτές το «περιβάλλον» της πρώην «μούσας» του γράφοντας μεταξύ άλλων: «Τέλος, μετά την απρεπή συμπεριφορά της εταιρείας παραγωγής και της Άννας Βίσση στο περιστατικό του ΟΑΚΑ (την οποία, άλλωστε, η ίδια η Άννα παραδέχθηκε), τώρα φαίνεται ότι κύκλοι της έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και, με τη βοήθεια φίλα προσκείμενων σε αυτούς δημοσιογράφων που αδιαφορούν για το καθήκον αληθείας που πρέπει να τηρούν, την έχουν μετατρέψει σε μια αδιάκοπη αφάνταστη μικροπρέπεια».



Αναλυτικά η ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα:



Τις δύο τελευταίες μέρες, παρακολουθώ έκπληκτος και θυμωμένος τη συστηματική αναπαραγωγή συκοφαντικών δημοσιευμάτων και τη διακίνηση ψευδών, δήθεν «δημοσιογραφικών πληροφοριών», που αφορούν σε φορολογικό έλεγχο, με ελεγχόμενο εμένα.



Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζω ότι όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα της εταιρείας στην οποία συμμετέχω (π.χ. εισοδήματα από συναυλίες και συναφείς εκδηλώσεις, περιλαμβανομένων των συναυλιών που έλαβαν χώρα στο Καλλιμάρμαρο) και όλα τα προσωπικά μου εισοδήματα, από κάθε πηγή (π.χ. τα έσοδά μου από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, μουσικούς εκδότες κλπ), είναι πλήρως διαυγή και δηλωμένα στις φορολογικές αρχές και έχουν εκδοθεί όλα ανεξαιρέτως τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία. Όλες οι κατά νόμον παρακρατήσεις και όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις μου έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο.



Δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωσή μου έναντι του Δημοσίου η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή νομίμως ρυθμισθεί. Η φορολογική αρχή ανέκαθεν είχε και έχει στη διάθεσή της όλα τα σχετικά στοιχεία, από την οικεία ηλεκτρονική βάση φορολογικών δεδομένων, από την οποία διαπιστώνεται ευχερώς η νόμιμη έκδοση παραστατικού για κάθε πηγή εισοδήματος εμού και του νομικού προσώπου στο οποίο συμμετέχω.



Σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία μου με τη φορολογική αρχή είναι δεδομένη και θα προσκομισθούν, δια των λογιστών μου οποιαδήποτε τυχόν στοιχεία ή δεδομένα έχουν ζητηθεί ή θα ζητηθούν. Κατόπιν των παραπάνω, εξαιρετικά αλγεινή εντύπωση και τεράστια απορία μου προκαλεί η «πηγή» διαρροής των εναντίον μου ψευδών και συκοφαντικών πληροφοριών, καθώς επίσης και τα κίνητρα τόσο εκείνων που διαρρέουν ψεύδη όσο και εκείνων που σπεύδουν να τα δημοσιοποιήσουν.



Με το παρόν σας γνωρίζω ότι οποιαδήποτε σχετική αναπαραγωγή αναληθών και προσβλητικών δημοσιευμάτων με τα οποία επιχειρείται η παρουσίασή μου ως προσώπου που έχει δήθεν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις, θα αντιμετωπισθεί δια της νόμιμης οδού.



Τέλος, μετά την απρεπή συμπεριφορά της εταιρείας παραγωγής και της Άννας Βίσση στο περιστατικό του ΟΑΚΑ (την οποία, άλλωστε, η ίδια η Άννα παραδέχθηκε), τώρα φαίνεται ότι κύκλοι της έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και, με τη βοήθεια φίλα προσκείμενων σε αυτούς δημοσιογράφων που αδιαφορούν για το καθήκον αληθείας που πρέπει να τηρούν, την έχουν μετατρέψει σε μια αδιάκοπη αφάνταστη μικροπρέπεια.



Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η «διαρροή» πληροφοριών που αφορούν στο σπίτι που έχω αγοράσει και στο αυτοκίνητο που οδηγώ; Και μήπως δεν είναι αθλιότητες τα κατευθυνόμενα, συνοδευτικά «δημοσιογραφικά» σχόλια, που παρουσιάζουν τις οικονομικές μου απολαβές και τα όποια περιουσιακά μου στοιχεία- όλα αποκτημένα νόμιμα, όλα οφειλόμενα στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση του έργου μου- να είναι αποτέλεσμα «γενναιοδωρίας» της Άννας Βίσση; Στον βαθμό που η Άννα Βίσση ανέχεται όλες τις παραπάνω χυδαιότητες, δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε άγνοια ούτε «αθωότητα». Οι φίλοι και το περιβάλλον του καθενός μας, μάς χαρακτηρίζουν.



