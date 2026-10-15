Κένταλ Τζένερ: Θα ήταν διασκεδαστικό και πιο εύκολο αν ήμουν λεσβία, οι άντρες είναι χάλια
Κένταλ Τζένερ: Θα ήταν διασκεδαστικό και πιο εύκολο αν ήμουν λεσβία, οι άντρες είναι χάλια
Δεν θα ήμουν αντίθετη στο να διασκεδάσω λίγο με μια κοπέλα, πρόσθεσε το μοντέλο
Πιο εύκολες θεωρεί η Κένταλ Τζένερ ότι θα ήταν οι ερωτικές σχέσεις της, αν ήταν λεσβία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «οι άντρες είναι χάλια». Το 30χρονο μοντέλο μίλησε για τη σεξουαλικότητά της, αποκαλύπτοντας ότι, παρότι δεν έχει νιώσει ποτέ ερωτική έλξη για γυναίκες, δεν θα ήταν αντίθετη στο να δοκιμάσει μια τέτοια εμπειρία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε τις φήμες που την ήθελαν να έχει συνάψει σχέση με την επί χρόνια φίλη της, Κάρα Ντελεβίν.
Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε σε μια ασυνήθιστα προσωπική συζήτηση με τη Ντελεβίν, η οποία καταγράφηκε για τη σειρά «The Kardashians». Στο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, οι δύο γυναίκες εμφανίζονται να συνομιλούν στα παρασκήνια της επίδειξης της L’Oréal, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, με την Τζένερ να αποφασίζει να ξεκαθαρίσει τις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια για τη σχέση τους.
«Ξέρεις, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο κόσμος πιστεύει μέχρι και σήμερα ότι είμαι λεσβία, εξαιτίας της αγάπης που έχουμε η μία για την άλλη. Δεν είμαι και νομίζω ότι εσύ, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, θα το ήξερες», είπε η χαρακτηριστικά η Κένταλ Τζένερ.
«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν είσαι», απάντησε η Κάρα Ντελεβίν. Η Κένταλ Τζένερ, ωστόσο, συνέχισε τη συζήτηση, μιλώντας με ιδιαίτερη άνεση για τη σεξουαλικότητά της. «Παρεμπιπτόντως, δεν θα ήμουν αντίθετη στο να διασκεδάσω λίγο με μια κοπέλα, να σου πω την αλήθεια. Για να είμαι ξεκάθαρη, νομίζω ότι το να είσαι λεσβία θα ήταν διασκεδαστικό, υπέροχο και ίσως πιο εύκολο; Δεν ξέρω. Οι άντρες είναι χάλια».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ακόμη πιο συγκεκριμένα στη φίλη της, λέγοντας: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ιδέα να κάνω σεξ με την Κάρα. Απλώς δεν έχω νιώσει ποτέ την επιθυμία να κάνω σεξ με γυναίκες». Συνειδητοποιώντας πόσο προσωπικές ήταν οι αποκαλύψεις της, σχολίασε γελώντας: «Έχω πιει πάρα πολύ κρασί. Πρέπει να χαλαρώσω λίγο».
Η Ντελεβίν, από την πλευρά της, έδειξε να απολαμβάνει τη συζήτηση. «Το λατρεύω όλο αυτό. Είναι σαν να έχεις πιει ορό της αλήθειας», είπε, προτού τη ρωτήσει: «Εντάξει, λοιπόν, αν έπρεπε να κάνεις σεξ με μια γυναίκα, ποια θα ήταν;». «Εσύ! Προφανώς», απάντησε αμέσως η Τζένερ. «Είσαι η μόνη γυναίκα που ξέρω ότι θα μου φερόταν καλά».
Η συγκεκριμένη συζήτηση είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2025, πριν αρχίσουν να κυκλοφορούν δημοσιεύματα που συνέδεαν ερωτικά την Κένταλ Τζένερ με τον ηθοποιό Τζέικομπ Ελόρντι. Τον Απρίλιο, το περιοδικό PEOPLE επιβεβαίωσε ότι οι δυο τους «περνούσαν χρόνο μαζί και γνωρίζονταν καλύτερα» διακριτικά εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ τον Μάιο πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση.
Έκτοτε, το ζευγάρι έχει βγει μαζί με τον Τζάστιν και τη Χέιλι Μπίμπερ, αλλά και με την αδελφή της Κένταλ, Κάιλι Τζένερ, και τον σύντροφό της, Τιμοτέ Σαλαμέ. «Περνούν πολύ όμορφα όλοι μαζί», ανέφερε πηγή, μιλώντας για τις αδελφές Τζένερ και τους συντρόφους τους. «Έχουν παρόμοιες προσωπικότητες και τρόπο ζωής και τα πηγαίνουν όλοι εξαιρετικά μεταξύ τους».
Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, τον Σεπτέμβριο, η Τζένερ και ο Ελόρντι εθεάθησαν μαζί στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο ηθοποιός παρευρέθηκε επίσης στην επίδειξη του οίκου Bottega Veneta, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, όπου εκείνη έκλεισε το σόου. «Δεν είναι πολύς καιρός που είναι μαζί, αλλά δίνουν την εντύπωση ότι έχουν σχέση εδώ και πολύ καιρό. Ταιριάζουν πολύ ως χαρακτήρες», ανέφερε άλλη πηγή.
Τις δηλώσεις αυτές τις έκανε σε μια ασυνήθιστα προσωπική συζήτηση με τη Ντελεβίν, η οποία καταγράφηκε για τη σειρά «The Kardashians». Στο επεισόδιο που προβλήθηκε στις 15 Οκτωβρίου, οι δύο γυναίκες εμφανίζονται να συνομιλούν στα παρασκήνια της επίδειξης της L’Oréal, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, με την Τζένερ να αποφασίζει να ξεκαθαρίσει τις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια για τη σχέση τους.
«Ξέρεις, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο κόσμος πιστεύει μέχρι και σήμερα ότι είμαι λεσβία, εξαιτίας της αγάπης που έχουμε η μία για την άλλη. Δεν είμαι και νομίζω ότι εσύ, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, θα το ήξερες», είπε η χαρακτηριστικά η Κένταλ Τζένερ.
Kendall Jenner Says Dating Would Be ‘Easier’ If She Was Lesbian: ‘Men Suck’ https://t.co/ktZkKWce13— People (@people) October 15, 2026
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ακόμη πιο συγκεκριμένα στη φίλη της, λέγοντας: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ιδέα να κάνω σεξ με την Κάρα. Απλώς δεν έχω νιώσει ποτέ την επιθυμία να κάνω σεξ με γυναίκες». Συνειδητοποιώντας πόσο προσωπικές ήταν οι αποκαλύψεις της, σχολίασε γελώντας: «Έχω πιει πάρα πολύ κρασί. Πρέπει να χαλαρώσω λίγο».
Η Ντελεβίν, από την πλευρά της, έδειξε να απολαμβάνει τη συζήτηση. «Το λατρεύω όλο αυτό. Είναι σαν να έχεις πιει ορό της αλήθειας», είπε, προτού τη ρωτήσει: «Εντάξει, λοιπόν, αν έπρεπε να κάνεις σεξ με μια γυναίκα, ποια θα ήταν;». «Εσύ! Προφανώς», απάντησε αμέσως η Τζένερ. «Είσαι η μόνη γυναίκα που ξέρω ότι θα μου φερόταν καλά».
Η συγκεκριμένη συζήτηση είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2025, πριν αρχίσουν να κυκλοφορούν δημοσιεύματα που συνέδεαν ερωτικά την Κένταλ Τζένερ με τον ηθοποιό Τζέικομπ Ελόρντι. Τον Απρίλιο, το περιοδικό PEOPLE επιβεβαίωσε ότι οι δυο τους «περνούσαν χρόνο μαζί και γνωρίζονταν καλύτερα» διακριτικά εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ τον Μάιο πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση.
Έκτοτε, το ζευγάρι έχει βγει μαζί με τον Τζάστιν και τη Χέιλι Μπίμπερ, αλλά και με την αδελφή της Κένταλ, Κάιλι Τζένερ, και τον σύντροφό της, Τιμοτέ Σαλαμέ. «Περνούν πολύ όμορφα όλοι μαζί», ανέφερε πηγή, μιλώντας για τις αδελφές Τζένερ και τους συντρόφους τους. «Έχουν παρόμοιες προσωπικότητες και τρόπο ζωής και τα πηγαίνουν όλοι εξαιρετικά μεταξύ τους».
Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, τον Σεπτέμβριο, η Τζένερ και ο Ελόρντι εθεάθησαν μαζί στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο ηθοποιός παρευρέθηκε επίσης στην επίδειξη του οίκου Bottega Veneta, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, όπου εκείνη έκλεισε το σόου. «Δεν είναι πολύς καιρός που είναι μαζί, αλλά δίνουν την εντύπωση ότι έχουν σχέση εδώ και πολύ καιρό. Ταιριάζουν πολύ ως χαρακτήρες», ανέφερε άλλη πηγή.
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