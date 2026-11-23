«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μέγιστη ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση» ανέφερε στην πρώτη του δήλωση ο CEO της Nvidia - Άλμα 6,5% στον Nasdaq, +1.450 μονάδες για τον Dow Jones στο κλείσιμο της Wall Street





Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, δημοσίευσε τη φωτογραφία που παραπέμπει στο στιγμιότυπο από τον Ιούλιο του 2024, όταν, λίγα δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς σε βάρος του στην προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, υψώθηκε με αίματα στο πρόσωπο και τη γροθιά στον αέρα, ενώ οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τον απομάκρυναν από την εξέδρα.







Η φωτογραφία που ανέβασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

Η πραγματική φωτογραφία από την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ

Ιστορικό ράλι στη Wall Street Στο μεγαλύτερο ράλι από τον Απρίλιο του 2025 εξελίχθηκε η ανοδική αντίδραση της Wall Street τη Δευτέρα, καθώς η απόφαση της Nvidia να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αναζωπύρωσε τις επενδυτικές προσδοκίες για την τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας νέα ώθηση στις αγορές μετά το ισχυρό sell-off της προηγούμενης εβδομάδας.



Η Nvidia κατέγραψε άνοδο 31%, με την αξία της μετοχής να φτάνει τα 165 δολάρια.



Στο ταμπλό, ο Dow Jones εκτινάχθηκε κατά 1.447 μονάδες ή 3,01% φτάνοντας τις 49.595 και ο S&P 500 κατέγραψε ισχυρή άνοδο ύψους 4,73% στις 7.237 μονάδες. Ωστόσο, την παράσταση «έκλεψε» ο Nasdaq με θεαματικό άλμα 6,51% φτάνοντας τις 24.089 μονάδες.



Θυμίζουμε πως στη συνεδρίαση της Παρασκευής, τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow Jones υποχώρησαν σε περιοχή διόρθωσης, ακολουθώντας έτσι τον Nasdaq που απώλεσε όλα τα κέρδη της χρονιάς. Ειδικά δε, για τον S&P 500 η εβδομάδα έκλεισε με το μεγαλύτερο σερί ημερήσιων απωλειών από τον Φεβρουάριο του 2020, με πενθήμερη πτώση του 3,7% που ήταν η μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2025.

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«Δεν έκανε τίποτα κακό ο Χουάνγκ» Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος ήδη από την περασμένη εβδομάδα είχε προλειάνει το έδαφος για την επιστροφή του Χουάνγκ. Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Πέμπτη μετά το ταξίδι του στην Κίνα είχε δηλώσει ότι



Σήμερα, μετά τις ανακοινώσεις της Nvidia για την επαναφορά, ο Τραμπ δήλωσε ανοιχτά ότι αυτός ήταν που έπεισε το ΔΣ της εταιρείας για την αποκατάσταση του CEO. «Τους μίλησα και τους έπεισε», δήλωσε στο CNBC και



Έκρινε όμως ότι ο Χουάνγκ «δεν έκανε τίποτα κακό», αφήνοντας στην άκρη τις καταγγελίες για τις σχέσεις της Άλις Χουάνγκ, ερωμένης του Τζένσεν Χουάνγκ, με την Κίνα και τις μυστικές υπηρεσίες.



«Πιστεύω ότι η παρέμβασή μου ήταν πολύ σημαντική», πρόσθεσε ο Τραμπ που ανέφερε ότι μίλησε με τον Χουάνγκ για την επαναφορά του χθες Κυριακή. Ο διευθύνων σύμβουλος τον διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί πιο σκληρά από ό,τι πριν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνησή του διαβεβαίωσε την Nvidia ότι δεν υπήρχαν ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια σχετικά με την επιστροφή του Χουάνγκ.



