Αυτές είναι οι πιο κρύες περιοχές της Ελλάδας: Πού καταγράφονται πάνω από 2.000 ώρες κρύου τον χρόνο
Αυτές είναι οι πιο κρύες περιοχές της Ελλάδας: Πού καταγράφονται πάνω από 2.000 ώρες κρύου τον χρόνο
Η Βόρεια Ελλάδα και οι ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου καταγράφουν τις περισσότερες ώρες με χαμηλές θερμοκρασίες
Τις περιοχές της Ελλάδας που καταγράφουν τις περισσότερες ώρες χαμηλών θερμοκρασιών στη διάρκεια του έτους ανέδειξε ανάλυση της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με το Νευροκόπι να βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των οικισμών με πληθυσμό άνω των 1.500 κατοίκων.
Με τον χειμώνα να πλησιάζει και τις ανάγκες θέρμανσης των νοικοκυριών να αυξάνονται, οι επιστήμονες εξέτασαν όχι μόνο τις μέσες θερμοκρασίες κάθε περιοχής, αλλά και τον αριθμό των ωρών κατά τις οποίες ο υδράργυρος παραμένει κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου.
Για την ανάλυση αξιοποιήθηκαν δεδομένα του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο αριθμεί 630 σταθμούς το 2026. Με βάση τις καταγραφές αυτές, έχει δημιουργηθεί ένα σύνολο δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης για τη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση στην Ελλάδα από το 2015 και έπειτα.
Όπως προκύπτει από τον πρώτο χάρτη του meteo.gr, οι περισσότερες ώρες με θερμοκρασίες κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου καταγράφονται στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στις ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.
Αντίθετα, τις λιγότερες ώρες χαμηλών θερμοκρασιών παρουσιάζουν τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, καθώς και η Κρήτη.
Στον δεύτερο χάρτη αποτυπώνονται οι 15 οικισμοί της χώρας με πληθυσμό άνω των 1.500 κατοίκων που καταγράφουν τις περισσότερες ώρες κρύου σε ετήσια βάση.
Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Νευροκόπι, με 1.711 ώρες ετησίως κατά μέσο όρο με θερμοκρασίες κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου. Μεταξύ των περιοχών που ακολουθούν βρίσκονται το Μέτσοβο, η Φλώρινα, η Πτολεμαΐδα και τα Γρεβενά, ενώ στην όγδοη θέση κατατάσσεται το Καρπενήσι.
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διάρκεια των χαμηλών θερμοκρασιών σε μικρότερους ορεινούς οικισμούς της χώρας, με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων.
Με τον χειμώνα να πλησιάζει και τις ανάγκες θέρμανσης των νοικοκυριών να αυξάνονται, οι επιστήμονες εξέτασαν όχι μόνο τις μέσες θερμοκρασίες κάθε περιοχής, αλλά και τον αριθμό των ωρών κατά τις οποίες ο υδράργυρος παραμένει κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου.
Για την ανάλυση αξιοποιήθηκαν δεδομένα του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο αριθμεί 630 σταθμούς το 2026. Με βάση τις καταγραφές αυτές, έχει δημιουργηθεί ένα σύνολο δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης για τη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση στην Ελλάδα από το 2015 και έπειτα.
Όπως προκύπτει από τον πρώτο χάρτη του meteo.gr, οι περισσότερες ώρες με θερμοκρασίες κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου καταγράφονται στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στις ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.
Ποιες περιοχές έχουν τις περισσότερες ώρες κρύου
Αντίθετα, τις λιγότερες ώρες χαμηλών θερμοκρασιών παρουσιάζουν τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, καθώς και η Κρήτη.
Στον δεύτερο χάρτη αποτυπώνονται οι 15 οικισμοί της χώρας με πληθυσμό άνω των 1.500 κατοίκων που καταγράφουν τις περισσότερες ώρες κρύου σε ετήσια βάση.
Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται το Νευροκόπι, με 1.711 ώρες ετησίως κατά μέσο όρο με θερμοκρασίες κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου. Μεταξύ των περιοχών που ακολουθούν βρίσκονται το Μέτσοβο, η Φλώρινα, η Πτολεμαΐδα και τα Γρεβενά, ενώ στην όγδοη θέση κατατάσσεται το Καρπενήσι.
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διάρκεια των χαμηλών θερμοκρασιών σε μικρότερους ορεινούς οικισμούς της χώρας, με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων.
Οι τρεις οικισμοί με περισσότερες από 2.000 ώρες κρύου
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν η Βλάστη Κοζάνης, η Σμίξη Γρεβενών και η Βωβούσα Ιωαννίνων, όπου η θερμοκρασία παραμένει κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου για περισσότερες από 2.000 ώρες τον χρόνο κατά μέσο όρο.
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