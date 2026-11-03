Κέλλυ Κελεκίδου: Δεν με νοιάζει αν τα παιδιά μου θα είναι πολύ καλοί μαθητές, έχω αγωνία να γίνουν καλοί πολίτες
Κέλλυ Κελεκίδου: Δεν με νοιάζει αν τα παιδιά μου θα είναι πολύ καλοί μαθητές, έχω αγωνία να γίνουν καλοί πολίτες
«Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα, πρέπει να το δουλεύεις καμιά φορά και με την ψυχολόγο σου», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια για το μεγάλωμα του γιου και της κόρης που έχει αποκτήσει με τον Νίκο Κουρκούλη
Για τα άγχη και τις αγωνίες γύρω από το μεγάλωμα των παιδιών της μίλησε η Κέλλυ Κελεκίδου, σημειώνοντας πως δεν την νοιάζει τόσο να γίνουν καλοί μαθητές, όσο να είναι καλοί πολίτες.
Η τραγουδίστρια, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, εξήγησε πως πολλές φορές συμβουλεύεται ψυχολόγο για καταστάσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ως μητέρα, ωστόσο τόνισε πως το πιο σημαντικό για εκείνη είναι να έχει πάντοτε την αγκαλιά της ανοιχτή για τα παιδιά της, ό,τι και να συμβαίνει.
Όπως ανέφερε η Κέλλυ Κελεκίδου, έχει πολύ όμορφη επικοινωνία με τoν γιο αλλά και την κόρη της: «Χαίρομαι γιατί πάντα, όταν θα νιώσουν κάτι που θέλουν να μοιραστούν, θα έρθουν αυτό είναι κάτι που το εκτιμώ πάρα πολύ. Παρόλο που περνάμε την εφηβεία και την προεφηβεία μας, όλα είναι σε μία γραμμή. Χαίρομαι που όταν θα πάρω τηλέφωνο το σχολείο θα ακούσω πολύ όμορφα λόγια ή όταν βρεθούμε με φίλους και γνωστούς, παίρνω πολύ ωραίο feedback. Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά. Δηλαδή, δεν με νοιάζει αν θα είναι πολύ καλοί μαθητές, έχω αγωνία να γίνουν καλά παιδιά και πολίτες που σέβονται τον συνάνθρωπο, να γίνουν δοτικά άτομα».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια επισήμανε πως ένας γονιός πρέπει πρώτα να δουλέψει με τον εαυτό του για να μπορεί να διαχειριστεί όσα συμβαίνουν στο μεγάλωμα των παιδιών του: «Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα, πρέπει να το δουλεύεις καμιά φορά και με την ψυχολόγο σου, να σε ενημερώνει για διάφορα πράγματα, πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις, όμως θέλει πάνω απ' όλα πολλή δουλειά με τον ίδιο μας τον εαυτό, μην ξεγελιόμαστε», είπε.
Και πρόσθεσε για τις στιγμές που έχει έρθει σε δύσκολη θέση: «Σφίγγω δόντια, λέω “μην απαντήσεις”, αλλά κάτι θα πω και μετά το δουλεύω και λέω "ίσως δεν έπρεπε να απαντήσω". Θα ζητήσω συγγνώμη. Γενικότερα μου αρέσει να εκδηλώνω τα συναισθήματά μου και τα παιδιά μου το ίδιο. Είναι ωραίο να υπάρχει αυτό που λέμε επικοινωνία, να μπορούμε να μιλάμε, να μοιραζόμαστε πράγματα τα οποία μας απασχολούν και να ακούμε πάνω απ' όλα τα παιδιά. Πολλές φορές μπορεί κάτι να μην μας αρέσει, κάτι να μας προκαλέσει και ένα "ωχ, τι κάνουμε τώρα;". Όμως πρέπει να είμαστε εκεί, με μία αγκαλιά και να είμαστε πάντα δίπλα τους, παράλληλα».
