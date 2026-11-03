Ο Τζάστιν Μπαλντόνι πούλησε το σπίτι του στο Λος Άντζελες έναντι 2,1 εκατ. δολαρίων
Ο Τζάστιν Μπαλντόνι πούλησε το σπίτι του στο Λος Άντζελες έναντι 2,1 εκατ. δολαρίων
Το ακίνητο αποτελούσε επενδυτική ιδιοκτησία του ηθοποιού και σκηνοθέτη
Το σπίτι του στο Λος Άντζελες πούλησε ο Τζάστιν Μπαλντόνι έναντι 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με το περιοδικό People, το ακίνητο αποτελούσε επενδυτική ιδιοκτησία του 42χρονου ηθοποιού και σκηνοθέτη, ενώ την είδηση είχε μεταδώσει πρώτο το Page Six. «Δεν έχει ζήσει εκεί εδώ και χρόνια», ανέφερε στο People πηγή που γνωρίζει λεπτομέρειες για την πώληση, εξηγώντας ότι ο Μπαλντόνι είχε αγοράσει το σπίτι το 2017. Ο πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης της ταινίας «It Ends with Us», η σύζυγός του, Έμιλι Μπαλντόνι και τα δύο παιδιά τους είχαν μετακομίσει πριν από χρόνια σε άλλη κατοικία, στο Οχάι, στην Καλιφόρνια.
Η οικογένεια ζει πλέον στο Νάσβιλ του Τενεσί, όπου εγκαταστάθηκε στα τέλη του 2025, αφού προηγουμένως είχε περάσει ένα διάστημα στο Οχάι. Τον περασμένο Μάιο, πηγή είχε δηλώσει στο ίδιο περιοδικό ότι η πόλη τους είχε υποδεχτεί θερμά, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για το ζευγάρι. «Είναι ένα φιλόξενο μέρος που τους έχει βοηθήσει να επουλώσουν τις πληγές τους, μακριά από όλη τη φασαρία» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά το ίδιο πρόσωπο.
Ο Τζάστιν και η Έμιλι Μπαλντόνι είναι παντρεμένοι από το 2013 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Το 2020, το ζευγάρι είχε ξεναγήσει το People στο σπίτι των τριών υπνοδωματίων και των τριών μπάνιων στο Λος Άντζελες. Όπως είχε αποκαλύψει τότε ο ηθοποιός, είχαν διαμορφώσει τον χώρο με βάση τις αρχές του φενγκ σούι, με τη βοήθεια διακοσμήτριας που τους είχε συστήσει η πρώην συμπρωταγωνίστριά του, Τζίνα Ροντρίγκεζ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το περιοδικό People, το ακίνητο αποτελούσε επενδυτική ιδιοκτησία του 42χρονου ηθοποιού και σκηνοθέτη, ενώ την είδηση είχε μεταδώσει πρώτο το Page Six. «Δεν έχει ζήσει εκεί εδώ και χρόνια», ανέφερε στο People πηγή που γνωρίζει λεπτομέρειες για την πώληση, εξηγώντας ότι ο Μπαλντόνι είχε αγοράσει το σπίτι το 2017. Ο πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης της ταινίας «It Ends with Us», η σύζυγός του, Έμιλι Μπαλντόνι και τα δύο παιδιά τους είχαν μετακομίσει πριν από χρόνια σε άλλη κατοικία, στο Οχάι, στην Καλιφόρνια.
Justin Baldoni Sells Former L.A. Home for $2.1M (Exclusive Details) https://t.co/Tb5BLUEWQJ— People (@people) November 3, 2026
Ο Τζάστιν και η Έμιλι Μπαλντόνι είναι παντρεμένοι από το 2013 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Το 2020, το ζευγάρι είχε ξεναγήσει το People στο σπίτι των τριών υπνοδωματίων και των τριών μπάνιων στο Λος Άντζελες. Όπως είχε αποκαλύψει τότε ο ηθοποιός, είχαν διαμορφώσει τον χώρο με βάση τις αρχές του φενγκ σούι, με τη βοήθεια διακοσμήτριας που τους είχε συστήσει η πρώην συμπρωταγωνίστριά του, Τζίνα Ροντρίγκεζ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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