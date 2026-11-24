Η Ιταλίδα influencer μιλά για πρώτη φορά εκτενώς για τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής της και την προδοσία που, όπως υποστηρίζει, βίωσε από τον πρώην σύζυγό της





Η Ιταλίδα influencer περιγράφει την πίεση που αισθανόταν να διατηρεί μια εικόνα τελειότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις ανασφάλειές της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που έπληξε τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική της ζωή.



Όλοι μίλησαν, εγώ ήμουν η μόνη που δεν είχε πει τίποτα», δήλωσε την Κυριακή, κατά την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ σε περίπου 200 προσκεκλημένους στον χώρο Nilufar Depot του Μιλάνου.



Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας μίας ώρας και 46 λεπτών, αποτελεί παραγωγή της Endemol Shine Italy, σε σκηνοθεσία του Λεάντρο Μανουέλ Εμέδε και με τη συμβολή της Κάρμεν Βογκάνι. Εκτός από την αφήγηση της ίδιας της Φεράνι, περιλαμβάνει τοποθετήσεις ανθρώπων που είχαν ασκήσει κριτική στους χειρισμούς της κατά τη διάρκεια του σκανδάλου.



Το σκάνδαλο Pandorogate και η δικαστική περιπέτεια Κεντρική θέση στο ντοκιμαντέρ κατέχει η υπόθεση της προώθησης του παραδοσιακού ιταλικού χριστουγεννιάτικου γλυκού παντόρο, η οποία οδήγησε τη Φεράνι ενώπιον της Δικαιοσύνης.







Οι εισαγγελικές Αρχές είχαν ζητήσει την επιβολή ποινής φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών. Ωστόσο, στις 14 Ιανουαρίου 2026, η Φεράνι απαλλάχθηκε από την κατηγορία, καθώς ο δικαστής Ίλιο Μανούτσι Πατσίνι δεν έκανε δεκτή τη θέση της Εισαγγελίας.



Παρά τη δικαστική έκβαση της υπόθεσης, η επιχειρηματίας εξακολουθεί να προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό της. Σήμερα διατηρεί 27,1 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και 6,5 εκατομμύρια στο TikTok.

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Tο τέλος του γάμου της Η Φεράνι αφιερώνει μεγάλο μέρος του ντοκιμαντέρ στον πρώην σύζυγό της, τον Ιταλό ράπερ Φέντεζ, τον οποίο κατηγορεί ότι την πρόδωσε και δεν τη στήριξε στην πλέον δύσκολη περίοδο της επαγγελματικής της διαδρομής.



Η ίδια περιγράφει πώς, έπειτα από χρόνια διεθνούς αναγνώρισης, συνεργασιών με κορυφαίους οίκους πολυτελείας και εμφανίσεων σε διοργανώσεις όπως το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, βρέθηκε αντιμέτωπη με την κατάθλιψη, την κρίση στην επιχείρησή της και τη διάλυση του γάμου της, ενώ προσπαθούσε παράλληλα να προστατεύσει τα δύο παιδιά της.



Όπως υποστηρίζει, ο Φέντεζ την εγκατέλειψε για άλλη γυναίκα, ενώ στη διάρκεια της σχέσης τους δεν την έκανε να αισθανθεί ότι την εκτιμούσε και αναγνώριζε τις επαγγελματικές της επιτυχίες.



Αναφερόμενη στην αφοσίωσή της στην εργασία, η Φεράνι εξηγεί ότι «ήταν ο τρόπος μου να δείξω πόσο αξίζω». Η ίδια διευκρινίζει, πάντως, ότι η απόφασή της να μιλήσει δημοσίως για τον πρώην σύζυγό της δεν αποτελεί πράξη εκδίκησης.