Σε όλη αυτή τη διαμάχη, τα επιχειρήματά μου εστιάζονταν και εξακολουθούν να εστιάζονται σε δύο σημεία: στον σεβασμό της προσωπικότητάς μου και στην προστασία του έργου μου. Δεν έκανα «διαρροές», δεν βομβάρδισα τα μέσα ενημέρωσης με δήθεν «εσωτερικές πληροφορίες» χαμηλότατης υποστάθμης (όπως αυτές που αναγκάζομαι να ακούω καθημερινά να εξαπολύονται σε βάρος μου), δεν εξουσιοδότησα τους εκπροσώπους μου, τους φίλους ή τους συνεργάτες μου να πιάσουν στασίδι στις εκπομπές της τηλεόρασης, δεν πέταξα λάσπη, δεν προσπάθησα να δημιουργήσω εντυπώσεις με θέματα που δεν αφορούσαν την συγκεκριμένη διαφωνία. Έστω και αυτή τη στιγμή, αν τους έχει μείνει έστω και μια στάλα αξιοπρέπειας, οφείλουν να σταματήσουν τη λάσπη. Αν πάλι δεν το κάνουν, να ξέρουν ότι ματαιοπονούν. Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται, λυγίζουν ή υποχωρούν μπροστά σε τέτοιες ταπεινές μεθοδεύσεις.



Εξυπακούεται, δε, ότι και για όλα τα παραπάνω επιφυλάσσομαι να προσφύγω στη δικαιοσύνη.



Την ίδια στιγμή η τραγουδίστρια παρακολουθεί εκ του μακρόθεν τις εξελίξεις της διαμάχης, αφού βρίσκεται στο



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Οι έλεγχοι συνεχίζονται Σε ότι αφορά την εμπλοκή της ΑΑΔΕ στο όλο θέμα μετά τα ποσά που ακούστηκαν ο έλεγχος σύμφωνα με πληροφορίες συνεχίζεται κανονικά και για τους δύο καλλιτέχνες και δεν πρόκειται να τελειώσει άμεσα.



Θα χρειαστεί ίσως και παραπάνω από μήνας ώστε οι ελεγκτές να ολοκληρώσουν την έρευνα και τον έλεγχο που αφορά εταιρίες και φυσικά πρόσωπα και η ΑΑΔΕ εκτός από τον Νίκο Καρβέλα ελέγχει και την Άννα Βίσση τόσο για τις δύο συναυλίες που έδωσε η ερμηνεύτρια στο Παναθηναϊκό Στάδιο όσο και για την περσινή μίνι ευρωπαϊκή της πορεία.



Η εταιρία ΙΚΕ η οποία δεν ανήκει στην τραγουδίστρια και διοργάνωσε τα δύο live στο Καλλιμάρμαρο δεν δήλωσε σύμφωνα με πληροφορίες ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ.