«Εγώ έκλεισα το deal», υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, διεκδικώντας τα εύσημα για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia , την ώρα που η μετοχή της εταιρείας εκτοξεύτηκε κατά 31% και η Wall Street κατέγραψε το μεγαλύτερο ράλι από τον Απρίλιο του 2025. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγύρισε την εξέλιξη με μια απίστευτη, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη φωτογραφία, στην οποία ο επικεφαλής της Nvidia εμφανίζεται σε μια παραλλαγή της γνωστής εικόνας από την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το 2024.Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, δημοσίευσε τη φωτογραφία που παραπέμπει στο στιγμιότυπο από τον Ιούλιο του 2024, όταν, λίγα δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς σε βάρος του στην προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια, υψώθηκε με αίματα στο πρόσωπο και τη γροθιά στον αέρα, ενώ οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τον απομάκρυναν από την εξέδρα.Στην εκδοχή που δημοσίευσε ο Τραμπ, στη θέση του βρίσκεται ο Τζένσεν Χουάνγκ. Ο επικεφαλής της Nvidia εμφανίζεται με αίματα στο πρόσωπο, υψωμένο το χέρι και έναν κόκκινο στηθόδεσμο, ενώ στο φόντο δεσπόζει μια μεγάλη σημαία της εταιρείας.Η Nvidia κατέγραψε άνοδο 31%, με την αξία της μετοχής να φτάνει τα 165 δολάρια.Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος ήδη από την περασμένη εβδομάδα είχε προλειάνει το έδαφος για την επιστροφή του Χουάνγκ. Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Πέμπτη μετά το ταξίδι του στην Κίνα είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να τον δει να επιστρέφει στην ηγεσία της εταιρείας , καθώς εξάλλου ήταν και ένας άνθρωπος που βοήθησε τις ΗΠΑ.Σήμερα, μετά τις ανακοινώσεις της Nvidia για την επαναφορά, ο Τραμπ δήλωσε ανοιχτά ότιγια την αποκατάσταση του CEO. «Τους μίλησα και τους έπεισε», δήλωσε στο CNBC και έδωσε τα εύσημα στο ΔΣ για την υπεύθυνη στάση του Έκρινε όμως ότι ο Χουάνγκ «», αφήνοντας στην άκρη τις καταγγελίες για τις σχέσεις της Άλις Χουάνγκ, ερωμένης του Τζένσεν Χουάνγκ, με την Κίνα και τις μυστικές υπηρεσίες.«Πιστεύω ότι η παρέμβασή μου ήταν πολύ σημαντική», πρόσθεσε ο Τραμπ που ανέφερε ότι. Ο διευθύνων σύμβουλος τον διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί πιο σκληρά από ό,τι πριν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνησή του διαβεβαίωσε την Nvidia ότισχετικά με την επιστροφή του Χουάνγκ.

«Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να κάνει αυτό που θέλαμε να κάνει», δήλωσε αφοπλιστικά ο πρόεδρος που πάντως αρνήθηκε να πει αν συμμετείχε τηλεφωνικά στη συνεδρίαση αν και ανέφερε: «Βασικά, με εκπροσωπούσαν στη συνεδρίαση».



Δήλωση από τον Χουάνγκ Σε δική του δήλωση ο Τζένσεν Χουάνγκ τονίζει ότι ήταν τιμή του να επιστρέψει στην Nvidia και να ηγηθεί μιας από τις πιο βαρύνουσας σημασίας τεχνολογικές εταιρείες «στην αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης».



«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μέγιστη ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση», τονίζει και ευχαριστεί το ΔΣ της εταιρείας «για την εμπιστοσύνη και τη συνετή διαδικασία που ακολούθησε».



Δηλώνει επίσης «βαθιά ευγνώμων στους υπαλλήλους μας, στους μετόχους, στους ηγέτες του κλάδου και στους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο για την εξαιρετική υποστήριξή τους». Οι υπάλληλοι όμως ενημερώθηκαν για την επιστροφή του Χουάνγκ από τα μέσα ενημέρωσης…



«Προστάτευσα τον Έλον» Στην ίδια εκπομπή του CNBC είπε ότι κατά την πρώτη θητεία του προστάτευσε τον Έλον Μασκ από ένα «σκληρό περιστατικό» που θα μπορούσε να είχε συνέπειες για τον επικεφαλής της SpaceX.



«Τον προστάτευσα και είμαι περήφανος για αυτό. Τον αγαπώ τον Έλον, ξέρετε είναι 80% μεγαλοφυΐα και το άλλο 20% έχει προβλήματα. Αλλά αυτό του το λέω. Τον προστατεύω όμως, δεν θα τον είχατε χωρίς εμένα».



Ο Τραμπ δεν θέλησε να διευκρινίσει τι ήταν το επεισόδιο.



Στο Κογκρέσο την 1η Δεκεμβρίου ο Χουάνγκ Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η κλήση του Τζένσεν Χουάνγκ την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου όπου αναμένεται να απαντήσει κεκλεισμένων των θυρών σε ερωτήσεις τριών επιτροπών της αμερικανικής Βουλής.



Πηγή του Κογκρέσου επιβεβαίωσε σήμερα στο The Hill ότι ο Χουάνγκ σκοπεύει να εμφανιστεί κανονικά στο Καπιτώλιο, μετά την είδηση ότι θα επιστρέψει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.



Η ημερομηνία είχε προγραμματιστεί εδώ και ημέρες μέσα στον Νοέμβριο.



Στη διαδικασία θα συμμετάσχουν οι επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και η Ειδική Επιτροπή για την Κίνα. Στη συνεδρίαση θα τηρηθούν πλήρη πρακτικά.