Στην ίδια συνέντευξη, η Κέλλυ Κελεκίδου αναφέρθηκε και στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τον Σεπτέμβριο, σε ηλικία 54 ετών. «Ο Γιώργος θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια του. Η αγάπη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια έδειξε ότι ήταν ένας τραγουδιστής αυθεντικός. Πραγματικά στενοχωρηθήκαμε όλοι για τον άδικο χαμό του», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η τραγουδίστρια, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Happy Day» την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, εξήγησε πως πολλές φορές συμβουλεύεται ψυχολόγο για καταστάσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ως μητέρα, ωστόσο τόνισε πως το πιο σημαντικό για εκείνη είναι να έχει πάντοτε την αγκαλιά της ανοιχτή για τα παιδιά της, ό,τι και να συμβαίνει.
Όπως ανέφερε η Κέλλυ Κελεκίδου, έχει πολύ όμορφη επικοινωνία με τoν γιο αλλά και την κόρη της: «Χαίρομαι γιατί πάντα, όταν θα νιώσουν κάτι που θέλουν να μοιραστούν, θα έρθουν αυτό είναι κάτι που το εκτιμώ πάρα πολύ. Παρόλο που περνάμε την εφηβεία και την προεφηβεία μας, όλα είναι σε μία γραμμή. Χαίρομαι που όταν θα πάρω τηλέφωνο το σχολείο θα ακούσω πολύ όμορφα λόγια ή όταν βρεθούμε με φίλους και γνωστούς, παίρνω πολύ ωραίο feedback. Αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά. Δηλαδή, δεν με νοιάζει αν θα είναι πολύ καλοί μαθητές, έχω αγωνία να γίνουν καλά παιδιά και πολίτες που σέβονται τον συνάνθρωπο, να γίνουν δοτικά άτομα».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια επισήμανε πως ένας γονιός πρέπει πρώτα να δουλέψει με τον εαυτό του για να μπορεί να διαχειριστεί όσα συμβαίνουν στο μεγάλωμα των παιδιών του: «Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα, πρέπει να το δουλεύεις καμιά φορά και με την ψυχολόγο σου, να σε ενημερώνει για διάφορα πράγματα, πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις, όμως θέλει πάνω απ' όλα πολλή δουλειά με τον ίδιο μας τον εαυτό, μην ξεγελιόμαστε», είπε.
Και πρόσθεσε για τις στιγμές που έχει έρθει σε δύσκολη θέση: «Σφίγγω δόντια, λέω “μην απαντήσεις”, αλλά κάτι θα πω και μετά το δουλεύω και λέω "ίσως δεν έπρεπε να απαντήσω". Θα ζητήσω συγγνώμη. Γενικότερα μου αρέσει να εκδηλώνω τα συναισθήματά μου και τα παιδιά μου το ίδιο. Είναι ωραίο να υπάρχει αυτό που λέμε επικοινωνία, να μπορούμε να μιλάμε, να μοιραζόμαστε πράγματα τα οποία μας απασχολούν και να ακούμε πάνω απ' όλα τα παιδιά. Πολλές φορές μπορεί κάτι να μην μας αρέσει, κάτι να μας προκαλέσει και ένα "ωχ, τι κάνουμε τώρα;". Όμως πρέπει να είμαστε εκεί, με μία αγκαλιά και να είμαστε πάντα δίπλα τους, παράλληλα».
Στην ίδια συνέντευξη, η Κέλλυ Κελεκίδου αναφέρθηκε και στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τον Σεπτέμβριο, σε ηλικία 54 ετών. «Ο Γιώργος θα ζει πάντα μέσα από τα τραγούδια του. Η αγάπη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια έδειξε ότι ήταν ένας τραγουδιστής αυθεντικός. Πραγματικά στενοχωρηθήκαμε όλοι για τον άδικο χαμό του», δήλωσε χαρακτηριστικά.
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