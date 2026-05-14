Σημαντική νίκη για την Πάρις Τζάκσον στη δίκη με τους διαχειριστές της περιουσίας του πατέρα της, θα της επιστρέψουν 625.000 δολάρια
Σημαντική νίκη για την Πάρις Τζάκσον στη δίκη με τους διαχειριστές της περιουσίας του πατέρα της, θα της επιστρέψουν 625.000 δολάρια
Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, μαζί με τα αδέλφια της Πρινς και Μπίγκι, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τους Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΚλέιν ότι εκμεταλλεύονται τον ρόλο τους για οικονομικό όφελος
Σημαντική δικαστική νίκη πέτυχε η Πάρις Τζάκσον στη δικαστική διαμάχη της με τους διαχειριστές της περιουσίας του πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον, καθώς θα της επιστρέψουν 625.000 δολάρια.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως το People, δικαστής στο Λος Άντζελες αποφάσισε ότι το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο είχε δοθεί ως μπόνους σε εξωτερικά δικηγορικά γραφεία από τους εκτελεστές της διαθήκης Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΚλέιν, θα πρέπει να επιστραφεί.
Το δικαστήριο έκανε δεκτή την ένσταση της 28χρονης, κρίνοντας ότι οι συγκεκριμένες πληρωμές δεν εγκρίνονται και δεν είναι επιτρεπτές. Παράλληλα, αναγνωρίστηκε το δικαίωμά της να διεκδικήσει την κάλυψη δικαστικών εξόδων και αμοιβών των δικηγόρων της.
Από την πλευρά των διαχειριστών της περιουσίας, σε ανακοίνωσή τους τονίζεται ότι διαφωνούν με την απόφαση, ωστόσο τη σέβονται και θα συμμορφωθούν. Υποστηρίζουν επίσης ότι οι ίδιοι δεν έλαβαν μέρος των επίμαχων μπόνους και ότι οι πληρωμές αποτελούν μικρό ποσοστό των συνολικών εξόδων.
«Είμαστε ικανοποιημένοι που το ίδιο το Δικαστήριο αναγνώρισε και επαίνεσε το έργο των εκτελεστών και των εξωτερικών νομικών τους συμβούλων στη σημερινή απόφαση», ανέφεραν, προσθέτοντας: «Οι εκτελεστές δημιούργησαν πραγματικό και σημαντικό διαγενεακό πλούτο για τους δικαιούχους της περιουσίας».
Επιπλέον, στην ανακοίνωσή τους τόνισαν: «Κανένα από τα 625.000 δολάρια σε μπόνους -που αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος των εξόδων της περιόδου- δεν καταβλήθηκε στους ίδιους τους εκτελεστές», συμπληρώνοντας ότι το δικαστήριο δεν έκρινε πως υπήρξαν ακατάλληλες πληρωμές προς αυτούς.
Αντίθετα, εκπρόσωπος της Πάρις Τζάκσον χαρακτήρισε την εξέλιξη «μεγάλη νίκη» για την ίδια και την οικογένειά της, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση της περιουσίας. «Η Πάρις πάντα επικεντρωνόταν σε ό,τι είναι καλύτερο για την οικογένειά της και αυτή η απόφαση αποτελεί τεράστια νίκη για όλους τους», είπε.
Και πρόσθεσε: «Μετά από χρόνια καθυστερήσεων, η οικογένεια Τζάκσον θα αποκτήσει επιτέλους τη διαφάνεια και τους μηχανισμούς λογοδοσίας για τους οποίους πάλεψε η Πάρις. Η περιουσία του Μάικλ Τζάκσον υποτίθεται ότι πρέπει να λειτουργεί με σύνεση και οικονομική υπευθυνότητα προς όφελος της οικογένειας Τζάκσον – όχι σαν "ταμείο" για να ζει ο Τζον Μπράνκα τις φαντασιώσεις του ως μεγιστάνας του Χόλιγουντ. Ύστερα από μήνες επιθετικών και σεξιστικών τακτικών απέναντι σε μία δικαιούχο, ήρθε η ώρα ο Τζον Μπράνκα να αναγνωρίσει τα πολλά του λάθη και να ενεργήσει προς το συμφέρον της οικογένειας που έχει καθήκον να προστατεύει».
Η Πάρις Τζάκσον, μαζί με τα αδέλφια της Πρινς και Μπίγκι, είναι δικαιούχος της περιουσίας και έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τους διαχειριστές ότι εκμεταλλεύονται τον ρόλο τους για οικονομικό όφελος, ισχυρισμοί που εκείνοι απορρίπτουν.