Δείχνει να μην έχει τέλος η σκληρή διαμάχη που εξελίσσεται δημόσια εδώ και μια εβδομάδα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα , μέσα σε ένα άκρως πολωμένο κλίμα και εκατέρωθεν κατηγορίες να εκτοξεύονται.Ταυτόχρονα ο έλεγχος της ΑΑΔΕ που έχει ξεκινήσει για τους δύο καλλιτέχνες και περιλαμβάνει εκτός από φυσικά πρόσωπα και μια σειρά εταιριών συνεχίζεται και αναμένεται να διαρκέσει ίσως και πάνω απο ένα μήνα.Χθες μετά από σειρά δημοσιευμάτων και αναπαραγωγών για τα οικονομικά του και το σπίτι που αγόρασε ο συνθέτης, ο οποίος με την στάση του δείχνει ότι δεν αφήσει τίποτε να πέσει κάτω, χτύπησε ξανά με μια νέα, την τρίτη κατά σειρά του δήλωση.Μέσα από αυτή διέψευσε ότι έχει υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις και υποστήριξε ότι όλα τα εισοδήματά του, τόσο τα προσωπικά όσο και εκείνα της εταιρίας στην οποία συμμετέχει είναι νόμιμα δηλωμένα.Επισήμανε ότι έχει εκπληρώσει στο ακέραιο τις φορολογικές του δηλώσεις και ξεσπάθωσε κατά του «περιβάλλοντος» της Άννας Βίσση, η οποία είχε ξεκαθαρίσει στη δήλωσή της ότι αυτή είναι η πρώτη και τελευταία φορά που τοποθετείται στο θέμα της μεταξύ τους διένεξης.Όπως τονίζει στην χθεσινή του δήλωση «εξαιρετικά αλγεινή εντύπωση και τεράστια απορία μου προκαλεί η «πηγή» διαρροής των εναντίον μου ψευδών και συκοφαντικών πληροφοριών, καθώς επίσης και τα κίνητρα τόσο εκείνων που διαρρέουν ψεύδη όσο και εκείνων που σπεύδουν να τα δημοσιοποιήσουν».Κατηγορεί γι’ αυτές το «περιβάλλον» της πρώην «μούσας» του γράφοντας μεταξύ άλλων: «Τέλος, μετά την απρεπή συμπεριφορά της εταιρείας παραγωγής και της Άννας Βίσση στο περιστατικό του ΟΑΚΑ (την οποία, άλλωστε, η ίδια η Άννα παραδέχθηκε), τώρα φαίνεται ότι κύκλοι της έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και, με τη βοήθεια φίλα προσκείμενων σε αυτούς δημοσιογράφων που αδιαφορούν για το καθήκον αληθείας που πρέπει να τηρούν, την έχουν μετατρέψει σε μια αδιάκοπη αφάνταστη μικροπρέπεια».Τις δύο τελευταίες μέρες, παρακολουθώ έκπληκτος και θυμωμένος τη συστηματική αναπαραγωγή συκοφαντικών δημοσιευμάτων και τη διακίνηση ψευδών, δήθεν «δημοσιογραφικών πληροφοριών», που αφορούν σε φορολογικό έλεγχο, με ελεγχόμενο εμένα.Προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζω ότι όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα της εταιρείας στην οποία συμμετέχω (π.χ. εισοδήματα από συναυλίες και συναφείς εκδηλώσεις, περιλαμβανομένων των συναυλιών που έλαβαν χώρα στο Καλλιμάρμαρο) και όλα τα προσωπικά μου εισοδήματα, από κάθε πηγή (π.χ. τα έσοδά μου από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, μουσικούς εκδότες κλπ), είναι πλήρως διαυγή και δηλωμένα στις φορολογικές αρχές και έχουν εκδοθεί όλα ανεξαιρέτως τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία. Όλες οι κατά νόμον παρακρατήσεις και όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις μου έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο.Δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωσή μου έναντι του Δημοσίου η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή νομίμως ρυθμισθεί. Η φορολογική αρχή ανέκαθεν είχε και έχει στη διάθεσή της όλα τα σχετικά στοιχεία, από την οικεία ηλεκτρονική βάση φορολογικών δεδομένων, από την οποία διαπιστώνεται ευχερώς η νόμιμη έκδοση παραστατικού για κάθε πηγή εισοδήματος εμού και του νομικού προσώπου στο οποίο συμμετέχω.Σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία μου με τη φορολογική αρχή είναι δεδομένη και θα προσκομισθούν, δια των λογιστών μου οποιαδήποτε τυχόν στοιχεία ή δεδομένα έχουν ζητηθεί ή θα ζητηθούν. Κατόπιν των παραπάνω, εξαιρετικά αλγεινή εντύπωση και τεράστια απορία μου προκαλεί η «πηγή» διαρροής των εναντίον μου ψευδών και συκοφαντικών πληροφοριών, καθώς επίσης και τα κίνητρα τόσο εκείνων που διαρρέουν ψεύδη όσο και εκείνων που σπεύδουν να τα δημοσιοποιήσουν.Με το παρόν σας γνωρίζω ότι οποιαδήποτε σχετική αναπαραγωγή αναληθών και προσβλητικών δημοσιευμάτων με τα οποία επιχειρείται η παρουσίασή μου ως προσώπου που έχει δήθεν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις, θα αντιμετωπισθεί δια της νόμιμης οδού.