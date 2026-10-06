Κέλλυ Κελεκίδου: Η Γωγώ Μαστροκώστα είναι ένας άνθρωπος που με έχει αγγίξει πολύ βαθιά μέσα μου

Στη σχέση που είχε με τη Γωγώ Μαστροκώστα αναφέρθηκε η Κέλλυ Κελεκίδου , τονίζοντας πως το μοντέλο και γυμνάστρια που έφυγε από τη ζωή, είναι ένας άνθρωπος που την έχει αγγίξει βαθιά.









Η Γωγώ Μαστροκώστα



@kellykelekidouofficial Καλέ μου άγγελε…που πας…🤍🕊️ #gogomastrokosta ♬ πρωτότυπος ήχος - Kellykelekidou Κλείσιμο Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μίλησε γενικότερα για τις δύσκολες στιγμές που έχει αντιμετωπίσει, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις απώλειες. Όπως εξήγησε, ακόμη κι όταν λυγίζει, προσπαθεί να βρει τη δύναμη να συνεχίσει: «Έχω περάσει πάρα πολλές δυσκολίες και αυτές συνήθως έχουν να κάνουν με απώλειες ανθρώπων. Πάρα πολλές φορές θα πέσω στα πατώματα. Είμαι ένας άνθρωπος που και να πέσω στο πάτωμα, ξέρω ότι έπεσα στο πάτωμα, ότι έκλαψα, ότι πόνεσα. Όμως την ίδια ώρα σηκώνομαι, σκουπίζω τα δάκρυά μου και προχωράω».Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε στις 25 Μαΐου , όπως ανακοίνωσε η κόρη της, Βικτώρια σε ηλικία 56 ετών. Η Κέλλυ Κελεκίδου είχε κάνει μία ανάρτηση στις 28 Μαΐου, μία ημέρα μετά την κηδεία της πρώην γυμνάστριας και μοντέλου, με φωτογραφίες από κοινές τους στιγμές, ενώ ακούγεται η ίδια να ερμηνεύει τους στίχους του Γιώργου Μουκίδη: «Καλέ μου Άγγελε που πας; Μην φεύγεις μακριά. Δεν φταίω εγώ που δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά που γίνεσαι, που σκέφτεσαι, που νιώθεις και αγαπάς. Καλέ μου άγγελε, τώρα πού πας».

Η τραγουδίστρια και η Γωγώ Μαστροκώστα είχαν αναπτύξει στενή φιλία. Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του μοντέλου, η Κέλλυ Κελεκίδου δήλωσε μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, πως η Γωγώ Μαστροκώστα την επηρέασε σημαντικά στη ζωή της, χωρίς ωστόσο να θέλει να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.Όπως είπε: «Η Γωγώ είναι ένας άνθρωπος που με έχει αγγίξει πάρα πολύ βαθιά μέσα μου και πραγματικά αυτό θα ήθελα να το κρατήσω για μένα».