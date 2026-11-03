Η Κένταλ Τζένερ έγινε 31 ετών: Είμαι αυτή που είμαι χάρη σε εσένα, έγραψε η Κάιλι σε ανάρτησή της
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Κένταλ Τζένερ Κάιλι Τζένερ Γενέθλια

Η Κένταλ Τζένερ έγινε 31 ετών: Είμαι αυτή που είμαι χάρη σε εσένα, έγραψε η Κάιλι σε ανάρτησή της

Η επιχειρηματίας ευχήθηκε στην αδελφή της δημόσια, αναρτώντας παράλληλα φωτογραφίες από την παιδική τους ηλικία

Η Κένταλ Τζένερ έγινε 31 ετών: Είμαι αυτή που είμαι χάρη σε εσένα, έγραψε η Κάιλι σε ανάρτησή της
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Τα 31α γενέθλιά της γιόρτασε η Κένταλ Τζένερ και η μικρότερη αδελφή της, Κάιλι, θέλησε να της ευχηθεί δημόσια μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Η 29χρονη επιχειρηματίας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την παιδική τους ηλικία, στις οποίες οι δύο αδελφές ποζάρουν μαζί.

Τα στιγμιότυπα συνόδευσε με ένα συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας την αγάπη της για το μοντέλο και τον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στη ζωή της. «Είμαι αυτή που είμαι χάρη σε εσένα. Χρόνια πολλά στην παντοτινή μου αδελφή, το γλυκό μου στρουθοκαμηλάκι/ελαφάκι», έγραψε χαρακτηριστικά στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσης.

Δείτε την ανάρτησή της

Η Κένταλ Τζένερ έγινε 31 ετών: Είμαι αυτή που είμαι χάρη σε εσένα, έγραψε η Κάιλι σε ανάρτησή της

Η Κένταλ Τζένερ έγινε 31 ετών: Είμαι αυτή που είμαι χάρη σε εσένα, έγραψε η Κάιλι σε ανάρτησή της
Η Κένταλ Τζένερ έγινε 31 ετών: Είμαι αυτή που είμαι χάρη σε εσένα, έγραψε η Κάιλι σε ανάρτησή της
Η Κένταλ Τζένερ έγινε 31 ετών: Είμαι αυτή που είμαι χάρη σε εσένα, έγραψε η Κάιλι σε ανάρτησή της
Η Κένταλ Τζένερ έγινε 31 ετών: Είμαι αυτή που είμαι χάρη σε εσένα, έγραψε η Κάιλι σε ανάρτησή της
Η Κένταλ Τζένερ έγινε 31 ετών: Είμαι αυτή που είμαι χάρη σε εσένα, έγραψε η Κάιλι σε ανάρτησή της
Η Κένταλ Τζένερ έγινε 31 ετών: Είμαι αυτή που είμαι χάρη σε εσένα, έγραψε η Κάιλι σε ανάρτησή της
2 ΣΧΟΛΙΑ

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