Αυτές είναι οι πιο κρύες περιοχές της Ελλάδας: Πού καταγράφονται πάνω από 2.000 ώρες κρύου τον χρόνο

Η Βόρεια Ελλάδα και οι ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου καταγράφουν τις περισσότερες ώρες με χαμηλές θερμοκρασίες