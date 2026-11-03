Κέλλυ Κελεκίδου: Δεν με νοιάζει αν τα παιδιά μου θα είναι πολύ καλοί μαθητές, έχω αγωνία να γίνουν καλοί πολίτες

«Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα, πρέπει να το δουλεύεις καμιά φορά και με την ψυχολόγο σου», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια για το μεγάλωμα του γιου και της κόρης που έχει αποκτήσει με τον Νίκο Κουρκούλη