Για την κατάθλιψη, το σκάνδαλο «Pandorogate» και το τέλος του γάμου της με τον Φέντεζ μιλά η Κιάρα Φεράνι στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Chiara», αποκαλύπτοντας πτυχές της προσωπικής της ζωής που για χρόνια κρατούσε μακριά από τη δημοσιότητα.Η Ιταλίδα influencer περιγράφει την πίεση που αισθανόταν να διατηρεί μια εικόνα τελειότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις ανασφάλειές της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που έπληξε τόσο την επαγγελματική όσο και την προσωπική της ζωή.εγώ ήμουν η μόνη που δεν είχε πει τίποτα», δήλωσε την Κυριακή, κατά την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ σε περίπου 200 προσκεκλημένους στον χώρο Nilufar Depot του Μιλάνου.Το ντοκιμαντέρ, διάρκειας μίας ώρας και 46 λεπτών, αποτελεί παραγωγή της Endemol Shine Italy, σε σκηνοθεσία του Λεάντρο Μανουέλ Εμέδε και με τη συμβολή της Κάρμεν Βογκάνι. Εκτός από την αφήγηση της ίδιας της Φεράνι, περιλαμβάνει τοποθετήσεις ανθρώπων που είχαν ασκήσει κριτική στους χειρισμούς της κατά τη διάρκεια του σκανδάλου.Κεντρική θέση στο ντοκιμαντέρ κατέχει η υπόθεση της προώθησης του παραδοσιακού ιταλικού χριστουγεννιάτικου γλυκού παντόρο, η οποία οδήγησε τη Φεράνι ενώπιον της Δικαιοσύνης.Η Εισαγγελία του Μιλάνου την είχε κατηγορήσει για διακεκριμένη απάτη, υποστηρίζοντας ότι παραπλάνησε τους καταναλωτές, δημιουργώντας την εντύπωση ότι με την αγορά του προϊόντος θα συνέβαλλαν σε φιλανθρωπικό σκοπό.Οι εισαγγελικές Αρχές είχαν ζητήσει την επιβολή ποινής φυλάκισης ενός έτους και οκτώ μηνών. Ωστόσο, στις 14 Ιανουαρίου 2026, η Φεράνι, καθώς ο δικαστής Ίλιο Μανούτσι Πατσίνι δεν έκανε δεκτή τη θέση της Εισαγγελίας.Παρά τη δικαστική έκβαση της υπόθεσης, η επιχειρηματίας εξακολουθεί να προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό της. Σήμερα διατηρεί 27,1 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και 6,5 εκατομμύρια στο TikTok.Η Φεράνι αφιερώνει μεγάλο μέρος του ντοκιμαντέρ στον πρώην σύζυγό της, τον Ιταλό ράπερ Φέντεζ, τον οποίο κατηγορεί ότικαι δεν τη στήριξε στην πλέον δύσκολη περίοδο της επαγγελματικής της διαδρομής.Η ίδια περιγράφει πώς, έπειτα από χρόνια διεθνούς αναγνώρισης, συνεργασιών με κορυφαίους οίκους πολυτελείας και εμφανίσεων σε διοργανώσεις όπως το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, βρέθηκε αντιμέτωπη με την κατάθλιψη, την κρίση στην επιχείρησή της και τη διάλυση του γάμου της, ενώ προσπαθούσε παράλληλα να προστατεύσει τα δύο παιδιά της.Όπως υποστηρίζει, ο Φέντεζ την εγκατέλειψε για άλλη γυναίκα, ενώ στη διάρκεια της σχέσης τους δεν την έκανε να αισθανθεί ότι την εκτιμούσε και αναγνώριζε τις επαγγελματικές της επιτυχίες.Αναφερόμενη στην αφοσίωσή της στην εργασία, η Φεράνι εξηγεί ότι «ήταν ο τρόπος μου να δείξω πόσο αξίζω». Η ίδια διευκρινίζει, πάντως, ότι η απόφασή της να μιλήσει δημοσίως για τον πρώην σύζυγό της δεν αποτελεί πράξη εκδίκησης.



Τα προσωπικά βίντεο και η μάχη με την κατάθλιψη Στο ντοκιμαντέρ προβάλλονται επίσης προσωπικά βίντεο που κατέγραφε η Φεράνι με το κινητό της τηλέφωνο κατά τη διάρκεια των δυσκολότερων μηνών της ζωής της.



Περίπου δύο φορές τον μήνα, η influencer μιλούσε στην κάμερα, καταγράφοντας τις σκέψεις της, τη συναισθηματική της κατάσταση και τις αλλαγές που βίωνε στην καθημερινότητά της, ενώ πάλευε με την κατάθλιψη.



Όπως εξήγησε, στόχος της ήταν να μπορεί να επιστρέφει σε αυτές τις καταγραφές και να διαπιστώνει αν η ψυχολογική της κατάσταση βελτιωνόταν ή επιδεινωνόταν.



«Ήταν μια προσωπική αφήγηση, την οποία μπορούσα να παρακολουθήσω ξανά για να δω αν γινόμουν καλύτερα ή χειρότερα και να καταλάβω πολλά πράγματα. Ένα είδος αυτοανάλυσης», ανέφερε.



«Δεν μπορούσα να συνεχίσω τη ζωή μου χωρίς να κλείσω αυτόν τον κύκλο», είπε στους προσκεκλημένους της μετά την ολοκλήρωση της προβολής.