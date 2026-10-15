Κένταλ Τζένερ: Θα ήταν διασκεδαστικό και πιο εύκολο αν ήμουν λεσβία, οι άντρες είναι χάλια

είπε η χαρακτηριστικά η Κένταλ Τζένερ.

, απάντησε η Κάρα Ντελεβίν. Η Κένταλ Τζένερ, ωστόσο, συνέχισε τη συζήτηση, μιλώντας με ιδιαίτερη άνεση για τη σεξουαλικότητά της.

Η συγκεκριμένη συζήτηση είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2025, πριν αρχίσουν να κυκλοφορούν δημοσιεύματα που συνέδεαν ερωτικά την Κένταλ Τζένερ με τον ηθοποιό Τζέικομπ Ελόρντι. Τον Απρίλιο, το περιοδικό PEOPLE επιβεβαίωσε ότι οι δυο τους

διακριτικά εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ τον Μάιο πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση.

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