Τέλος, μετά την απρεπή συμπεριφορά της εταιρείας παραγωγής και της Άννας Βίσση στο περιστατικό του ΟΑΚΑ (την οποία, άλλωστε, η ίδια η Άννα παραδέχθηκε), τώρα φαίνεται ότι κύκλοι της έχουν πάρει τη σκυτάλη της απρέπειας και, με τη βοήθεια φίλα προσκείμενων σε αυτούς δημοσιογράφων που αδιαφορούν για το καθήκον αληθείας που πρέπει να τηρούν, την έχουν μετατρέψει σε μια αδιάκοπη αφάνταστη μικροπρέπεια.Πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί η «διαρροή» πληροφοριών που αφορούν στο σπίτι που έχω αγοράσει και στο αυτοκίνητο που οδηγώ; Και μήπως δεν είναι αθλιότητες τα κατευθυνόμενα, συνοδευτικά «δημοσιογραφικά» σχόλια, που παρουσιάζουν τις οικονομικές μου απολαβές και τα όποια περιουσιακά μου στοιχεία- όλα αποκτημένα νόμιμα, όλα οφειλόμενα στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση του έργου μου- να είναι αποτέλεσμα «γενναιοδωρίας» της Άννας Βίσση; Στον βαθμό που η Άννα Βίσση ανέχεται όλες τις παραπάνω χυδαιότητες, δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε άγνοια ούτε «αθωότητα». Οι φίλοι και το περιβάλλον του καθενός μας, μάς χαρακτηρίζουν.Σε όλη αυτή τη διαμάχη, τα επιχειρήματά μου εστιάζονταν και εξακολουθούν να εστιάζονται σε δύο σημεία: στον σεβασμό της προσωπικότητάς μου και στην προστασία του έργου μου. Δεν έκανα «διαρροές», δεν βομβάρδισα τα μέσα ενημέρωσης με δήθεν «εσωτερικές πληροφορίες» χαμηλότατης υποστάθμης (όπως αυτές που αναγκάζομαι να ακούω καθημερινά να εξαπολύονται σε βάρος μου), δεν εξουσιοδότησα τους εκπροσώπους μου, τους φίλους ή τους συνεργάτες μου να πιάσουν στασίδι στις εκπομπές της τηλεόρασης, δεν πέταξα λάσπη, δεν προσπάθησα να δημιουργήσω εντυπώσεις με θέματα που δεν αφορούσαν την συγκεκριμένη διαφωνία. Έστω και αυτή τη στιγμή, αν τους έχει μείνει έστω και μια στάλα αξιοπρέπειας, οφείλουν να σταματήσουν τη λάσπη. Αν πάλι δεν το κάνουν, να ξέρουν ότι ματαιοπονούν. Δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται, λυγίζουν ή υποχωρούν μπροστά σε τέτοιες ταπεινές μεθοδεύσεις.Εξυπακούεται, δε, ότι και για όλα τα παραπάνω επιφυλάσσομαι να προσφύγω στη δικαιοσύνη.Την ίδια στιγμή η τραγουδίστρια παρακολουθεί εκ του μακρόθεν τις εξελίξεις της διαμάχης, αφού βρίσκεται στο Παρίσι μαζί με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα εδώ και λίγα 24ωρα.Σήμερα θα παρακολουθήσουν την συναυλία της Celine Dion στην πόλη του φωτός και παραμένει άγνωστο πότε θα επιστρέψουν στην Αθήνα, ενώ το περιβάλλον της εξέδωσε ανακοίνωση για τον έλεγχο από την ΑΑΔΕ, στην οποία υποστηρίζει ότι όλα έγιναν απόλυτα νόμιμα.Σε ότι αφορά την εμπλοκή της ΑΑΔΕ στο όλο θέμα μετά τα ποσά που ακούστηκαν ο έλεγχος σύμφωνα με πληροφορίες συνεχίζεται κανονικά και για τους δύο καλλιτέχνες και δεν πρόκειται να τελειώσει άμεσα.Θα χρειαστεί ίσως και παραπάνω από μήνας ώστε οι ελεγκτές να ολοκληρώσουν την έρευνα και τον έλεγχο που αφορά εταιρίες και φυσικά πρόσωπα και η ΑΑΔΕ εκτός από τον Νίκο Καρβέλα ελέγχει και την Άννα Βίσση τόσο για τις δύο συναυλίες που έδωσε η ερμηνεύτρια στο Παναθηναϊκό Στάδιο όσο και για την περσινή μίνι ευρωπαϊκή της πορεία.Η εταιρία ΙΚΕ η οποία δεν ανήκει στην τραγουδίστρια και διοργάνωσε τα δύο live στο Καλλιμάρμαρο δεν δήλωσε σύμφωνα με πληροφορίες ΦΠΑ αξίας 80.000 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ ελέγχει και την μίνι ευρωπαϊκή περιοδεία της Άννας Βίσση πέρυσι τον Οκτώβριο όπου η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο Ντίσελντορφ, στην Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες.



Οι εταιρίες που είχαν διοργανώσει τις συγκεκριμένες συναυλίες της τραγουδίστριας στο εξωτερικό το 2025 είναι σύμφωνα με πληροφορίες ΕΕ συμφερόντων της ιδίας και δεν είχαν δηλώσει ΦΠΑ το 2024-25 αξίας άνω των 50.000 ευρώ.



Τέλος εξετάζονται για το ενδεχόμενο της φοροδιαφυγής τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένες Κυπριακές και Αγγλικές εταιρίες.



Οι τελευταίες έχουν λάβει αμοιβές για τις δύο συναυλίες της «απόλυτης»στο Καλλιμάρμαρο και την μίνι περιοδεία στο εξωτερικό και φέρονται να είναι συμφερόντων της Άννας Βίσση.



Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το «περιβάλλον» της επισημαίνεται ότι «οι έλεγχοι αποτελούν πάγια διαδικασία για όλες τις μεγάλες συναυλίες ειδικά με τόσο μεγάλο αριθμό εισιτηρίων» ενώ τονίζεται ότι «είμαστε απόλυτα νόμιμοι και συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις, όλα αυτά τα χρόνια».









