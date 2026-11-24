«Τα πλοία των προδοτών θα καούν στην κόλαση», αναφέρουν απειλητικά μηνύματα που έφτασαν στα κινητά των ναυτικών – Η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ότι δεν έχει βρει αποδείξεις για ιρανική εμπλοκή

Την πιθανή εμπλοκή του Ιράν σε δεκάδες κυβερνοεπιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων και άλλων εμπορικών πλοίων διερευνούν οι αμερικανικές αρχές, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες πως η Τεχεράνη επιχειρεί να επεκτείνει τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρα από τη Μέση Ανατολή, χρησιμοποιώντας κυβερνοεπιχειρήσεις και, ενδεχομένως, σχέδια τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον Αμερικανών.



Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, έως και 50 πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο, υγροποιημένο αέριο, χημικά προϊόντα και άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες εκτιμάται ότι έχουν αποτελέσει στόχο κυβερνοεπιθέσεων, όπως αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι και άλλες πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση. Ορισμένα από τα πλοία έχουν δεχθεί επίσης απειλητικά μηνύματα και προειδοποιήσεις για τοποθέτηση βομβών, με τους αποστολείς να αφήνουν να εννοηθεί ότι τα σκάφη θα μπορούσαν να ανατιναχθούν.



Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν πως το Ιράν είναι βασικός ύποπτος για τις ενέργειες αυτές, ενώ οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ρωσίας. Ωστόσο, αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν εντοπίσει αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν το Ιράν με τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι έχουν καταγραφεί μόλις τέσσερα περιστατικά, τα οποία προκάλεσαν περιορισμένη αναστάτωση χωρίς ουσιαστικές συνέπειες.



Φόβοι για εκρήξεις σε μεγάλα λιμάνια μακριά από τη Μέση Ανατολή Η αύξηση των καταγγελλόμενων κυβερνοεπιθέσεων και τα απειλητικά μηνύματα που συνοδεύουν ορισμένα περιστατικά προκαλούν ανησυχία στις αμερικανικές αρχές για το ενδεχόμενο να επιχειρείται η δημιουργία κλίματος φόβου στη διεθνή ναυτιλία.



Σύμφωνα με τις πηγές της Journal, εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος των επιθέσεων να είναι η διατάραξη κρίσιμων θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών ή ακόμη και η πρόκληση έκρηξης σε μεγάλο λιμάνι, μακριά από την περιοχή της Μέσης Ανατολής.



Τα σύγχρονα πλοία λειτουργούν με διασυνδεδεμένα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία ελέγχουν ή υποστηρίζουν σημαντικές λειτουργίες τους. Η παραβίαση τέτοιων συστημάτων θα μπορούσε, υπό ορισμένες συνθήκες, να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια, ακόμη και να συμβάλει στην πρόκληση σύγκρουσης, έκρηξης ή πετρελαιοκηλίδας. Πάντως, ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πιο ακραία σενάρια είναι δύσκολο να υλοποιηθούν, καθώς τα πλοία διαθέτουν δυνατότητες χειροκίνητου ελέγχου.



Οι πρώτες πληροφορίες για ορισμένες από τις κυβερνοεπιθέσεις εμφανίστηκαν σε ιρανικούς και ρωσικούς ιστότοπους, καθώς και σε κανάλια του Telegram. Σε κάποιες αναρτήσεις, τα περιστατικά συνδέθηκαν με τη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, ενώ παρουσιάστηκαν ως ένδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελούν αξιόπιστο ενεργειακό εταίρο. Σε άλλες περιπτώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχους, τα πληρώματα των πλοίων δεν είχαν καν αντιληφθεί ότι τα συστήματά τους είχαν δεχθεί κυβερνοεπίθεση.



Η αμερικανική ακτοφυλακή επενέβη σε τέσσερα πλοία Η αμερικανική ακτοφυλακή έχει αναπτύξει ειδικές ομάδες κυβερνοπροστασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών σε τουλάχιστον τέσσερα πλοία που πλησίαζαν τις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες εβδομάδες.



Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι ομάδες αυτές εργάστηκαν για την αντιμετώπιση των πιθανών απειλών πριν επιτραπεί στα πλοία να συνεχίσουν προς αμερικανικά λιμάνια. Άλλα πλοία που φέρεται να έχουν στοχοποιηθεί, βρίσκονται σε θαλάσσιες περιοχές κοντά στην Ευρώπη και την Ασία.



Τον Σεπτέμβριο, η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει δύο κυβερνοεπιθέσεις εναντίον των πλοίων VL Prosperity και Kohaku, τα οποία κατευθύνονταν προς το Τέξας. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, και τα δύο πλοία είχαν λάβει απειλές για τοποθέτηση βομβών. Ομάδες κυβερνοασφάλειας της αμερικανικής ακτοφυλακής επιβιβάστηκαν στα πλοία προκειμένου να ελέγξουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ασφαλείας των συστημάτων τους.



«Τα πλοία των προδοτών θα καούν στην κόλαση» Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του VL Prosperity, ο πλοίαρχος του οποίου έλαβε απειλητικό σημείωμα που δημοσιεύτηκε αργότερα σε δημόσιο ρωσόφωνο κανάλι του Telegram, το οποίο χρησιμοποιείται από επαγγελματίες της ναυτιλίας.



Στο μήνυμα, η επίθεση χαρακτηριζόταν ως «σχεδιασμένη εκτέλεση», ενώ οι συντάκτες του κατηγορούσαν το πλοίο ότι μετέφερε «παράνομα» σαουδαραβικό πετρέλαιο σε αμερικανικά λιμάνια και ότι ήταν «συνένοχο στα οργανωμένα εγκλήματα» των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.



Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί η προέλευση του σημειώματος ούτε αν πράγματι είχε συνταχθεί από τους δράστες της κυβερνοεπίθεσης. Παράλληλα, η εταιρεία διαχείρισης του VL Prosperity επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές αρχές πραγματοποίησαν έλεγχο κυβερνοασφάλειας στο πλοίο και ότι στη συνέχεια κρίθηκε κατάλληλο να συνεχίσει κανονικά τις δραστηριότητές του. Ωστόσο, δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το απειλητικό σημείωμα.



Ανάλογη απειλή δέχθηκε και το Vivit Africa, το οποίο μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ιταλία, όταν φέρεται να σημειώθηκε η κυβερνοεπίθεση.



Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων και πηγή με γνώση της υπόθεσης, πληροφορίες για την παραβίαση των συστημάτων του διακινήθηκαν μέσω ρωσικών διαδικτυακών καναλιών. Παράλληλα, τα στοιχεία παρακολούθησης έδειξαν ασυνήθιστη πορεία του πλοίου καθώς πλησίαζε τις ιταλικές ακτές.



Απειλές στα κινητά των αξιωματικών: «Θα σας κυνηγήσουμε σε όλο τον κόσμο» Ευρωπαίος πλοιοκτήτης αποκάλυψε ότι δύο αξιωματικοί ενός από τα πλοία του έλαβαν απειλητικά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα τον περασμένο μήνα, ενώ μετέφεραν φυσικό αέριο από τη Λουιζιάνα σε δύο λιμάνια της Μεσογείου.



Τα μηνύματα περιλάμβαναν ευθείες απειλές κατά των πληρωμάτων. «Τα πλοία των προδοτών θα καούν στην κόλαση», ανέφερε ένα από αυτά. «Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός», έγραφε άλλο μήνυμα. «Θα σας κυνηγήσουμε σε όλο τον κόσμο», προειδοποιούσαν επίσης οι άγνωστοι αποστολείς.



Σε άλλες περιπτώσεις, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, πλοία έχουν λάβει απειλητικά μηνύματα γραμμένα στα φαρσί, την επίσημη γλώσσα του Ιράν, με προειδοποιήσεις να μην φορτώνουν αμερικανικά προϊόντα.



Η χρήση της συγκεκριμένης γλώσσας, ωστόσο, δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι πίσω από τα μηνύματα βρίσκονται ιρανικές αρχές ή οργανώσεις.



Το κενό ασφαλείας που εκμεταλλεύονται οι χάκερ Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες πηγές που γνωρίζουν τις έρευνες, οι δράστες εκμεταλλεύονται ευπάθεια σε δρομολογητές και συσκευές δικτυακής ασφάλειας της Fortinet, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στον ναυτιλιακό κλάδο.



Τον Σεπτέμβριο, μετά τις πρώτες γνωστές επιθέσεις, η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της αμερικανικής ακτοφυλακής και το FBI εξέδωσαν κοινή προειδοποίηση, στην οποία ανέφεραν ότι είχαν παρατηρήσει μια τάση εκμετάλλευσης ευπαθειών στις συσκευές Fortinet FortiGate από ομάδες που συνδέονται με κρατικούς φορείς.



Οι συγκεκριμένες συσκευές χρησιμοποιούνται από ναυτιλιακές εταιρείες και άλλες εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τις θαλάσσιες μεταφορές.



Η αμερικανική ακτοφυλακή απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα περιστατικά, αλλά κάλεσε όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα και να αξιοποιούν τα δωρεάν εργαλεία προστασίας που διαθέτει.



«Το σύστημα θαλάσσιων μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ευημερία και την εθνική ασφάλεια της Αμερικής και η προστασία του απέναντι σε πιθανούς κυβερνοκινδύνους αποτελεί βασικό μέρος της αποστολής ασφάλειας και προστασίας της ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.



Η Fortinet δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχόλιο, ενώ το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει.



«Τα πλοία είναι πλέον σκόπιμοι στόχοι κυβερνοεπιθέσεων» Ο Άλον Αγιαλόν, συνιδρυτής της ισραηλινής εταιρείας Cydome, η οποία ειδικεύεται στην προστασία πλοίων από κυβερνοεπιθέσεις, προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι για τη διεθνή ναυτιλία έχουν αλλάξει σημαντικά.



«Αυτό που βλέπουμε το 2026 είναι ότι τα πλοία δεν αποτελούν πλέον παράπλευρες απώλειες στις κυβερνοεπιχειρήσεις. Είναι σκόπιμοι στόχοι», δήλωσε και τόνισε πως τα επίπεδα κυβερνοπροστασίας στον κλάδο παραμένουν ανεπαρκή. «Η δυσάρεστη αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα πλοία που ταξιδεύουν σήμερα διαθέτουν λιγότερη κυβερνοπροστασία από ένα μεσαίου μεγέθους γραφείο», υποστήριξε.



Από την πλευρά του, ο Λαρς Γένσεν, αναλυτής ναυτιλιακών θεμάτων και διευθύνων σύμβουλος της Vespucci Maritime με έδρα την Κοπεγχάγη, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός απέναντι στα σενάρια καταστροφικών επιθέσεων.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιδέα ότι χάκερ θα μπορούσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο ενός πλοίου και να το οδηγήσουν πάνω σε γέφυρα ή να προκαλέσουν την έκρηξή του μέσα σε λιμάνι αποτελεί ένα μη ρεαλιστικό «σενάριο του Χόλιγουντ». Όπως εξήγησε, τα πλοία διαθέτουν δυνατότητες χειροκίνητης παρέμβασης, οι οποίες περιορίζουν τέτοιους κινδύνους.



Ωστόσο, οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να θέσουν προσωρινά εκτός λειτουργίας επιμέρους συστήματα, ενώ οι δράστες μπορούν να διατυπώνουν απειλές ή να απαιτούν την καταβολή λύτρων. Επιπλέον, ακόμη και χωρίς να προκληθεί φυσική καταστροφή, μια επίθεση μπορεί να έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες.



«Οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες καθυστερήσεις και διαταραχές εκατομμυρίων δολαρίων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα», επισήμανε ο Γένσεν, εξηγώντας ότι ένα πλοίο του οποίου τα συστήματα έχουν παραβιαστεί πιθανότατα θα χρειαστεί να διακόψει προσωρινά το ταξίδι του προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.