Η διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει σε εξέλιξη, με επίκεντρο τον τρόπο διαχείρισης της περιουσίας του εκλιπόντος καλλιτέχνη, η οποία μετά τον θάνατό του το 2009 μετατράπηκε, σύμφωνα με τους διαχειριστές, σε μία ιδιαίτερα κερδοφόρα επιχειρηματική οντότητα.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως το People, δικαστής στο Λος Άντζελες αποφάσισε ότι το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο είχε δοθεί ως μπόνους σε εξωτερικά δικηγορικά γραφεία από τους εκτελεστές της διαθήκης Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΚλέιν, θα πρέπει να επιστραφεί.
Το δικαστήριο έκανε δεκτή την ένσταση της 28χρονης, κρίνοντας ότι οι συγκεκριμένες πληρωμές δεν εγκρίνονται και δεν είναι επιτρεπτές. Παράλληλα, αναγνωρίστηκε το δικαίωμά της να διεκδικήσει την κάλυψη δικαστικών εξόδων και αμοιβών των δικηγόρων της.
Paris Jackson Scores Major Legal Win as Michael Jackson Estate Is Forced to 'Return' $625K in Bonus Payments https://t.co/4i5vu9BElh— People (@people) May 13, 2026
Από την πλευρά των διαχειριστών της περιουσίας, σε ανακοίνωσή τους τονίζεται ότι διαφωνούν με την απόφαση, ωστόσο τη σέβονται και θα συμμορφωθούν. Υποστηρίζουν επίσης ότι οι ίδιοι δεν έλαβαν μέρος των επίμαχων μπόνους και ότι οι πληρωμές αποτελούν μικρό ποσοστό των συνολικών εξόδων.
«Είμαστε ικανοποιημένοι που το ίδιο το Δικαστήριο αναγνώρισε και επαίνεσε το έργο των εκτελεστών και των εξωτερικών νομικών τους συμβούλων στη σημερινή απόφαση», ανέφεραν, προσθέτοντας: «Οι εκτελεστές δημιούργησαν πραγματικό και σημαντικό διαγενεακό πλούτο για τους δικαιούχους της περιουσίας».
Επιπλέον, στην ανακοίνωσή τους τόνισαν: «Κανένα από τα 625.000 δολάρια σε μπόνους -που αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος των εξόδων της περιόδου- δεν καταβλήθηκε στους ίδιους τους εκτελεστές», συμπληρώνοντας ότι το δικαστήριο δεν έκρινε πως υπήρξαν ακατάλληλες πληρωμές προς αυτούς.
Αντίθετα, εκπρόσωπος της Πάρις Τζάκσον χαρακτήρισε την εξέλιξη «μεγάλη νίκη» για την ίδια και την οικογένειά της, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση της περιουσίας. «Η Πάρις πάντα επικεντρωνόταν σε ό,τι είναι καλύτερο για την οικογένειά της και αυτή η απόφαση αποτελεί τεράστια νίκη για όλους τους», είπε.
Και πρόσθεσε: «Μετά από χρόνια καθυστερήσεων, η οικογένεια Τζάκσον θα αποκτήσει επιτέλους τη διαφάνεια και τους μηχανισμούς λογοδοσίας για τους οποίους πάλεψε η Πάρις. Η περιουσία του Μάικλ Τζάκσον υποτίθεται ότι πρέπει να λειτουργεί με σύνεση και οικονομική υπευθυνότητα προς όφελος της οικογένειας Τζάκσον – όχι σαν "ταμείο" για να ζει ο Τζον Μπράνκα τις φαντασιώσεις του ως μεγιστάνας του Χόλιγουντ. Ύστερα από μήνες επιθετικών και σεξιστικών τακτικών απέναντι σε μία δικαιούχο, ήρθε η ώρα ο Τζον Μπράνκα να αναγνωρίσει τα πολλά του λάθη και να ενεργήσει προς το συμφέρον της οικογένειας που έχει καθήκον να προστατεύει».
Η Πάρις Τζάκσον, μαζί με τα αδέλφια της Πρινς και Μπίγκι, είναι δικαιούχος της περιουσίας και έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τους διαχειριστές ότι εκμεταλλεύονται τον ρόλο τους για οικονομικό όφελος, ισχυρισμοί που εκείνοι απορρίπτουν.
Η διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει σε εξέλιξη, με επίκεντρο τον τρόπο διαχείρισης της περιουσίας του εκλιπόντος καλλιτέχνη, η οποία μετά τον θάνατό του το 2009 μετατράπηκε, σύμφωνα με τους διαχειριστές, σε μία ιδιαίτερα κερδοφόρα επιχειρηματική οντότητα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα