Η Μάιλι Σάιρους έκλεισε τα 34 και δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Μαξ Μοράντο
Η Μάιλι Σάιρους έκλεισε τα 34 και δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Μαξ Μοράντο
Ξύπνησα την ημέρα των γενεθλίων μου νιώθοντας απέραντη ευγνωμοσύνη, έγραψε η τραγουδίστρια
Στιγμές από τον γάμο της με τον Μαξ Μοράντο μοιράστηκε με τους θαυμαστές της η Μάιλι Σάιρους, με αφορμή τα 34α γενέθλιά της.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από την τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας, συνοδεύοντάς τις με ένα ευχαριστήριο μήνυμα.
Όπως έγραψε στη λεζάντα: «Ξύπνησα την ημέρα των 34ων γενεθλίων μου νιώθοντας απέραντη ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές, καθώς και όλους όσοι έκαναν αυτό το Σαββατοκύριακο μια ανάμνηση που θα κρατήσουμε για μια ζωή και ακόμη περισσότερο».
Δείτε την ανάρτησή της
Ανάμεσα στις φωτογραφίες, που τράβηξε ο φωτογράφος Χοσέ Βίγια, περιλαμβάνονταν στιγμιότυπα με τα αξεσουάρ του γάμου της: τα λευκά ψηλοτάκουνα παπούτσια της, τις βέρες του ζευγαριού, γυαλιά ηλίου και την τσάντα της.
Η Σάιρους επέλεξε για την περίσταση ένα φόρεμα με μακριά μανίκια και ανοιχτή πλάτη, σχεδιασμένο από τον Άντονι Βακαρέλο, καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Saint Laurent. Σε ορισμένες από τις εικόνες, η ίδια και ο Μοράντο ποζάρουν κάτω από μια ανθοστολισμένη κατασκευή στον χώρο της τελετής, στο κτήμα Twin Palms του Φρανκ Σινάτρα.
Στη δημοσίευσή της συμπεριέλαβε επίσης φωτογραφίες με μέλη της οικογένειάς της. Σε μία φαίνεται να χορεύει μαζί με τη μητέρα της, Τις Σάιρους και την αδερφή της, Νόα Σάιρους, ενώ σε μία άλλη μοιράζεται έναν χορό με τον πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους.
Φωτογραφίες: Instagram / miley
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από την τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας, συνοδεύοντάς τις με ένα ευχαριστήριο μήνυμα.
Όπως έγραψε στη λεζάντα: «Ξύπνησα την ημέρα των 34ων γενεθλίων μου νιώθοντας απέραντη ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές, καθώς και όλους όσοι έκαναν αυτό το Σαββατοκύριακο μια ανάμνηση που θα κρατήσουμε για μια ζωή και ακόμη περισσότερο».
Δείτε την ανάρτησή της
Ανάμεσα στις φωτογραφίες, που τράβηξε ο φωτογράφος Χοσέ Βίγια, περιλαμβάνονταν στιγμιότυπα με τα αξεσουάρ του γάμου της: τα λευκά ψηλοτάκουνα παπούτσια της, τις βέρες του ζευγαριού, γυαλιά ηλίου και την τσάντα της.
Η Σάιρους επέλεξε για την περίσταση ένα φόρεμα με μακριά μανίκια και ανοιχτή πλάτη, σχεδιασμένο από τον Άντονι Βακαρέλο, καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Saint Laurent. Σε ορισμένες από τις εικόνες, η ίδια και ο Μοράντο ποζάρουν κάτω από μια ανθοστολισμένη κατασκευή στον χώρο της τελετής, στο κτήμα Twin Palms του Φρανκ Σινάτρα.
Στη δημοσίευσή της συμπεριέλαβε επίσης φωτογραφίες με μέλη της οικογένειάς της. Σε μία φαίνεται να χορεύει μαζί με τη μητέρα της, Τις Σάιρους και την αδερφή της, Νόα Σάιρους, ενώ σε μία άλλη μοιράζεται έναν χορό με τον πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους.
Φωτογραφίες: Instagram / miley
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