Η Κένταλ Τζένερ απαντά στις φήμες περί σχέσης με την Κάρα Ντελεβίν: Δεν είναι αλήθεια, αλλά... ποτέ μη λες ποτέ
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Κένταλ Τζένερ Κάρα Ντελεβίν Σχέση

Η Κένταλ Τζένερ απαντά στις φήμες περί σχέσης με την Κάρα Ντελεβίν: Δεν είναι αλήθεια, αλλά... ποτέ μη λες ποτέ

Παρεμπιπτόντως, δεν έχω τίποτα εναντίον του να κάνω σεξ μαζί της, ανέφερε το μοντέλο για την καλή της φίλη

Η Κένταλ Τζένερ απαντά στις φήμες περί σχέσης με την Κάρα Ντελεβίν: Δεν είναι αλήθεια, αλλά... ποτέ μη λες ποτέ
Στις φήμες που την ήθελαν να έχει υπάρξει σε σχέση με την Κάρα Ντελεβίν απάντησε η Κένταλ Τζένερ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Στο τρέιλερ της όγδοης σεζόν του «The Kardashians», που κυκλοφόρησε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, το μοντέλο αναφέρθηκε στις φήμες ότι εκείνη και η επί χρόνια φίλη της συνδέθηκαν κάποτε ερωτικά. Το θέμα προκύπτει όταν η Κέιτλιν Τζένερ τη ρωτά: «Αφού ποτέ δεν μαθαίνω τίποτα, πώς πάει η ερωτική σου ζωή;».

Στη συνέχεια, το τρέιλερ περνά σε προσωπική της συνέντευξη, όπου η 30χρονη Κένταλ Τζένερ λέει: «Υπάρχει σίγουρα μια φήμη ότι η Κάρα κι εγώ είχαμε σχέση, κάτι που δεν είναι αλήθεια».

Σε άλλο σημείο, τα πλάνα μεταφέρουν τους θεατές στα παρασκήνια ενός fashion event, όπου η Τζένερ βρίσκεται μαζί με τη Ντελεβίν και αντιμετωπίζει το θέμα με αρκετή δόση χιούμορ. «Παρεμπιπτόντως, δεν έχω τίποτα εναντίον του να κάνω σεξ με την Κάρα», δηλώνει η πρώτη, με την 34χρονη φίλη της να ξεσπά σε γέλια. Στη συνέχεια η Κένταλ αστειεύεται, προσθέτοντας: «Ποτέ μη λες ποτέ, σωστά;».

Αυτή την περίοδο, η Κένταλ Τζένερ βρίσκεται σε σχέση με τον Τζέικομπ Ελόρντι. Πρόσφατα, το μοντέλο και ο ηθοποιός εθεάθησαν πιασμένοι χέρι-χέρι, ενώ αποχωρούσαν από εστιατόριο στο Λονδίνο. Πηγή, δε, έχει υποστηρίξει ότι εκείνη βλέπει στο πρόσωπό του τον μελλοντικό της σύζυγο. «Η Κένταλ πραγματικά βλέπει ότι ο Τζέικομπ "κάνει» για σύζυγος. Έχει βγει με σπουδαίους άνδρες και έχει κάνει σοβαρές σχέσεις στο παρελθόν, αλλά είναι η πρώτη φορά που σκέφτεται “Θα μπορούσα πραγματικά να παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο”», ανέφερε στο Page Six.

Από την άλλη, η Κάρα Ντελεβίν είναι εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια σε σχέση με τη Βρετανίδα μουσικό Μίνκε, κατά κόσμον Λία Μέισον. Οι δυο τους γνωρίζονταν από τα σχολικά τους χρόνια, αλλά έγιναν ζευγάρι το 2022. Έκτοτε έχουν κρατήσει σχετικά χαμηλό προφίλ, πραγματοποιώντας κατά διαστήματα κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Φωτογραφία: Shutterstock

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